Ngày 18/5, nguồn tin của phóng viên Dân trí cho biết, Sở Y tế TPHCM vừa ra quyết định xử phạt hành chính cá nhân tên T.T.H. (đường Lê Văn Sỹ, phường Nhiêu Lộc, TPHCM) số tiền 35 triệu đồng, về hành vi “Quảng cáo thuốc chưa được cấp giấy đăng ký lưu hành hoặc giấy đăng ký lưu hành hết hiệu lực”.

Ngoài chịu phạt tiền, đối tượng vi phạm còn bị buộc tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo hoặc thu hồi sản phẩm in, tạp chí in quảng cáo trái quy định.

T.T.H. là người bị phát hiện hành vi rao bán thuốc dự phòng trước phơi nhiễm HIV giả mạo nhãn hiệu của Công ty Gilead Sciences Inc (Hoa Kỳ), gây xôn xao dư luận thời gian qua.

Theo cơ quan chức năng, sau khi tiếp nhận thông tin, Công an TPHCM đã phối hợp Sở Y tế TPHCM tiến hành xác minh vụ việc và phát hiện đối tượng T.T.H. công tác tại một bệnh viện trên địa bàn TPHCM.

Kết quả điều tra ghi nhận, điều dưỡng H. biết sản phẩm YEZTUGO đã được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) phê duyệt lưu hành và có khả năng được cấp phép tại nhiều quốc gia khác trong thời gian tới.

Do đó, người này đã lấy thông tin về hoạt chất, công dụng, hàm lượng, cách dùng, hình ảnh hộp thuốc trên các website nước ngoài rồi chỉnh sửa ảnh, ghép các thông tin để tạo ra hình ảnh như hộp thuốc sản xuất thực tế.

H. chụp ảnh thuốc và đăng tải lên tài khoản mạng xã hội cá nhân nhiều nội dung nhằm tăng tương tác và thu hút sự chú ý cho tài khoản mạng xã hội của bản thân.

Điều dưỡng H. khi làm việc với cơ quan chức năng (Ảnh: NT).

Thực tế, T.T.H. không có hoạt động sản xuất, mua bán thuốc. Tuy nhiên, các thông tin do người này đăng tải đã gây hoang mang, tạo dư luận xấu liên quan việc "thuốc giả" đang được mua, bán trên thị trường.

Ngoài ra, cơ quan chức năng chưa ghi nhận trường hợp người dân mua, sử dụng sản phẩm hoặc bị ảnh hưởng sức khỏe.

Sau quá trình làm việc, T.T.H. nhận thức được sai phạm của bản thân, đồng thời cam kết không tiếp tục tái diễn, chấm dứt các hành vi, gỡ bỏ các bài viết liên quan.

Căn cứ hành vi vi phạm, Công an TPHCM đã chuyển hồ sơ vụ việc đến Sở Y tế TPHCM để xử phạt theo quy định.

Từ vụ việc trên, cơ quan chuyên môn khuyến cáo người dân không tin tưởng các quảng cáo thuốc, vaccine, dịch vụ điều trị bệnh đăng tải tràn lan trên mạng xã hội của các tài khoản không rõ danh tính, tự xưng nhân viên y tế; chỉ sử dụng thuốc, dịch vụ y tế tại các cơ sở được cấp phép và theo chỉ định của bác sĩ.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan thuốc giả, thuốc không rõ nguồn gốc, cần thông báo cho cơ quan chức năng để kịp thời xử lý.

Như đã đăng tải, vào tháng 3, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) phát cảnh báo về việc phát hiện hành vi buôn bán thuốc dự phòng trước phơi nhiễm HIV giả mạo nhãn hiệu của Công ty Gilead Sciences Inc (Hoa Kỳ).

Sản phẩm bị cảnh báo có tên thuốc tiêm YEZTUGO (lenacapavir) injection 463,5 µg/1,5 mL (309 mg/mL), không có số đăng ký lưu hành.

Cục Quản lý Dược khẳng định, sản phẩm này chưa từng được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam. Ngoài ra, cơ sở sản xuất liên quan cũng chưa có bất kỳ thuốc nào được cấp phép lưu hành trong nước.