Cứu sống bệnh nhi 15 tuổi mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm

Ngày 2/12, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa thông tin đã điều trị thành công một trường hợp bệnh nhi mắc bệnh Whitmore, sau một hành trình điều trị đầy cam go.

Bệnh nhi L.V.P. (15 tuổi, trú tại xã Yên Thọ, Thanh Hóa) nhập viện trong tình trạng suy kiệt, nhiễm trùng nhiễm độc nặng, khó thở, đau ngực và sốt cao liên tục.

Trước đó, P. đã xuất hiện các triệu chứng sốt từng cơn, ho nhiều, mệt mỏi, ăn uống kém và được điều trị tại Bệnh viện Như Thanh nhưng tình trạng không cải thiện.

Tại Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị hoại tử phổi, tràn khí, tràn mủ màng phổi và tràn khí trung thất do vi khuẩn Burkholderia pseudomallei (bệnh Whitmore), với tiên lượng rất nặng.

Bệnh nhi được các bác sĩ cứu sống khi mắc bệnh Whitmore (Ảnh: Bệnh viện Nhi Thanh Hóa).

Trong suốt hơn 40 ngày điều trị, bệnh nhi đã nhiều lần rơi vào tình trạng nguy kịch. Các bác sĩ đã phải hội chẩn liên tục và nhận được sự hỗ trợ chuyên môn từ các chuyên gia tuyến trung ương để phối hợp xử trí.

Nhờ sự nỗ lực không ngừng, tình trạng bệnh nhi dần cải thiện, đã được xuất viện, tiếp tục điều trị ngoại trú và tái khám theo lịch hẹn.

Bệnh viện Nhi Thanh Hóa nhấn mạnh đây là một "cuộc chiến quyết liệt giành lại sự sống cho trẻ", đòi hỏi quá trình chăm sóc và hồi sứctích cực, khẩn trương.

Whitmore là bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm do vi khuẩn Burkholderia pseudomallei gây ra, thường được gọi là vi khuẩn “ăn thịt người”. Vi khuẩn này tồn tại trong bùn đất, lây nhiễm chủ yếu qua vùng da tổn thương tiếp xúc trực tiếp với vi khuẩn hoặc hít phải các hạt bụi đất chứa vi khuẩn.

Mặc dù ít gặp và xuất hiện rải rác, Whitmore thường gây tổn thương nhiều cơ quan, tiến triển nhanh, phức tạp và khó điều trị. Quá trình điều trị kéo dài, dễ phát sinh biến chứng và tốn kém chi phí. Khoảng 2-6% bệnh nhân có thể tái phát, do đó cần tuân thủ điều trị đúng phác đồ trong thời gian dài.

Các bác sĩ cảnh báo thời điểm giao mùa, đặc biệt là mùa mưa, là điều kiện thuận lợi để vi khuẩn gây bệnh phát triển. Để phòng tránh, người dân cần hạn chế cho trẻ nhỏ chơi ở khu vực bùn đất, nguồn nước ô nhiễm. Người lao động thường xuyên tiếp xúc với đất và nước nên sử dụng đồ bảo hộ.

Khi có vết thương hoặc mụn nhọt tiếp xúc với bùn đất, cần rửa sạch bằng xà phòng kháng khuẩn và lau khô. Nếu xuất hiện các dấu hiệu nghi ngờ, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được xét nghiệm, chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời.

Hiện chưa có vaccine phòng bệnh cũng như khuyến cáo dùng kháng sinh dự phòng. Do đó, chủ động phòng tránh và phát hiện sớm vẫn là biện pháp quan trọng nhất để ngăn ngừa căn bệnh nguy hiểm này.