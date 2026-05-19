7 lợi ích sức khỏe của nước dừa đã được khoa học chứng minh

Dưới đây là 7 lợi ích sức khỏe của nước dừa:

Nguồn cung cấp dồi dào nhiều chất dinh dưỡng

Nước dừa là chất lỏng nằm ở giữa quả dừa non, xanh. Nó giúp nuôi dưỡng quả dừa. Khi dừa chín, một phần chất lỏng vẫn còn, trong khi phần còn lại chín thành phần cơm trắng đặc gọi là cùi dừa.

Nước dừa chứa rất ít chất béo. Một cốc (240 ml) nước dừa cung cấp 45 calo, 8,9g carbohydrate, 6,3g đường, 2,7g chất xơ và 288ml nước.

Đặc tính chống oxy hóa

Theo Healthline, các gốc tự do là các phân tử không ổn định được tạo ra trong tế bào trong quá trình trao đổi chất. Sự sản sinh của chúng tăng lên khi phản ứng với căng thẳng hoặc tổn thương. Khi có quá nhiều gốc tự do, cơ thể sẽ rơi vào trạng thái căng thẳng oxy hóa, có thể làm tổn thương tế bào và tăng nguy cơ mắc bệnh.

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng nước dừa chứa các chất chống oxy hóa có thể giúp điều chỉnh các gốc tự do để chúng không còn gây hại nữa.

Một đánh giá năm 2025 báo cáo rằng nước dừa thể hiện hoạt tính loại bỏ gốc tự do DPPH và ABTS trong các thử nghiệm chống oxy hóa tiêu chuẩn. Trong một số trường hợp, hoạt tính này tương đương hoặc cao hơn vitamin C. Nước dừa non cho thấy hoạt tính chống oxy hóa mạnh hơn so với nước dừa già.

Mặc dù những nghiên cứu này rất thú vị, nhưng điều quan trọng cần lưu ý là hầu hết các nghiên cứu vẫn chưa được thực hiện trên người và mỗi nghiên cứu trên động vật đều sử dụng liều lượng và thông số khác nhau.

Có thể giúp hạ đường huyết cho người mắc bệnh tiểu đường

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng nước dừa có thể làm giảm lượng đường trong máu và cải thiện các chỉ số sức khỏe khác ở động vật mắc bệnh tiểu đường.

Trong một nghiên cứu cũ hơn từ năm 2015, những con chuột mắc bệnh tiểu đường được điều trị bằng nước dừa duy trì lượng đường trong máu tốt hơn so với nhóm đối chứng. Nghiên cứu tương tự cũng cho thấy những con chuột được cho uống nước dừa có mức hemoglobin A1c thấp hơn, cho thấy khả năng kiểm soát đường huyết lâu dài tốt hơn.

Một nghiên cứu gần đây hơn từ năm 2021 liên quan đến chuột mắc bệnh tiểu đường cũng cho thấy nước dừa làm giảm lượng đường trong máu.

Cần thêm nhiều nghiên cứu để xác nhận những tác dụng này ở người. Tuy nhiên, một lợi ích khác của nước dừa đối với việc kiểm soát đường huyết là nó là một nguồn cung cấp magie tốt, có thể làm tăng độ nhạy insulin và giảm lượng đường trong máu ở những người mắc bệnh tiểu đường tuýp 2 và tiền tiểu đường.

Điều quan trọng cần lưu ý là nước dừa chứa carbohydrate (được phân giải thành đường trong cơ thể). Vì vậy, nếu bạn đang mắc bệnh tiểu đường hoặc tiền tiểu đường, hãy nói chuyện với bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng trước khi thêm nó vào chế độ ăn uống.

Có thể giúp ngăn ngừa sỏi thận

Uống đủ nước rất quan trọng để phòng ngừa sỏi thận. Mặc dù nước lọc là một lựa chọn tốt, nhưng hai nghiên cứu nhỏ cho thấy nước dừa thậm chí có thể tốt hơn.

Sỏi thận được hình thành khi canxi, oxalat và các hợp chất khác kết hợp lại để tạo thành tinh thể trong nước tiểu. Những tinh thể này sau đó có thể hình thành những viên sỏi nhỏ. Mặc dù một số người dễ bị hơn những người khác, nhưng sỏi thận ảnh hưởng đến khoảng 9% dân số thế giới.

Trong một nghiên cứu cũ hơn năm 2013 trên chuột bị sỏi thận, nước dừa đã ngăn chặn các tinh thể bám vào thận và các bộ phận khác của đường tiết niệu. Nó cũng làm giảm số lượng tinh thể hình thành trong nước tiểu.

