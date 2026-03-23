Ngày 23/3, nguồn tin từ Sở Y tế TPHCM chia sẻ với phóng viên Dân trí, cơ quan này đã ra quyết định xử phạt Công ty Cổ phần Quốc tế Dentcare Dental (số 9 Trần Quốc Thảo, phường Xuân Hòa) số tiền 70 triệu đồng.

Cơ quan chức năng phát hiện cơ sở này có hành vi "quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh khi chưa có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh hoặc chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh".

Ngoài bị phạt tiền, Công ty Cổ phần Quốc tế Dentcare Dental còn bị buộc tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo sai phạm.

Cơ sở Dentcare Dental treo biển quảng cáo "AI nha khoa đầu tiên tại Việt Nam" (Ảnh: H.L).

Theo phản ánh của người dân, cơ sở treo biển "AI nha khoa đầu tiên tại Việt Nam" ngay trước lối vào. Cơ sở này còn để thông tin chào mời người dân đến trải nghiệm trồng implant không đau với một bác sĩ tên C.H.T.

Theo thông tin do Sở Y tế TPHCM công bố, bác sĩ T. có giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng hàm mặt, nhưng chưa ghi nhận đăng ký nơi làm việc tại Công ty Cổ phần Quốc tế Dentcare Dental.

Lãnh đạo một bệnh viện chuyên khoa răng hàm mặt chia sẻ, AI đã được ứng dụng nhiều để hỗ trợ trong lĩnh vực chăm sóc răng miệng, nhưng chưa thể thay thế nhân viên y tế. Đồng thời, việc một phòng khám tư khẳng định dùng AI trong nha khoa "đầu tiên tại Việt Nam" là chưa đủ căn cứ.

Ngoài trường hợp trên, trong tháng 3, Sở Y tế TPHCM cũng ra quyết định xử phạt nhiều cơ sở nha khoa khác, vì những sai phạm khác nhau.

Cụ thể, Công ty TNHH Bảo Khang L'ARCHI bị xử phạt 44 triệu đồng vì 3 sai phạm: Không niêm yết giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; Lập sổ khám bệnh, chữa bệnh nhưng không ghi chép đầy đủ; Sử dụng người hành nghề không có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

Công ty TNHH Nha khoa Wondersmile (77C Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành) bị xử phạt 122 triệu đồng vì không lập sổ khám bệnh, chữa bệnh theo quy định; sử dụng người hành nghề không có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn.

Cơ sở của Công ty TNHH Nha khoa Wondersmile (Ảnh: MN).

Công ty TNHH Phòng khám Nha khoa Tâm Đức (khu phố Long Bình, phường Tân Hiệp) bị phạt 90 triệu đồng, đình chỉ hoạt động cơ sở trong thời hạn 18 tháng, vì cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động liên quan.

Ngoài ra, Công ty TNHH Nha khoa My Dentist và Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Quang Khôi - Phòng khám chuyên khoa Răng Hàm Mặt bị xử phạt 8 triệu đồng; Chi nhánh Công ty TNHH T&T Ngọc Trai - Thẩm mỹ Nha khoa Ngọc Trai bị xử phạt 4 triệu đồng; Công ty TNHH Nha khoa Nhân Tâm bị phạt 8 triệu đồng;

Bác sĩ Ngô Công Uẩn bị xử phạt 5 triệu đồng và bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh thời hạn 1 tháng, vì là người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật nhưng không có mặt tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong thời gian đăng ký hoạt động...

Tăng cường kiểm tra, rà soát hoạt động nha khoa

Theo Sở Y tế, những năm gần đây, dịch vụ nha khoa tại TPHCM phát triển mạnh mẽ. Hàng nghìn phòng khám răng hàm mặt đang hoạt động trên địa bàn thành phố, nhiều kỹ thuật chuyên sâu đã được triển khai rộng rãi như cấy ghép implant, ghép xương, nâng xoang, phục hình răng hiện đại…

Sự phát triển này góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe răng miệng, nhưng cũng đặt ra yêu cầu ngày càng cao về bảo đảm an toàn cho người bệnh.

Nhiều kỹ thuật nha khoa hiện nay là các kỹ thuật can thiệp sâu, có thể tiềm ẩn rủi ro nếu cơ sở thực hiện không đáp ứng đầy đủ điều kiện về nhân lực chuyên môn, trang thiết bị và quy trình chuyên môn theo quy định.

Trong bối cảnh trên, việc quản lý chặt chẽ chất lượng kỹ thuật chuyên môn là yếu tố then chốt nhằm bảo vệ quyền lợi của người dân.

Sở Y tế TPHCM khuyến khích các cơ sở y tế không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, chủ động cập nhật và triển khai các kỹ thuật mới, đồng thời tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật.