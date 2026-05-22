Nhiều "công ty bệnh viện", phòng khám và nhà thuốc ở TPHCM bị xử phạt

Sở Y tế TPHCM vừa công bố các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức, cá nhân trên địa bàn có hành vi vi phạm trong lĩnh vực y tế, từ cuối tháng 4 đến nay. Trong đó, có nhiều bệnh viện tư nhân, phòng khám bị gọi tên.

Cụ thể, Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa Tâm Trí Sài Gòn (171/3 Trường Chinh, phường Đông Hưng Thuận) bị xử phạt 8 triệu đồng, vì hành vi "Người hành nghề không đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật".

Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện đa khoa Tâm Trí Sài Gòn (Ảnh: NT).

Trước đó, vào tháng 4/2024, Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa Tâm Trí Sài Gòn cũng từng bị cơ quan chức năng ra quyết định xử phạt 45 triệu đồng, vì quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện theo quy định.

Công ty TNHH Bệnh viện chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ Korean Star - Sao Hàn (số 781/C9 Lê Hồng Phong, phường Hòa Hưng) bị xử phạt 4 triệu đồng, vì hành vi không lưu trữ hồ sơ, bệnh án theo quy định pháp luật.

Đây cũng là cơ sở từng xảy ra nhiều sự cố tai biến thẩm mỹ nghiêm trọng. Điển hình vào tháng 4/2024, sau khi có hai trường hợp nâng ngực biến chứng nặng, Công ty TNHH Bệnh viện chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ Korean Star - Sao Hàn bị Sở Y tế TPHCM yêu cầu tạm ngưng ngay các hoạt động phẫu thuật.

Bệnh viện thẩm mỹ Sao Hàn (Ảnh: T.V).

Còn Công ty Cổ phần Y học cổ truyền Việt Nhật - Phòng khám chuyên khoa Y học Cổ truyền (372-374 Ngô Gia Tự, phường Vườn Lài) bị xử phạt đến 188 triệu đồng trong đợt xử phạt tháng 5, vì 4 sai phạm.

Thứ nhất, hoạt động có biển hiệu không có đủ các thông tin cơ bản. Thứ hai, người hành nghề không đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định. Thứ ba, điều trị nội trú tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không được phép. Thứ tư, quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thiếu nội dung về phạm vi hoạt động chuyên môn ghi trong giấy phép.

Ngoài bị phạt tiền, Công ty Cổ phần Y học cổ truyền Việt Nhật - Phòng khám chuyên khoa Y học Cổ truyền còn bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh thời hạn 2 tháng; tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh thời hạn 1 tháng; buộc tháo gỡ các quảng cáo sai phạm.

Điạ điểm kinh doanh số 3 của Công ty TNHH Parkway - Phòng khám chuyên khoa Răng Hàm Mặt (710 Lũy Bán Bích, phường Tân Phú) bị xử phạt 12 triệu đồng, vì 2 sai phạm gồm: người hành nghề không đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; lập sổ khám bệnh, chữa bệnh nhưng không ghi chép đầy đủ theo quy định.

Ngoài ra, nhiều hộ kinh doanh, nhà thuốc trên địa bàn TPHCM cũng bị cơ quan chức năng phát hiện các sai phạm và ra quyết định xử phạt gần đây.

Cụ thể, hộ kinh doanh Phòng khám y khoa Minh Ngọc - Phòng khám chuyên khoa Ngoại (12 Tân Khai, phường Minh Phụng) bị xử phạt 8 triệu đồng. Đóng tại cùng địa chỉ trên, Hộ kinh doanh Phòng khám Nội và thăm dò đường tiêu hóa Tân Khai cũng bị xử phạt 8 triệu đồng;

Hộ kinh doanh Mỹ viện Thảo Xinh (149 Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Sơn Nhì) bị xử phạt 35 triệu đồng; Hộ kinh doanh Nhà thuốc Hữu Nghị 5 bị xử phạt 17,5 triệu đồng; Hộ kinh doanh Nhà thuốc Thái Minh bị xử phạt 32,5 triệu đồng...