Người phụ nữ nguy kịch sau hút mỡ tại phòng khám: Sở Y tế TPHCM vào cuộc

Theo đó, sau khi báo Dân trí đăng tải bài viết về sự cố biến chứng thẩm mỹ sau khi hút mỡ tại phòng khám, lãnh đạo Sở Y tế TPHCM đã chuyển thông tin sự việc đến phòng Kiểm tra - Pháp chế của đơn vị. Phía phòng khám liên quan đã được cơ quan chức năng mời lên làm việc.

Đến chiều 16/5, đại diện phòng Kiểm tra - Pháp chế, Sở Y tế TPHCM cho biết, hồ sơ kiểm tra vụ việc đã hoàn tất và đang được trình lên cấp trên để xử lý theo quy định.

Như đã thông tin, ngày 8/5, một phụ nữ 53 tuổi (ngụ tại TPHCM) được chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu trong tình trạng co giật, hôn mê độ 3. Trước đó, bệnh nhân thực hiện thủ thuật hút mỡ vùng hông lưng và vùng cằm tại một phòng khám ở khu vực phường Chợ Lớn (TPHCM).

Bệnh nhân được các bác sĩ khoa Cấp cứu xử lý ổn định về huyết áp, hô hấp và tuần hoàn, sau đó chuyển lên khoa Bệnh Nhiệt đới để tiếp tục theo dõi, với chẩn đoán ngộ độc thuốc tê Lidocaine.

Nữ bệnh nhân được các y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy chăm sóc tích cực (Ảnh: NT).

BSCKII Đỗ Thị Ngọc Khánh, Phó trưởng khoa Bệnh Nhiệt đới chia sẻ, ê-kíp điều trị đã xử trí cho bệnh nhân theo đúng phác đồ giải độc Lidocaine, đồng thời sử dụng đầy đủ các trang thiết bị y tế hiện đại, phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa liên quan để hỗ trợ chẩn đoán và điều trị cho người phụ nữ.

Theo một bác sĩ chuyên khoa thẩm mỹ, nếu bệnh nhân thực hiện dịch vụ hút mỡ tại các cơ sở không bảo đảm điều kiện chuyên môn hoặc do người thực hiện chưa đủ năng lực chuyên môn dễ gây nhiều biến chứng như bầm tím, sưng tấy, lồi lõm, khó phục hồi về mặt thẩm mỹ. Nặng hơn, bệnh nhân có thể nhiễm trùng máu, thuyên tắc mạch phổi, tắc mạch máu… và nguy hiểm tính mạng.

Ngoài ra, ngộ độc thuốc tê trong quá trình can thiệp có thể xảy ra khi nồng độ thuốc tê trong máu tăng cao đột ngột, gây độc cho hệ thần kinh trung ương và hệ tim mạch. Đây là một tình trạng cấp cứu y khoa.

Các nghiên cứu trên thế giới cho biết, tỷ lệ biến chứng sau phẫu thuật hút mỡ khoảng 2,6%. Nếu bệnh nhân thực hiện dịch vụ này ở những cơ sở không uy tín, bác sĩ phẫu thuật tay nghề kém thì tỷ lệ biến chứng sẽ lớn hơn rất nhiều.

Các chuyên gia khuyến cáo về 5 tiêu chuẩn an toàn cần có trong phẫu thuật thẩm mỹ. Đó là "bệnh nhân an toàn", "bác sĩ an toàn", "phẫu thuật an toàn", "cơ sở an toàn" và "quản lý an toàn".