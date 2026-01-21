Nam thanh niên bị vật nhọn cắm sâu vào bụng khi sử dụng súng bắn đinh

Ngày 20/1, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị, thông tin, bác sĩ đơn vị đã phẫu thuật cấp cứu thành công nam bệnh nhân bị thương ở bụng, thủng ruột non.

Bệnh nhân là N.Đ.T. (SN 1993, trú tại xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị), nhập viện trong tình trạng bị vật nhọn cắm sâu vào vùng bụng. Người nhà cho biết anh T. trong lúc lao động, sử dụng súng bắn đinh không may bị thương.

Chiếc đinh được bác sĩ lấy ra ngoài (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Qua khám lâm sàng và chụp cắt lớp vi tính ổ bụng bệnh nhân, bác sĩ phát hiện chiếc đinh xuyên qua thành bụng trái, găm trực tiếp vào ruột non, tiềm ẩn nguy cơ nhiễm trùng, biến chứng nặng.

Các bác sĩ đã phẫu thuật nội soi cấp cứu lấy dị vật, khâu lỗ thủng ruột non, đồng thời khâu phục hồi thành bụng. Sau mổ, bệnh nhân tỉnh táo, các chỉ số sinh tồn ổn định và đang được theo dõi hậu phẫu.

Theo các bác sĩ, anh T. may mắn được đưa đến bệnh viện sớm, nhờ đó ổ bụng còn khá sạch, không ghi nhận thức ăn hay dịch tiêu hóa tràn ra ngoài, không phát hiện tổn thương đại tràng hay các mạch máu lớn, giúp ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi.