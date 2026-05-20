Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà xúc động viết đơn đăng ký hiến tạng

Ngày 20/5, tại Trường Đại học Y Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức Chương trình “Ngày hưởng ứng hiến tặng mô, tạng 20/5 - Cho đi là còn mãi” với sự tham dự của lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành, bệnh viện cùng đông đảo sinh viên y khoa, gia đình người hiến tạng và người đăng ký hiến mô, tạng.

Các đại biểu tham dự Chương trình “Ngày hưởng ứng hiến tặng mô, tạng 20/5" (Ảnh: BTC).

Một sự sống khép lại, nhiều cuộc đời được mở ra

Đến dự và phát biểu tại chương trình, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhắc lại câu chuyện xúc động về nữ du khách người Anh 19 tuổi không may gặp tai nạn trong chuyến du lịch tại Hà Giang hồi đầu tháng 4/2026.

Dù các bác sĩ Việt Nam đã nỗ lực cứu chữa, điều kỳ diệu đã không xảy ra. Trong nỗi đau mất con, gia đình nữ du khách đã quyết định hiến mô, tạng của em để cứu những bệnh nhân Việt Nam đang cận kề ranh giới sinh tử. Từ nghĩa cử ấy, bốn người bệnh được trao cơ hội sống, trong đó có người tìm lại ánh sáng.

“Một cô gái trẻ ở nước ngoài đã rời xa cuộc đời này, nhưng trái tim nhân ái của em vẫn ở lại với đất nước Việt Nam chúng ta. Ở đâu đó hôm nay, có những con người đang sống tiếp bằng chính những món quà cuối cùng mà em dành cho họ”, Phó Thủ tướng xúc động chia sẻ.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại chương trình (Ảnh: BTC).

Theo Phó Thủ tướng, câu chuyện của nữ du khách người Anh, cùng những nghĩa cử thầm lặng của nhiều gia đình Việt Nam trong suốt thời gian qua, đã viết nên những trang đẹp về lòng nhân ái, tình yêu thương đồng loại và truyền thống tương thân tương ái của dân tộc.

“Chính những nghĩa cử cao đẹp ấy đã làm cho chúng ta thêm tin rằng dù cuộc đời có thể mất mát và thử thách, tình người vẫn luôn là điều thiêng liêng nhất, đẹp đẽ nhất và có sức mạnh nối dài sự sống mãnh liệt nhất”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Bà khẳng định, hiến mô, tạng không chỉ là một hành động y học, mà còn là hành động nhân đạo cao cả, thể hiện triết lý sống “Cho đi là còn mãi”. Khi một sự sống khép lại, nhiều sự sống khác có thể được mở ra.

Mỗi bộ phận cơ thể được hiến tặng là một hy vọng được thắp lên, một cuộc đời được hồi sinh, một gia đình có thêm cơ hội đoàn viên. Vì vậy, mỗi lá đơn đăng ký hiến mô, tạng hôm nay có thể trở thành cơ hội sống cho nhiều người bệnh ngày mai.

Việt Nam trở thành điểm sáng ghép tạng của khu vực

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, tính đến năm 2025, cả nước đã thực hiện 10.878 ca ghép mô, tạng. Riêng năm 2024 có 1.212 ca ghép, năm 2025 tăng lên 1.368 ca. Đến nay, Việt Nam ghi nhận 286 ca hiến tạng từ người chết não.

Theo Bộ trưởng, bên cạnh phát triển kỹ thuật, công tác vận động, thay đổi nhận thức cộng đồng về hiến tặng mô, tạng cũng được đẩy mạnh.

“Bộ Y tế đã chỉ đạo Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia và các đơn vị tăng cường truyền thông nên số ca hiến tạng từ người chết não đã có sự thay đổi. Năm 2024 có 41 ca, năm 2025 có 66 ca và từ đầu năm 2026 đến nay, cả nước có 25 ca chết não hiến tạng”, bà Lan cho biết.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan phát biểu khai mạc sự kiện (Ảnh: BTC).

Lãnh đạo Bộ Y tế nhận định, nếu trước đây nhiều người còn e ngại hoặc chưa hiểu đầy đủ về hiến tạng sau khi qua đời, hiện nay ngày càng có nhiều người xem đây là nghĩa cử nhân văn, giúp sự sống được tiếp nối. Tính đến nay, cả nước có 177.454 người đăng ký hiến mô, tạng sau khi qua đời.

Cùng với chuyển biến về nhận thức, năng lực ghép tạng của Việt Nam cũng được mở rộng.

Các bác sĩ Việt Nam hiện không chỉ làm chủ kỹ thuật ghép thận, gan, tim, mà còn thực hiện thành công nhiều kỹ thuật khó như ghép đa tạng, ghép tạng không cùng nhóm máu, ghép domino và ghép phổi thường quy.

