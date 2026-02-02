6 loại thực phẩm đẩy axit uric tăng cao nếu ăn nhiều

Bệnh gout và bệnh thận không phải lúc nào cũng bắt đầu bằng những cơn đau dữ dội.

Ở nhiều người, mọi thứ khởi phát rất lặng lẽ, từ một chỉ số xét nghiệm: axit uric trong máu. Chất thải này được sinh ra khi cơ thể phân hủy purin, một hợp chất có nhiều trong các loại thực phẩm quen thuộc hằng ngày.

Bình thường, thận sẽ lọc axit uric và đào thải qua nước tiểu. Nhưng khi lượng purin nạp vào quá lớn, hoặc thận không kịp “dọn dẹp”, axit uric sẽ tích tụ trong máu, lắng đọng ở khớp, thận và mạch máu, từ đó mở đường cho bệnh gout, sỏi thận và tổn thương thận mạn tính.

Theo Harvard Health Publishing, chế độ ăn uống là một trong những yếu tố quan trọng nhất quyết định việc axit uric tăng hay giảm. Điều đáng nói là nhiều thực phẩm rất phổ biến trong bữa ăn người Việt lại nằm trong nhóm dễ khiến chỉ số này tăng cao.

Theo Times of India, dưới đây là sáu nhóm thực phẩm dễ khiến axit uric tăng cao nếu ăn nhiều:

1. Thịt đỏ

Thịt đỏ và thịt chế biến sẵn có tỷ lệ tăng axit uric (Ảnh: Getty).

Thịt bò, thịt lợn, thịt cừu đều giàu purin. Khi được tiêu hóa, purin chuyển hóa thành axit uric. Việc ăn thịt đỏ thường xuyên không chỉ làm tăng axit uric mà còn kéo theo rối loạn mỡ máu và nguy cơ tim mạch.

Các nghiên cứu dịch tễ học cho thấy nhóm người tiêu thụ nhiều thịt đỏ và thịt chế biến sẵn có tỷ lệ tăng axit uric và nguy cơ mắc bệnh gout cao hơn rõ rệt.

2. Hải sản

Cá trích, cá mòi, cá cơm, tôm, cua, mực, sò ốc đều thuộc nhóm giàu purin. Với những người có cơ địa dễ tăng axit uric, việc ăn hải sản thường xuyên, đặc biệt là trong các bữa tiệc kèm rượu bia, có thể kích hoạt những cơn gout cấp dữ dội.

3. Rượu bia

Các phân tích tổng hợp cho thấy nguy cơ bị gout tăng mạnh nhất ở người uống bia, tiếp đến là rượu mạnh (Ảnh: Getty).

Bia được xem là “kẻ thù số một” của người bị gout. Không chỉ chứa cồn, bia còn giàu guanosine, một dạng purin khiến axit uric tăng nhanh. Rượu bia còn làm cơ thể mất nước, khiến thận khó đào thải axit uric. Các phân tích tổng hợp cho thấy nguy cơ gout tăng mạnh nhất ở người uống bia, tiếp đến là rượu mạnh.

4. Đồ uống có đường và thực phẩm ngọt

Nước ngọt, nước trái cây đóng chai, bánh kẹo chứa nhiều fructose. Chất này kích thích cơ thể sản xuất axit uric từ bên trong, đồng thời thúc đẩy béo phì và tăng huyết áp. Nhiều nghiên cứu cho thấy fructose gây rối loạn chuyển hóa năng lượng, làm axit uric tăng ngay cả khi lượng purin trong thức ăn không quá cao.

5. Thực phẩm chế biến sẵn

Đồ hộp, xúc xích, mì gói, đồ ăn nhanh không chỉ giàu purin mà còn chứa nhiều muối và chất béo xấu. Natri cao khiến thận phải làm việc vất vả hơn, trong khi chất béo làm tăng viêm, dễ kích hoạt các cơn gout cấp.

6. Thực phẩm giàu men

Men bia, men dinh dưỡng, các loại bánh mì lên men đậm đặc và sản phẩm phết từ men đều có thể kích thích quá trình chuyển hóa purin, làm axit uric tăng cao và khiến triệu chứng bệnh gout nặng hơn ở những người nhạy cảm.

Nên ăn gì để “hãm phanh” axit uric?

Các nghiên cứu y học cho thấy vitamin C giúp tăng đào thải axit uric qua thận. Theo National Library of Medicine, việc bổ sung trái cây họ cam quýt, dâu tây, ớt chuông có thể làm giảm nguy cơ bị gout.

Anh đào là một lựa chọn nổi bật. Loại quả này chứa anthocyanin, có khả năng ức chế sản xuất axit uric, giảm viêm khớp và hỗ trợ thận thải bớt axit uric.

Chanh và các loại quả họ cam quýt giúp kiềm hóa nước tiểu, hạn chế sự kết tinh của axit uric trong khớp và thận. Một nghiên cứu đăng trên BMJ Journals cho thấy nước chanh có thể đóng vai trò như biện pháp bổ trợ trong kiểm soát bệnh gout.

Ngoài ra, dưa chuột, bí xanh, cà chua giàu nước và rất ít purin, giúp cơ thể “rửa trôi” axit uric qua đường tiểu. Trà xanh với các chất chống oxy hóa mạnh cũng được ghi nhận có khả năng làm giảm nhẹ nồng độ axit uric trong máu.