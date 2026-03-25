Người đàn ông nhập viện trong tình trạng tai nạn nam khoa nghiêm trọng

Hai ngày trước, anh P. (42 tuổi, trú tại xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) đến khám tại một bệnh viện tư ở phường Bạc Liêu (tỉnh Cà Mau) trong tình trạng đau đớn dữ dội vùng dương vật, kèm sưng nề, bầm tím.

Bác sĩ tiến hành chỉ định thực hiện các cận lâm sàng. Kết quả cho thấy, cấu trúc vật hang bị mất liên tục, mô mềm xung quanh phù nề nặng.

"Đây là một ca gãy dương vật (vỡ bao trắng thể hang) và bác sĩ chỉ định anh P. nhập viện khẩn cấp để phẫu thuật", bệnh viện thông tin.

Bác sĩ tiến hành ca phẫu thuật đối với bệnh nhân P. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Ca phẫu thuật diễn ra khoảng một giờ, với mục tiêu giải quyết ổ máu tụ, bảo vệ đường niệu đạo và khâu phục hồi cấu trúc của thể hang cho bệnh nhân.

"Sau phẫu thuật, bệnh nhân được bảo tồn chức năng dương vật", bệnh viện thông tin và cho biết hiện anh P. tỉnh táo, các chỉ số sinh hiệu ổn định, dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.

BSCKII Tạ Hữu Nghĩa, Phó khoa Ngoại - Liên chuyên khoa của bệnh viện, cho biết gãy dương vật là một tai nạn nam khoa khẩn cấp thường xuất phát từ sự cố trong sinh hoạt tình dục hoặc thói quen tự bẻ dương vật.

Theo bác sĩ, thay vì e ngại hay tự xử lý tại nhà, người gặp tình trạng này cần đến ngay cơ sở y tế để được can thiệp kịp thời.

"Việc trì hoãn điều trị không chỉ gây đau đớn kéo dài mà còn dẫn đến những biến chứng nghiêm trọng như tụ máu, biến dạng bộ phận sinh dục hay hoại tử, ảnh hưởng vĩnh viễn đến khả năng sinh lý sau này", bác sĩ khuyến cáo.