Trao đổi với phóng viên Dân trí ngày 12/1, BSCK2 Nguyễn Thắng Nhật Tuệ, Trưởng khoa Cấp cứu một bệnh viện ở TPHCM cho biết, ông và các cộng sự vừa tiếp nhận xử trí một trường hợp bị tai nạn lao động rất nặng.

Bệnh nhân là người đàn ông sinh năm 1977, làm việc tại một công ty nằm trong khu công nghiệp Tân Tạo (phường Tân Tạo, TPHCM). Theo bệnh sử, vào tối 11/1, trong lúc tăng ca đêm, tà áo của nam công nhân bị cuốn vào chiếc máy tráng để sơn bạt.

Sau đó, lực cơ học và các bộ phận của máy khiến người đàn ông thủng bụng nặng nề, lòi nội tạng ra ngoài. Bệnh nhân được các công nhân xung quanh kéo ra khỏi máy và gọi cấp cứu.

“Khi chúng tôi đến, người bệnh đau đớn nói không thành lời, nguy cơ sốc và nhiễm trùng rất cao. Chúng tôi sơ cứu và chuyển viện tiếp tục điều trị.

Dù cấp cứu kịp thời có thể giúp bệnh nhân giữ được mạng sống, nhưng thực tế những tổn thương như vậy sẽ để lại di chứng lâu dài, ảnh hưởng sức khỏe và khả năng lao động về sau”, người tiếp nhận cấp cứu chia sẻ.

Các bác sĩ tiếp cận cấp cứu bệnh nhân tại hiện trường (Ảnh: BV).

Theo bác sĩ Tuệ, khoảng thời gian cuối năm, cận Tết Nguyên đán, tăng cường độ làm việc là lúc các ca tai nạn lao động xuất hiện nhiều hơn, gây ra biến chứng nặng nề. Khi cơ thể mệt mỏi, phản xạ sẽ chậm và phán đoán dễ sai, nên nguy cơ xảy ra sự cố cũng xuất hiện.

Vào tháng 12/2025, một người đàn ông 41 tuổi (ngụ TPHCM) khi làm việc đã trượt chân vào máy ép hạt nhựa, bị cuốn vào trục ép đang nóng. Tai nạn khiến bàn chân nạn nhân bị nghiền nát và đứt rời hoàn toàn, phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Bác sĩ khuyến cáo, người dân khi làm việc với máy móc nếu cảm thấy mệt, buồn ngủ, mất tập trung hãy dừng lại; không mặc quần áo rộng, không chủ quan dù đã làm việc quen tay.

Khi tai nạn xảy ra, cần che phủ vết thương đúng cách, hạn chế di chuyển và gọi cấp cứu ngay. Thời gian cấp cứu sẽ quyết định tỷ lệ sống còn và mức độ để lại di chứng.

Bên cạnh đó, cơ sở sản xuất cần đảm bảo máy móc có che chắn an toàn, giữ sàn khô ráo và tập huấn sơ cứu định kỳ cho người lao động, để tránh xảy ra các tai nạn đáng tiếc.