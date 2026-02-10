Người bệnh đái tháo đường có nên ăn bánh chưng trong ngày Tết?

ThS.BS Nguyễn Giang Nam, Khoa Điều trị ban ngày, Bệnh viện Nội tiết Trung ương cho biết, bánh chưng là món không thể thiếu trên mâm cơm ngày Tết cổ truyền của người Việt Nam.

Tuy nhiên, với người bệnh đái tháo đường, nhìn món bánh chưng xanh, dưa hành hấp dẫn nhưng họ lại có nhiều băn khoăn không dám ăn.

Các nguyên liệu làm nên món bánh chưng đặc trưng ngày Tết (Ảnh: Hải Long)

Một trong những câu hỏi thường gặp nhất là liệu người bệnh có thể ăn bánh chưng, bánh tét hay không và nếu có thì nên ăn như thế nào để đảm bảo an toàn sức khỏe.

Thực tế, người bệnh đái tháo đường không cần kiêng hoàn toàn bánh chưng, bánh tét. Điều quan trọng nhất là hiểu rõ đặc điểm thực phẩm, hiểu cơ thể mình và lựa chọn cách ăn phù hợp.

Dưới đây là các nguyên tắc để người bệnh vẫn được thưởng thức bánh chưng và đảm bảo an toàn cho sức khỏe.

Nên ăn bánh chưng trong bữa chính

Người bệnh đái tháo đường không nên ăn bánh chưng, bánh tét khi đói hoặc ăn riêng lẻ như một bữa phụ giàu tinh bột.

Món bánh chưng cần được ăn trong bữa chính, thay thế cho các loại tinh bột khác như cơm, khoai. Có nghĩa là nếu đã ăn bánh chưng thì không nên cơm hoặc ngược lại. Còn nếu muốn ăn cả hai, thì cần giảm số lượng tương ứng.

Kiểm soát khẩu phần ăn

Người bệnh đái tháo đường tuyệt đối không ăn thoải mái bánh chưng. Mỗi lần nên ăn khoảng 50 đến 70g, tương đương khoảng 1/8 chiếc bánh chưng hoặc 1 khoanh bánh tét nhỏ. Có thể sử dụng 1-2 lần trong ngày nếu đường máu ổn định.

Kết hợp thực phẩm hợp lý

Trước khi ăn bánh chưng, người bệnh đái tháo đường nên ăn trước rau xanh, canh, thịt nạc để giúp làm chậm quá trình hấp thu đường. Nên hạn chế ăn kèm thực phẩm nhiều chất béo bão hòa, nước ngọt, rượu bia và các món quá mặn.

Ăn chậm, nhai kỹ

Khi ăn bánh chưng, ăn chậm giúp cơ thể hấp thu đường từ từ hơn, hạn chế tình trạng tăng đường máu nhanh sau ăn.

Nên vận động nhẹ nhàng sau bữa ăn

Nên đi bộ nhẹ nhàng 15-20 phút sau ăn khoảng 30-60 phút để hỗ trợ kiểm soát đường máu sau ăn hiệu quả.

Theo BS Nam, việc kiểm soát tốt đái tháo đường không chỉ nhằm đạt được các chỉ số xét nghiệm mục tiêu. Quan trọng hơn, đó là nền tảng để người bệnh duy trì chất lượng cuộc sống lâu dài.

Kiểm soát tốt đường máu giúp giảm nguy cơ biến chứng, duy trì thể lực, duy trì khả năng lao động, sinh hoạt và tận hưởng cuộc sống. Đối với nhiều người, điều đó đồng nghĩa với việc có thể tiếp tục đón thêm nhiều mùa Tết bên gia đình, người thân.

Điều trị đúng không làm giảm chất lượng cuộc sống. Ngược lại, điều trị đúng giúp người bệnh duy trì sự chủ động và tự do trong sinh hoạt lâu dài hơn.