Chủ tiệm bánh mì liên quan vụ 82 người ngộ độc bị xử phạt

Chiều 19/5, lãnh đạo UBND xã Tân Lập, tỉnh Quảng Trị cho biết đã xử phạt hộ kinh doanh bánh mì T.T. ở thôn Tân Sơn, xã Tân Lập 6 triệu đồng do vi phạm quy định về truy xuất nguồn gốc thực phẩm.

Theo lãnh đạo xã Tân Lập, cuối tháng 4, đầu tháng 5, trên địa bàn có 82 người xuất hiện triệu chứng ngộ độc thực phẩm. Các trường hợp này đều ăn bánh mì tại tiệm T.T., trong đó có 67 người phải nhập viện điều trị.

Tiệm bánh T.T. tại xã Tân Lập (Ảnh: Nhật Anh).

Để làm rõ nguyên nhân, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đã lấy 7 mẫu bệnh phẩm và 15 mẫu thực phẩm gửi Viện Pasteur Nha Trang kiểm nghiệm. Kết quả phát hiện vi khuẩn Salmonella, tác nhân gây ngộ độc. Ngoài ra, trong mẫu thực phẩm còn phát hiện vi khuẩn Bacillus cereus, nhưng chưa đủ nồng độ gây ngộ độc.

Từ kết quả kiểm nghiệm cũng như điều tra dịch tễ, cơ quan chức năng xác định vụ ngộ độc liên quan đến các ổ bánh mì có rau ngò, trứng và nước chan được bán tại tiệm bánh T.T. trong sáng 28 và 29/4.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng còn phát hiện tiệm bánh T.T. có nhiều tồn tại trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm như không chứng minh được nguồn gốc nguyên liệu tươi sống, người trực tiếp chế biến chưa có giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm theo quy định.

Bên cạnh xử phạt hành chính về vi phạm quy định về truy xuất nguồn gốc thực phẩm đối với cơ sở T.T., UBND xã Tân Lập cũng đã chuyển hồ sơ vụ ngộ độc lên UBND tỉnh Quảng Trị để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Về sức khỏe của các bệnh nhân, đến nay các trường hợp bị ngộ độc đều đã bình phục, không ghi nhận ca tử vong hay chuyển nặng.

Bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân có triệu chứng ngộ độc (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Như Dân trí đã thông tin, cuối tháng 4, đầu tháng 5, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa, Quảng Trị tiếp nhận hàng chục bệnh nhân với triệu chứng sốt cao, đại tiện phân lỏng nhiều lần, nôn mửa, đau bụng quặn từng cơn, mệt mỏi và có dấu hiệu mất nước.

Trong số các trường hợp nhập viện có hàng chục học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Hướng Lộc, xã Tân Lập. Trước khi xuất hiện triệu chứng bất thường, những người này có ăn bánh mì.