Nhân viên y tế hiến máu cấp cứu khẩn cấp sản phụ nguy kịch vì băng huyết

Sản phụ đang được theo dõi tại khoa Sản sau khi được cấp cứu kịp thời (Ảnh: BV).

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu cho biết, các nhân viên y tế của bệnh viện vừa hiến máu khẩn cấp để cứu sống một sản phụ bị băng huyết sau sinh kèm rối loạn đông máu nặng.

Sản phụ là chị N.T.K.T. (sinh năm 1996, ngụ phường Vũng Tàu), nhập viện ngày 15/1 trong tình trạng chuyển dạ sinh con lần hai, thai 38 tuần. Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận sản phụ có tiền sử thiếu máu nhẹ, đa ối và được theo dõi thai to, đều là những yếu tố nguy cơ cao gây băng huyết sau sinh.

Đến 3h20 ngày 16/1, chị T. sinh thường một bé trai nặng 3,5kg. Ê-kíp khoa Sản đã chủ động áp dụng các biện pháp dự phòng băng huyết. Tuy nhiên, khoảng một giờ sau sinh, sản phụ xuất hiện tình trạng đờ tử cung, tử cung co hồi kém, lượng máu mất ước tính khoảng 1 lít, diễn tiến nhanh và nguy hiểm.

Trước tình huống khẩn cấp, bệnh viện lập tức kích hoạt phác đồ cấp cứu băng huyết sau sinh, triển khai đồng thời các biện pháp hồi sức tích cực như truyền dịch và đặt bóng chèn tử cung.

Đồng thời, bệnh viện huy động nguồn máu và chế phẩm máu từ ngân hàng máu sống và đội ngũ nhân viên y tế, truyền cho sản phụ 5 đơn vị hồng cầu lắng, 4 đơn vị huyết tương tươi đông lạnh và 3 đơn vị máu tươi.

Hiện sản phụ đã qua cơn nguy kịch, tỉnh táo, các chỉ số sinh tồn ổn định và tiếp tục được theo dõi, chăm sóc tại khoa Sản.

Nhận định về ca bệnh, bác sĩ Hoàng Phước Ba, Trưởng khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu cho biết đây là trường hợp băng huyết sau sinh phức tạp, diễn tiến nhanh, kèm rối loạn đông máu nặng. Nếu không được xử trí kịp thời và không có nguồn máu hỗ trợ ngay lập tức, nguy cơ sốc mất máu không hồi phục và tử vong là rất cao.

Các bác sĩ khuyến cáo thai phụ cần tuân thủ lịch khám thai định kỳ, đặc biệt với những trường hợp có yếu tố nguy cơ như đa ối, thai to, đa sản hoặc thiếu máu. Việc quản lý thai nghén chặt chẽ tại các cơ sở y tế uy tín giúp xây dựng phương án dự phòng phù hợp, bảo đảm an toàn cho cả mẹ và bé trong quá trình chuyển dạ và sau sinh.