Giáo viên ở TPHCM tử vong sau bữa cơm, một dấu hiệu nguy hiểm bị bỏ qua

Tối 19/5, BSCKII Nguyễn Thắng Nhật Tuệ, phụ trách một trạm cấp cứu vệ tinh thuộc mạng lưới Trung tâm Cấp cứu 115 (TPHCM) cho biết, ông cùng các cộng sự vừa tiếp nhận một trường hợp tử vong thương tâm.

Bệnh nhân là anh P. (38 tuổi, ngụ phường Bình Trị Đông, TPHCM), được người thân gọi cấp cứu vào chiều tối 18/5, trong tình trạng bất tỉnh.

Các y bác sĩ nỗ lực cấp cứu cho bệnh nhân (Ảnh: BS).

Theo thông tin ban đầu, sau bữa cơm gia đình, anh P. than mệt rồi ra trước hiên ngồi nghỉ. Ít phút sau, người đàn ông đột ngột gục xuống, tím tái và ngưng tim. Nhận thông tin, các nhân viên y tế đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, tiến hành các biện pháp cấp cứu tích cực cho bệnh nhân.

Tuy nhiên, mọi nỗ lực của ê-kíp cấp cứu đều không thành công.

Đáng chú ý, theo lời kể của người nhà, trước đó không lâu, nam giáo viên đã phát hiện tăng huyết áp khi khám sức khỏe định kỳ, nhưng nghĩ mình còn trẻ, sức khỏe tốt nên chủ quan không điều trị.

Theo các chuyên gia, tăng huyết áp không có dấu hiệu đặc trưng. Vì thế, nhiều ca bệnh chỉ phát hiện tình cờ khi người dân đến viện khám vì một bệnh lý khác. Và tình trạng này có thể dẫn đến những vấn đề nghiêm trọng, như tai biến mạch máu não, di chứng liệt nửa người, suy tim, thiếu máu cơ tim, suy thận... đe dọa tính mạng.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), tăng huyết áp là yếu tố nguy cơ hàng đầu của các biến chứng tim mạch. Đối với người bị tăng huyết áp, nguy cơ bị đột quỵ tai biến mạch não tăng gấp 4 lần, nguy cơ bị nhồi máu cơ tim tăng gấp 2 lần so với người bình thường.

Vì thế, việc đo huyết áp nên thực hiện thường xuyên. Đặc biệt, người sau tuổi 40 dù không thấy có gì bất thường về sức khỏe cũng cần kiểm tra định kỳ số đo huyết áp.

"Tăng huyết áp không đau, không khó chịu rõ ràng… nhưng có thể cướp đi một mạng người rất nhanh. Xin đừng xem thường huyết áp cao chỉ vì mình còn trẻ", bác sĩ Nguyễn Thắng Nhật Tuệ nhấn mạnh.