Trong một nghiên cứu năm 2018 với sự tham gia của 8 người, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng nước dừa làm tăng lượng kali, clorua và citrate bài tiết qua nước tiểu ở những người không bị sỏi thận, có nghĩa là nước dừa có thể giúp thanh lọc cơ thể và giảm nguy cơ hình thành sỏi.

Dù vậy vẫn cần nhiều nghiên cứu hơn nữa về lợi ích của nước dừa trong việc giảm khả năng hình thành sỏi thận.

Có thể hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Uống nước dừa có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Một bài đánh giá mới đây mô tả nước dừa có tác dụng bảo vệ tim mạch liên quan đến hoạt động chống oxy hóa. Các nhà nghiên cứu đặc biệt nhấn mạnh vai trò tiềm năng trong tăng huyết áp, rối loạn chuyển hóa, phòng ngừa bệnh tim mạch.

Một bài đánh giá năm 2024 kết luận rằng các sản phẩm từ dừa, bao gồm nước dừa, cho thấy tác dụng bảo vệ tim mạch trong nghiên cứu. Các mối liên hệ cụ thể mà bài đánh giá nêu bật bao gồm polyphenol và chất chống oxy hóa, có thể làm giảm căng thẳng oxy hóa trong mô tim, cải thiện hiệu quả trao đổi chất và xử lý lipid.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu nhấn mạnh cần có các thử nghiệm trên người với quy mô lớn hơn để xác nhận tiềm năng này.

Giúp phục hồi sau tập luyện cường độ cao

Nước dừa có thể là thức uống lý tưởng giúp bù nước và bổ sung các chất điện giải bị mất trong quá trình tập luyện.

Chất điện giải là các khoáng chất đóng nhiều vai trò quan trọng trong cơ thể, bao gồm duy trì sự cân bằng chất lỏng thích hợp. Một vài chất điện giải quan trọng bao gồm kali, magie, natri và canxi.

Một nghiên cứu năm 2025 cho thấy nước dừa có hiệu quả bù nước sau khi tập luyện cường độ trung bình đến cao tương đương với các loại nước thể thao chứa carbohydrate và điện giải thương mại, dù có hàm lượng natri thấp hơn.

Một nghiên cứu năm 2025 trên các vận động viên được thiết kế nhằm đánh giá hiệu quả của việc phục hồi sau tập luyện. Các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng một loại đồ uống được làm từ cùi dừa và nước xay nhuyễn đã cải thiện các chỉ số phục hồi sau khi vận động.

Thức uống bù nước ngon miệng

Nước dừa tự nhiên có vị ngọt nhẹ với hương vị tinh tế. Nó cũng khá ít calo và carbohydrate. Nước dừa tươi ngon nhất khi được lấy trực tiếp từ quả.

Bạn có thể sử dụng loại nước nhiệt đới này làm nền cho sinh tố, pudding hạt chia, nước sốt salad, hoặc thay thế nước lọc bất cứ khi nào bạn muốn có một chút vị ngọt tự nhiên.

Tóm lại, nước dừa là một thức uống tự nhiên thơm ngon, giàu chất điện giải, có thể có lợi cho tim mạch, điều hòa lượng đường trong máu, giúp cải thiện sức khỏe thận và giúp cơ thể phục hồi và bù nước sau khi tập luyện.

Mặc dù cần nhiều nghiên cứu có kiểm soát trên người hơn để xác nhận nhiều lợi ích này, nhưng các nghiên cứu cho đến nay rất đáng khích lệ.

Bên cạnh đó, Tiến sĩ - Lương Y Phùng Tuấn Giang, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Phát triển Y dược Cổ truyền Việt Nam, khuyến cáo nước dừa tốt nhưng cũng không nên uống quá nhiều. Một người có thể uống khoảng 300-500ml mỗi ngày (1-2 quả).

Uống nhiều nước dừa có thể gây đầy bụng hoặc khó chịu ở một số người. Nếu quá lạm dụng có thể khiến nồng độ kali trong máu trở nên quá cao. Điều này có thể dẫn đến các vấn đề về thận và tim mạch. Hầu hết các bác sĩ tiết niệu khuyên bạn nên uống nước dừa xen kẽ mỗi ngày.

Tốc độ sản sinh vi khuẩn của nước dừa tương đối nhanh, khoảng 20 phút. Do đó, chúng ta không nên uống khi nước dừa đã để bên ngoài quá 20 phút để tránh việc nước dừa thay đổi mùi vị, có thể ảnh hưởng không tốt đến hệ tiêu hóa đặc biệt ở trẻ.