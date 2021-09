Nhiều bệnh nhân Covid-19 tại TPHCM bị kiến ba khoang "tấn công"

Dân trí Không chỉ điều trị Covid-19, các bác sĩ tại một bệnh viện dã chiến ở TPHCM còn phải giải cứu cho nhiều trường hợp bệnh nhân bị tổn thương da do độc tố từ kiến ba khoang.

Ngày 24/9, ThS.BS Lê Thị Thùy Trang, Phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện (BV) Da Liễu TPHCM (hiện đang công tác tại BV Dã chiến số 12) cho biết, trong quá trình thăm khám, theo dõi sức khỏe các bệnh nhân Covid-19 tại đây, các nhân viên y tế gặp rất nhiều trường hợp bị viêm da tiếp xúc do kiến ba khoang.

May mắn vì đây là BV do các bác sĩ chuyên khoa da liễu phụ trách, nên các F0 được tư vấn, điều trị bằng các thuốc thoa tại chỗ. Thuốc do BV hỗ trợ và bệnh nhân được điều trị hoàn toàn miễn phí.

Theo thống kê, thời gian gần đây đường dây tư vấn trực tuyến từ xa của BV Da Liễu TPHCM tiếp nhận mỗi ngày khoảng 100 cuộc gọi tư vấn bệnh. Trong đó có khoảng 20 trường hợp liên quan đến viêm da tiếp xúc do kiến ba khoang.

Không may mắn như các trường hợp tại BV dã chiến, nhiều người dân bị tổn thương da do độc tố từ kiến ba khoang nhưng vì tình hình dịch bệnh phức tạp không thể đi khám.

Họ ra nhà thuốc tây nói triệu chứng để mua thuốc và bị chẩn đoán nhầm, khiến bệnh ngày càng trầm trọng hơn.

Người dân gánh hậu quả nặng nề vì bị chẩn đoán nhầm viêm da do độc tố kiến ba khoang thành Zona. (Ảnh: Biên Thùy)

Như trường hợp của chị N.T.H, (ngụ tại Thành phố Thủ Đức) gọi điện đến đường dây tư vấn của BV Da Liễu TPHCM cầu cứu.

Nữ bệnh nhân cho biết, trước đó vùng da sau cổ bị ngứa, đỏ, rát…

Chị nghi ngờ viêm da do tiếp xúc với kiến ba khoang nhưng khi đi mua thuốc thì được nhân viên tiệm thuốc tây chẩn đoán là bị Zona.

Bệnh nhân cho thuốc bôi, thuốc uống nhưng tình trạng không cải thiện mà diễn tiến nặng hơn, da phồng rộp nhiều kèm đau rát.

BS.CK2 Võ Thị Đoan Phượng, Trưởng khoa Lâm sàng 1, BV Da Liễu TPHCM chia sẻ, trong quá trình tư vấn trực tuyến đã gặp nhiều bệnh nhân bị viêm da tiếp xúc do kiến ba khoang nhưng lại bôi thuốc Acyclovir do chẩn đoán nhầm thành bệnh Zona.

Việc điều trị sai này khiến cho bệnh nặng hơn, thậm chí có trường hợp trở thành viêm da tiếp xúc bội nhiễm.

Để phân biệt 2 loại bệnh, bác sĩ Đoan Phượng chỉ rõ, viêm da tiếp xúc do kiến ba khoang thường biểu hiện là thương tổn hồng ban, hơi phù nề, mụn nước, mụn mủ, thường ở vị trí vùng da hở như mặt, cổ, tay, chân.

Tổn thương đi theo thành từng vệt, đường hoặc thương tổn đối xứng có thể thấy ở vùng nếp gấp như nách, bẹn, nếp gấp khủyu tay hoặc khoeo chân, khi bệnh nhân gãi chà xát càng lan sang các vị trí khác.

Còn Zona là bệnh gây ra bởi virus, ảnh hưởng đến da và thần kinh. Biểu hiện ban đầu là những dát, sẩn hồng ban.

Sau đó xuất hiện những mụn nước mọc thành chùm chứa dịch trong, căng, vị trí thường ở một bên cơ thể, dọc theo đường đi của dây thần kinh. Ngoài ra bệnh nhân có thể kèm theo sốt, nhức đầu, cơ thể mệt mỏi, đau nhức…

Bác sĩ theo dõi vết thương của bệnh nhân. (Ảnh: Biên Thùy)

Bác sĩ khẳng định viêm da tiếp xúc do kiến ba khoang và Zona thần kinh là hai bệnh lý hoàn toàn khác nhau.

"Việc điều trị viêm da tiếp xúc do kiến ba khoang không khó nhưng nếu không đúng có thể gây viêm nặng hơn, nhiễm khuẩn thứ phát và loét. Vì vậy khi mắc bệnh, người dân không tự điều trị mà nên đến cơ sở y tế để được chăm sóc và xử lý thích hợp.

Trong trường hợp không thể đến bệnh viện để khám, người dân có thể liên hệ đường dây tư vấn hỗ trợ mùa dịch" - BS Đoan Phượng nói.

BS khuyên người dân khi bị viêm da tiếp xúc do kiến ba khoang cần lưu ý hạn chế sử dụng xà bông lên vùng da này.

Tránh tiếp xúc với ánh sáng vì sẽ gây tình trạng viêm da tiếp xúc nặng hơn; không sờ, đụng, cào gãi vùng da này vì nếu không rửa tay sẽ làm lan độc tố sang vùng da khác.

Người dân không nên tự ý sử dụng thuốc mà cần đến các BV có chuyên khoa da liễu uy tín để được điều trị.

Biên Thùy