Hà Nội: Dậy từ tinh mơ, đi 40km góp sức cho lời kêu gọi "10.000 đơn vị máu"

Trời còn chưa sáng hẳn, chị Đỗ Thị Tuyết (SN1984) và chồng là anh Lê Hồng Thái (SN1977) đã dậy sửa soạn, chuẩn bị cho chuyến đi gần 40km đến Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương để hiến tiểu cầu.

Hai vợ chồng cho biết việc hiến máu đã trở thành thói quen nhiều năm nay. Mỗi khi đủ điều kiện sức khỏe, họ lại chủ động sắp xếp thời gian để tham gia, thậm chí vận động cả người thân, hàng xóm cùng hiến máu.

“Chúng tôi chỉ mong góp được chút sức mình để giúp người bệnh có thêm cơ hội điều trị, nhất là vào dịp cận Tết”, chị Tuyết chia sẻ trong lúc chờ kết quả xét nghiệm.

Không chỉ vợ chồng như chị Tuyết, nhiều người dân từ khắp nơi đang tìm đến viện góp giọt hồng trong những ngày cuối năm. Phía sau những chuyến đi từ tờ mờ sáng ấy là thực tế nhu cầu máu đang tăng cao trong dịp Tết.

Theo Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, từ nay đến Tết và sau Tết, lượng máu cần cho điều trị sẽ tăng mạnh, do nhiều người bệnh phải truyền máu để ổn định sức khỏe, có thể về nhà sum vầy cùng gia đình. Viện đang kêu gọi cộng đồng chung tay hiến thêm 10.000 đơn vị máu trong dịp này, trong đó riêng nhóm máu O cần ít nhất 5.000 đơn vị.

Ước tính nhu cầu máu riêng trong tháng 2 để cung cấp cho hơn 180 bệnh viện khu vực phía Bắc và hỗ trợ một số địa phương phía Nam lên tới 40.000 đơn vị.

Tuy nhiên, kỳ nghỉ Tết kéo dài khiến nhiều điểm hiến máu tại cơ quan, đơn vị, khu dân cư không thể tổ chức liên tục trong khoảng hai tuần. Điểm hiến máu tại Viện vẫn mở cửa xuyên suốt kỳ nghỉ, song số lượng tiếp nhận còn hạn chế so với nhu cầu.

Từ thực tế đó, Viện mong mỗi người đủ điều kiện sức khỏe tham gia hiến máu từ nay đến trước, trong và ngay sau Tết; đồng thời vận động người thân, bạn bè, người nhà người bệnh cùng tham gia. Mỗi đơn vị máu trao đi lúc này không chỉ là sự hỗ trợ y tế, mà còn là cơ hội để người bệnh có thêm hy vọng đón một mùa xuân trọn vẹn bên gia đình.

Ở khu vực đăng ký hiến máu, Lê Hoài Phương và người bạn cùng lớp tại Trường Đại học Ngoại thương vừa kịp có mặt sau buổi học sáng. Kết thúc ca học, hai sinh viên vội rời giảng đường, chạy thẳng đến viện. Chưa kịp ăn sáng, họ tranh thủ mua ổ bánh mì trước cổng viện rồi vào đăng ký hiến máu.

Đây là lần đầu tiên Phương hiến máu. Trước đó, cô từng hoạt động trong đội máu của trường nhưng vẫn còn sợ kim tiêm. Điều khiến nữ sinh quyết định thử một lần, theo lời cô, là những lần chứng kiến các bệnh nhân mắc bệnh về máu phải điều trị dài ngày.

“Trước đây tôi hơi sợ kim, nhưng khi thấy nhiều hoàn cảnh bệnh nhân, tôi nghĩ nếu mình hiến máu, cuộc sống của họ có thể tươi sáng hơn một chút”, Phương chia sẻ, rồi nói thêm rằng sau lần này, cô sẽ tiếp tục hiến máu định kỳ mỗi khi đủ điều kiện.

Cùng chung tinh thần đó, Bùi Hải Yến (SN2004, quê Phú Thọ), sinh viên Trường Đại học Giao thông Vận tải cho biết, đây là lần thứ tư cô tham gia hiến máu.

Yến bắt đầu hiến máu từ tháng 7/2025, xuất phát từ mong muốn được dành tặng món quà sức khỏe cho người cần.

Ở một giường hiến khác, anh Trần Trọng Văn (SN1983, quận Tây Hồ, làm kinh doanh tự do) đang thoải mái trò chuyện với nhân viên y tế. Anh cho biết đã duy trì việc hiến máu trong khoảng ba năm trở lại đây.

“Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi mình có một cơ thể khỏe mạnh, trong khi nhiều bệnh nhân đang cần máu. Khi thấy người bệnh chống chọi với bệnh tật, tôi lấy đó làm động lực để hiến tặng”, anh Văn chia sẻ.

Anh kể, lần đầu đi hiến máu là vào dịp sinh nhật tháng 7, khi bạn bè rủ nhau tham gia cho ý nghĩa. Hôm ấy, nhìn thấy nhiều bệnh nhi trọc đầu vì ung thư máu, anh tự hứa sẽ đi hiến thường xuyên.

“Năm hiến nhiều nhất khoảng 15 lần, còn bình thường thì 8 đến 10 lần mỗi năm. Tôi làm kinh doanh tự do nên chủ động thời gian. Từ hôm qua đã kiêng đồ mỡ, sáng nay cũng không uống cà phê để đủ điều kiện hiến. Có việc khác có thể quên, chứ lịch hiến máu định kỳ thì luôn nhớ”, anh nói.

Với người bệnh, Tết đôi khi không nằm ở mâm cơm đủ đầy hay chuyến về quê đúng hẹn, mà chỉ là được truyền đủ máu, đủ sức khỏe để không bỏ lỡ khoảnh khắc sum vầy. Những giọt máu được trao đi trong những ngày cuối năm vì thế trở thành món quà thầm lặng, giúp mùa xuân của ai đó đến gần hơn.