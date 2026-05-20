Chủ tiệm bánh mì liên quan vụ 82 người ngộ độc bị xử phạt
(Dân trí) - Cơ quan chức năng tại tỉnh Quảng Trị đã làm rõ vụ 82 người bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì và xử lý hộ kinh doanh có liên quan.
Chiều 19/5, lãnh đạo UBND xã Tân Lập, tỉnh Quảng Trị cho biết đã xử phạt hộ kinh doanh bánh mì T.T. ở thôn Tân Sơn, xã Tân Lập 6 triệu đồng do vi phạm quy định về truy xuất nguồn gốc thực phẩm.
Theo lãnh đạo xã Tân Lập, cuối tháng 4, đầu tháng 5, trên địa bàn có 82 người xuất hiện triệu chứng ngộ độc thực phẩm. Các trường hợp này đều ăn bánh mì tại tiệm T.T., trong đó có 67 người phải nhập viện điều trị.
Để làm rõ nguyên nhân, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đã lấy 7 mẫu bệnh phẩm và 15 mẫu thực phẩm gửi Viện Pasteur Nha Trang kiểm nghiệm. Kết quả phát hiện vi khuẩn Salmonella, tác nhân gây ngộ độc. Ngoài ra, trong mẫu thực phẩm còn phát hiện vi khuẩn Bacillus cereus, nhưng chưa đủ nồng độ gây ngộ độc.
Từ kết quả kiểm nghiệm cũng như điều tra dịch tễ, cơ quan chức năng xác định vụ ngộ độc liên quan đến các ổ bánh mì có rau ngò, trứng và nước chan được bán tại tiệm bánh T.T. trong sáng 28 và 29/4.
Qua kiểm tra, cơ quan chức năng còn phát hiện tiệm bánh T.T. có nhiều tồn tại trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm như không chứng minh được nguồn gốc nguyên liệu tươi sống, người trực tiếp chế biến chưa có giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm theo quy định.
Bên cạnh xử phạt hành chính về vi phạm quy định về truy xuất nguồn gốc thực phẩm đối với cơ sở T.T., UBND xã Tân Lập cũng đã chuyển hồ sơ vụ ngộ độc lên UBND tỉnh Quảng Trị để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.
Về sức khỏe của các bệnh nhân, đến nay các trường hợp bị ngộ độc đều đã bình phục, không ghi nhận ca tử vong hay chuyển nặng.
Như Dân trí đã thông tin, cuối tháng 4, đầu tháng 5, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa, Quảng Trị tiếp nhận hàng chục bệnh nhân với triệu chứng sốt cao, đại tiện phân lỏng nhiều lần, nôn mửa, đau bụng quặn từng cơn, mệt mỏi và có dấu hiệu mất nước.
Trong số các trường hợp nhập viện có hàng chục học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Hướng Lộc, xã Tân Lập. Trước khi xuất hiện triệu chứng bất thường, những người này có ăn bánh mì.
Theo bác sĩ tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị, Salmonella là nhóm vi khuẩn đường ruột nguy hiểm, thường tồn tại trong thực phẩm chế biến không bảo đảm vệ sinh như thịt, trứng, sữa hoặc thức ăn để lâu ngày.
Người nhiễm vi khuẩn Salmonella thường có biểu hiện sốt, đau bụng, tiêu chảy, nôn mửa và mất nước sau vài giờ đến vài ngày sử dụng thực phẩm nhiễm khuẩn.
Trong khi đó, Bacillus cereus là loại vi khuẩn thường xuất hiện trong các thực phẩm chế biến sẵn, đặc biệt là tinh bột, thịt và thức ăn bảo quản ở nhiệt độ không phù hợp. Vi khuẩn này có thể sinh độc tố gây nôn ói, đau bụng và tiêu chảy cấp.