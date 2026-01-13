TPHCM: Người đàn ông gặp tai nạn thương tâm tại xưởng chế biến thịt heo xay

Ngày 13/1, Bệnh viện Quân y 175 (TPHCM) cho biết, các bác sĩ nơi này thời gian qua đã tiếp nhận và xử trí cấp cứu một trường hợp tai nạn lao động nghiêm trọng.

Bệnh nhân là anh N.V.T. (40 tuổi, quê Thanh Hóa), là công nhân làm việc tại một xưởng chế biến thịt heo xay. Khai thác bệnh sử, do sơ suất nên người đàn ông vệ sinh máy xay thịt khi thiết bị vẫn đang hoạt động.

Người đàn ông gặp tai nạn tại một xưởng chế biến thịt heo xay (Ảnh: BV).

Hậu quả, bàn tay trái của bệnh nhân trượt vào buồng xay và bị cuốn từ đầu vào sang đầu ra của máy. Mặc dù đã tắt nguồn điện ngay, bàn tay nạn nhân bị kéo gần như hoàn toàn qua thân máy.

Khoảng 1 giờ sau tai nạn, bệnh nhân được đưa đến bệnh viện tuyến cuối của quân đội khu vực phía Nam trong tình trạng tay trái bị kẹt chặt trong lõi máy, đau nhiều, các đầu ngón tay dập nát.

Qua thăm khám và đánh giá nhanh, bệnh nhân được các bác sĩ chẩn đoán có vết thương dập nát cẳng bàn tay trái do tai nạn lao động, mức độ nặng đến rất nặng, nguy cơ mất máu và nhiễm trùng nếu không được can thiệp kịp thời.

Xác định đây là tình trạng cần phẫu thuật cấp cứu, ê-kíp trực đã đưa bệnh nhân vào phòng mổ ngay sau khi nhập viện.

Do bàn tay bị cuốn sâu, xương gãy vụn, mô mềm dập nát không còn khả năng phục hồi, các bác sĩ buộc phải cắt bỏ toàn bộ bàn tay tại vị trí cổ tay để tháo chi ra khỏi máy.

Đánh giá sau đó cho thấy, 1/3 giữa cẳng tay bệnh nhân cũng không thể bảo tồn, nên ê-kíp tiếp tục cắt cụt cao đến vị trí trên, giữ lại phần mô còn lành để tiếp tục điều trị.

Quá trình chăm sóc hậu phẫu diễn tiến thuận lợi, mỏm cụt hồng hào, không ghi nhận dấu hiệu nhiễm trùng. Sau vài ngày theo dõi và chăm sóc tại chỗ, bệnh nhân được khâu đóng mỏm cụt.

BSCKII Bùi Văn Phúc, Phó Chủ nhiệm khoa Phẫu thuật Chi trên khuyến cáo, người lao động và người dân cần tuân thủ nghiêm các quy định an toàn lao động, tuyệt đối tắt máy và ngắt hoàn toàn nguồn điện trước khi vệ sinh hoặc thao tác với máy móc công nghiệp.

Việc nâng cao ý thức an toàn là yếu tố then chốt để phòng tránh những tai nạn lao động đáng tiếc có thể xảy ra.