Tuy nhiên, công tác hiến và ghép mô, tạng tại Việt Nam vẫn đối mặt nhiều thách thức. Nguồn tạng hiến hiện nay chủ yếu đến từ người hiến sống, chiếm khoảng 90% tổng số ca ghép. Trong khi đó, nguồn hiến từ người chết não, vốn có thể cứu sống nhiều bệnh nhân cùng lúc, vẫn còn hạn chế.

Sự thiếu hụt nguồn tạng khiến nhiều người bệnh không có cơ hội được ghép kịp thời.

Theo Bộ trưởng Đào Hồng Lan, ngành y tế cần tiếp tục hành động quyết liệt hơn, trong đó tập trung hoàn thiện chính sách, nâng cao kỹ thuật, giữ vững y đức, hoàn thiện hệ thống chuyên môn, mở rộng mạng lưới tư vấn hiến tạng tại các bệnh viện có hồi sức cấp cứu, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý danh sách chờ ghép và điều phối tạng quốc gia.

“Chúng tôi cam kết sử dụng từng mô, bộ phận được hiến tặng một cách chân thật, minh bạch và hiệu quả nhất, không để bất kỳ tấm lòng nào bị lãng phí, không để niềm tin, hy vọng nào bị bỏ sót”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Vượt qua nỗi đau để nối dài sự sống

Tại chương trình, nhiều gia đình người hiến mô, tạng tiêu biểu đã được tri ân. Một trong những câu chuyện gây xúc động là trường hợp anh Trần Văn Dũng, 31 tuổi, lái xe taxi tại Hà Nội, không may qua đời sau tai nạn xe máy. Khi bác sĩ thông báo không thể cứu chữa, gia đình anh đã quyết định hiến tạng để cứu những bệnh nhân đang cần ghép.

Mẹ anh Dũng, bà Trần Thị Hường, một trong những thân nhân người hiến tạng được tri ân tại sự kiện, chia sẻ:

“Khi hiến tạng con, nhiều người cũng dị nghị, cũng không đồng ý. Tôi chẳng biết quyết định là đúng hay sai, nhưng tôi đi theo cái tâm của mình”.

Gia đình anh Trần Văn Dũng, người hiến tạng cứu 7 cuộc đời, được tri ân tại sự kiện (Ảnh: Thành Nam).

Theo bà Hường, lúc sinh thời, anh Dũng là người hiền lành, tốt bụng, thường giúp đỡ người khác. Vì vậy, gia đình mong muốn sau khi qua đời, anh vẫn có thể tiếp tục làm điều có ích.

“Chỉ mong con sống cũng là người tốt thì khi mất đi, con vẫn có thể giúp đỡ được những người khác. Tôi tin rằng con mà biết thì cũng thấy vui và đồng tình”, bà nói.

Từ quyết định đầy nhân văn ấy, tạng của anh Dũng đã cứu sống 7 người bệnh khác.

Bày tỏ sự tri ân sâu sắc tới những người hiến tạng và gia đình của họ, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh, chính các gia đình đã nén lại nỗi đau riêng để trao cơ hội sống cho những người xa lạ.

“Các bác, các anh, các chị chính là những đại sứ của sự sống. Trong những giờ phút đau thương nhất, các gia đình đã nén lại nỗi đau để trao đi cơ hội sống cho những người xa lạ”, Bộ trưởng nói.

Từ những câu chuyện xúc động ấy, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho rằng chương trình không chỉ là hoạt động phát động một phong trào, mà còn là dịp cùng nhau thắp lên ngọn lửa của tình yêu thương, lòng nhân ái và khát vọng trao gửi những nghĩa cử cao đẹp.

Ngay tại chương trình, Phó Thủ tướng xúc động chia sẻ:

“Và tôi cũng sẽ tự mình viết lá đơn đăng ký hiến mô, tạng đúng ngày hưởng ứng đầy ý nghĩa này”.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng các đại biểu đăng ký hiến mô, tạng ngay tại chương trình (Ảnh: BTC).

Theo Phó Thủ tướng, ngày 20/5 hằng năm không chỉ là một mốc thời gian, mà còn là dịp để mỗi người nhìn lại giá trị của sự sống.

Các đại biểu bấm nút hưởng ứng Ngày Hiến tặng mô, tạng 20/5 (Ảnh: BTC).

“Tôi tha thiết kêu gọi cán bộ, nhân viên y tế đi tiên phong trong đăng ký hiến tạng, mong mỗi người dân bằng tình thương và lòng bác ái hãy mở rộng lòng mình để viết tiếp những câu chuyện hồi sinh. Một chữ ký hôm nay có thể cứu sống nhiều người trong tương lai”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.