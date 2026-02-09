Can thiệp tim mạch phức tạp cứu sống cụ bà 88 tuổi mắc nhiều bệnh nền nguy hiểm

Bệnh chồng bệnh - Bài toán khó trong điều trị tim mạch người cao tuổi

Người bệnh nhập viện tại Vinmec Central Park trong tình trạng liên tiếp xuất hiện các đợt suy hô hấp, phù phổi, thể trạng suy kiệt, kèm theo hàng loạt bệnh lý mạn tính phức tạp như tăng huyết áp khó kiểm soát, suy tim không ổn định, đái tháo đường type 2, bệnh thận mạn giai đoạn 4, rung nhĩ, thiếu máu thiếu sắt, loãng xương và bệnh tim thiếu máu cục bộ do xơ vữa mạch vành nặng.

Bệnh nhân còn có tiền sử loét và xuất huyết tiêu hóa, làm gia tăng đáng kể nguy cơ biến chứng trong quá trình điều trị.

Trước đó, bệnh nhân từng được chụp mạch vành tại một cơ sở y tế bạn, song do tuổi cao và tổn thương mạch vành quá phức tạp trên nền đa bệnh lý, việc can thiệp chưa thể thực hiện. Tình trạng sức khỏe liên tục xấu đi, người bệnh thường xuyên xuất hiện các cơn đau ngực, khó thở, nhiều lần nhập viện cấp cứu vì suy tim mất bù, phù phổi và suy thận tiến triển.

Ngay khi tiếp nhận ca bệnh, PGS.TS.BS Hồ Thượng Dũng - Giám đốc Trung tâm Tim mạch Vinmec Central Park - nhận định, đây là một trường hợp đặc biệt phức tạp, việc đưa ra chỉ định can thiệp là thách thức lớn đối với ê-kíp điều trị.

Theo bác sĩ Dũng, khả năng can thiệp thành công không cao do người bệnh từng can thiệp thất bại trước đó, trong khi nguy cơ biến chứng rất lớn.

“Suy thận có thể nặng lên do thuốc cản quang, thậm chí phải lọc máu chu kỳ. Suy tim có nguy cơ bùng phát trong và sau thủ thuật do giảm tưới máu cơ tim, dẫn đến phù phổi cấp hoặc choáng tim. Ngoài ra, tiền sử xuất huyết tiêu hóa khiến việc sử dụng kháng kết tập tiểu cầu kép sau can thiệp tiềm ẩn nguy cơ chảy máu nghiêm trọng”, bác sĩ Dũng phân tích.

Bà Hà Thị Ba tự tay trao tặng PGS.TS.BS Hồ Thượng Dũng bức tranh cùng những vần thơ tri ân trong lần tái khám (Ảnh: BVCC).

Gia đình bệnh nhân đã được tư vấn đầy đủ về mức độ bệnh lý nặng, các nguy cơ và biến chứng tiềm ẩn của thủ thuật can thiệp mạch vành, đồng thời hiểu rằng với diễn tiến lâm sàng hiện tại, tiên lượng sống của người bệnh rất dè dặt nếu không có biện pháp điều trị tích cực.

Trên cơ sở đó, gia đình bày tỏ nguyện vọng tiếp tục can thiệp với hy vọng cải thiện tiên lượng, dù khả năng thành công hạn chế. Bản thân người bệnh cũng xác nhận mong muốn được điều trị tích cực nhằm kéo dài thời gian sống.

Trước nguyện vọng đó, PGS Hồ Thượng Dũng đã trực tiếp xem xét và phân tích kỹ hình ảnh chụp mạch vành. Bệnh nhân có tổn thương tắc mạn tính nhánh liên thất trước (LAD) - một tổn thương phức tạp. Tuy nhiên, vùng cơ tim phía sau chỗ tắc vẫn còn khả năng sống nhờ hệ thống tuần hoàn bàng hệ từ động mạch vành phải. Nếu tái thông thành công, người bệnh có thể thu được lợi ích rõ rệt.

Thách thức tiếp tục gia tăng khi trước thời điểm can thiệp, người bệnh liên tiếp rơi vào các cơn suy tim cấp, phù phổi cấp, phải nhập ICU để lọc máu và hỗ trợ hô hấp.

Ca can thiệp “cân não” trong phòng mổ Hybrid

Ca can thiệp mạch vành được thực hiện tại phòng mổ Hybrid với sự tham gia của PGS.TS.BS Hồ Thượng Dũng - Giám đốc Trung tâm Tim mạch - cùng ê-kíp bác sĩ Vinmec Central Park.

Với chiến lược điều trị cá thể hóa, ê-kíp điều trị đã tính toán chặt chẽ giữa lợi ích tái thông mạch vành và nguy cơ biến chứng tim mạch, thận và xuất huyết. Sau quá trình can thiệp đầy thách thức, các bác sĩ đã mở thành công tổn thương tắc nhánh liên thất trước và đặt stent, giúp tái tưới máu cho vùng cơ tim còn sống phía sau vị trí tắc.

Ngay sau can thiệp, người bệnh được theo dõi sát tại khoa Hồi sức tích cực (ICU) với sự phối hợp của nhiều chuyên khoa gồm tim mạch, hồi sức, thận học - lọc máu và hô hấp, nhằm kiểm soát tối đa các nguy cơ có thể xảy ra.

Những ngày tiếp theo ghi nhận sự cải thiện rõ rệt về mặt lâm sàng. Tình trạng suy tim và suy hô hấp dần thuyên giảm, không còn xuất hiện phù phổi cấp. Chức năng thận ổn định trở lại, người bệnh không còn phải lọc máu. Sau đó, người bệnh được chuyển ra khỏi khu hồi sức và từng bước phục hồi thể trạng.

Hiện tại, sức khỏe của bà Hà Thị Ba đã ổn định. Cụ trở lại với nhịp sinh hoạt thường ngày, dành thời gian vẽ tranh, làm thơ, tập thở, dưỡng sinh, thiền nhằm nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần.

Chia sẻ sau ca bệnh, PGS.TS.BS Hồ Thượng Dũng cho biết, điều trị tim mạch ở người cao tuổi đòi hỏi cách tiếp cận toàn diện và đặc biệt thận trọng, bởi đa số bệnh nhân có nhiều bệnh lý đồng mắc và hội chứng lão khoa.

“Việc đánh giá đầy đủ tình trạng toàn thân, khả năng sống còn của cơ tim và nguy cơ biến chứng là nền tảng để xây dựng chiến lược điều trị phù hợp. Mục tiêu không chỉ là can thiệp thành công về mặt kỹ thuật, mà còn giúp người bệnh cải thiện chất lượng sống lâu dài”, bác sĩ Dũng nói.

Không chỉ là một ca bệnh thành công về chuyên môn, trường hợp của bà Hà Thị Ba còn cho thấy hiệu quả của mô hình điều trị đa chuyên khoa toàn diện, cá thể hóa và lấy người bệnh làm trung tâm tại Vinmec Central Park - nơi mỗi cơ hội sống, dù mong manh, đều được trân trọng và nỗ lực giành lại đến cùng.