Nam bệnh nhân phải cắt bỏ tinh hoàn do bệnh Whitmore

Whitmore là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm (Ảnh minh họa: Gettyimages).

Mắc bệnh Whitmore, bệnh nhân bị áp xe tinh hoàn

Tối 13/2, anh Vinh (45 tuổi, Hà Nội) được đưa đến Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cấp cứu trong tình trạng sưng đau tinh hoàn phải, dù đã điều trị kháng sinh tích cực tại tuyến dưới suốt 2 tuần. Bệnh nhân có tiền sử đái tháo đường và gút.

Thạc sĩ, bác sĩ nội trú Nguyễn Xuân Đức Hoàng, Khoa Nam học và Y học giới tính, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, cho biết bệnh nhân bị viêm tinh hoàn áp xe hóa tiến triển, biến chứng nhiễm khuẩn huyết.

Kết quả cấy mủ và máu đều dương tính với vi khuẩn Burkholderia pseudomallei, tác nhân gây bệnh Whitmore. Bệnh nhân buộc phải phẫu thuật cấp cứu, cắt bỏ tinh hoàn.

Trường hợp thứ hai là nam bệnh nhân 33 tuổi, mắc bệnh tan máu bẩm sinh Thalassemia và đã cắt lách. Sau một thời gian điều trị sưng đau tinh hoàn phải tại cơ sở y tế khác, triệu chứng tái phát nặng khiến bệnh nhân nhập viện ngày 8/1.

Kết quả nuôi cấy xác định nhiễm Burkholderia pseudomallei, bệnh nhân phải mổ cắt tinh hoàn cấp cứu do nhiều ổ áp xe lớn đã vỡ mủ ra da.

Ca bệnh thứ ba là người đàn ông 52 tuổi, có tiền sử đái tháo đường và từng bị nhiễm khuẩn huyết. Sau điều trị áp xe tuyến tiền liệt, bệnh nhân tái nhập viện vì áp xe mào tinh hoàn và phải cắt tinh hoàn trái.

Hai tháng sau mổ, vết mổ tiếp tục nhiễm trùng, nuôi cấy dương tính với Burkholderia pseudomallei và Klebsiella aerogenes kháng nhiều loại kháng sinh, buộc phải chuyển viện điều trị chuyên sâu.

Theo bác sĩ Hoàng, cả ba ca bệnh đều do vi khuẩn Burkholderia pseudomallei gây ra, dẫn đến áp xe, hoại tử tinh hoàn, để lại hậu quả nặng nề.

Cách phòng bệnh Whitmore

Whitmore là bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn Burkholderia pseudomallei gây ra, có thể biểu hiện dưới nhiều thể như viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, áp xe da mô mềm hoặc áp xe đa cơ quan. Tổn thương tại tinh hoàn là thể hiếm gặp.

Vi khuẩn tồn tại tự nhiên trong đất và nước, lây truyền chủ yếu qua da khi có vết thương hở tiếp xúc với môi trường nhiễm khuẩn. Hiện chưa có bằng chứng bệnh lây từ người sang người và chưa có vaccine phòng bệnh.

Bệnh có thể điều trị khỏi nếu phát hiện sớm và tuân thủ phác đồ kháng sinh đặc hiệu hai giai đoạn, đồng thời kiểm soát tốt các bệnh nền như đái tháo đường.

Để phòng bệnh, người dân cần giữ vệ sinh cá nhân, sử dụng bảo hộ lao động khi tiếp xúc với đất, bùn, nước bẩn; xử lý, sát khuẩn kịp thời các vết trầy xước; ăn chín, uống chín. Không chủ quan với tình trạng sưng đau tinh hoàn kéo dài, đặc biệt ở người có bệnh nền, và tuyệt đối không tự ý dùng kháng sinh khi điều trị không hiệu quả.

Theo bác sĩ Hoàng, Whitmore không phổ biến nhưng có thể gây hậu quả rất nặng nề. Phát hiện sớm và nâng cao nhận thức cộng đồng là yếu tố then chốt để giảm nguy cơ tử vong.

Tên nhân vật đã được thay đổi.