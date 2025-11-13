70 bệnh nhân không lành vết mổ nội soi vì nhiễm vi khuẩn hiếm gặp

Ngày 13/11, tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, đơn vị đã xác định nguyên nhân sự cố nhiều bệnh nhân bị tổn thương vết mổ sau phẫu thuật nội soi.

Theo lãnh đạo bệnh viện, từ tháng 7 đến tháng 10, đơn vị phẫu thuật nội soi khoảng 500 trường hợp. Trong đó, 70 ca bệnh có tình trạng sưng tấy, chảy dịch kéo dài tại vị trí vết mổ, sau phẫu thuật nội soi 2-4 tuần.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị thông tin vụ việc (Ảnh: Ngọc Châu).

Các ca bệnh trên có chung đặc điểm là vết mổ không liền lại như bình thường, chảy dịch kéo dài, đau nhức, da nề đỏ, tổn thương ở thành bụng.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị đã họp khẩn với Hội đồng kiểm soát nhiễm khuẩn và các khoa liên quan, xác định đây là sự cố y khoa không mong muốn, cần tìm nguyên nhân và biện pháp xử lý.

Qua làm rõ, phía bệnh viện xác định các ca bệnh đều được phẫu thuật nội soi cấp cứu tại phòng mổ số 2, Khoa Phẫu thuật gây mê, hồi sức. Các mẫu xét nghiệm không phát hiện vi khuẩn thông thường, các tổn thương chỉ khu trú ở thành bụng, các cơ quan trong ổ bụng bệnh nhân hoàn toàn bình thường.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị đã dừng hoạt động phòng mổ số 2, khử khuẩn toàn bộ khu vực phẫu thuật, thay đổi quy trình tiệt khuẩn dụng cụ và tập trung điều trị tích cực cho các bệnh nhân bị tổn thương.

Để xác định nguyên nhân, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị đã thành lập Hội đồng chuyên môn và chủ động liên hệ, tham vấn các bệnh viện tuyến chuyên sâu, các chuyên gia đầu ngành.

Chuyên gia Trần Hữu Luyện, Phó Chủ tịch Hội Kiểm soát nhiễm khuẩn Việt Nam, trực tiếp khảo sát, phân tích quy trình vô khuẩn và đánh giá tổn thương trên người bệnh liên quan đến sự cố tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị.

Bệnh nhân điều trị tại bệnh viện (Ảnh: Ngọc Châu).

Ngày 10/11, Hội đồng chuyên môn Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị đã họp và kết luận nguyên nhân do Nontuberculous Mycobacteria, một loại vi khuẩn hiếm gặp, gây tổn thương vết mổ của bệnh nhân.

Bác sĩ CKII Phan Xuân Nam, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, cho biết vi khuẩn Nontuberculous Mycobacteria là một loại trực khuẩn kháng cồn, kháng axit, có hình dạng gần giống vi khuẩn lao nhưng không lây lan qua đường hô hấp.

Theo bác sĩ Nam, đã từng có trường hợp nhiễm vi khuẩn kể trên, khi điều trị đúng phác đồ đều khỏi bệnh.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị giao các phòng, ban liên hệ với tất cả bệnh nhân đã phẫu thuật nội soi trong thời gian qua để theo dõi, thăm hỏi và có chính sách hỗ trợ các bệnh nhân bị ảnh hưởng.