Mẹ đẩy con ung thư não xem hát ở đường hoa Chợ Rẫy: “Còn sống, còn vui”

Hơn 30 nghệ sĩ xuất hiện ở đường hoa xuân Chợ Rẫy

Sáng 6/2 (tức 19 tháng Chạp âm lịch), hàng ngàn bệnh nhân, thân nhân của họ cùng các nhân viên y tế đã có mặt tại buổi khai mạc đường hoa xuân Bệnh viện Chợ Rẫy, chủ đề "Xuân văn minh hiện đại - Tết kết nối sẻ chia".

Đường hoa xuân Bệnh viện Chợ Rẫy khai mạc vào sáng 6/2 (Ảnh: Hoàng Lê).

BSCK2 Phạm Thanh Việt, Phó Giám đốc điều hành Bệnh viện cho biết, Tết là mùa đoàn viên sum vầy, nhưng không phải ai cũng đón được niềm vui này. Đặc biệt, Bệnh viện Chợ Rẫy - đơn vị tuyến cuối khu vực phía Nam - là nơi tiếp nhận rất nhiều bệnh nhân nặng, điều trị kéo dài nên không thể về đón xuân.

Chính vì vậy, Bệnh viện tổ chức đường hoa hằng năm giúp bệnh nhân vui xuân, với nhiều hoạt động vui vẻ và ý nghĩa. Qua đó, nơi này muốn gửi gắm thông điệp: Dù ở đâu, bệnh nhân cũng có thể chào xuân, đón Tết.

Điểm nhấn của đường hoa năm nay là việc ngoài các tiểu cảnh trang trí đường hoa do chính các y bác sĩ tự tay trang trí, còn có sự xuất hiện của hơn 30 ca sĩ, nghệ sĩ, diễn viên và cả hoa hậu đến đóng góp các tiết mục văn nghệ phục vụ bệnh nhân.

Nhiều nghệ sĩ còn chuẩn bị riêng các phần quà xuân dành tặng bệnh nhân khó khăn, giúp họ có thêm động lực trong hành trình điều trị. Đặc biệt, nhóm bác sĩ "Blouse trắng - Hát cho yêu thương" đã kêu gọi hơn 800 triệu đồng ủng hộ bệnh nhân tại Chợ Rẫy, qua các đêm nhạc thiện nguyện.

Bệnh nhân ngồi xe lăn theo dõi các tiết mục văn nghệ (Ảnh: Hoàng Lê).

Khi các tiết mục văn nghệ vang lên, nỗi đau bệnh tật và áp lực công việc cứu người trong những ngày cuối năm tạm dừng lại, để tất cả mọi người hòa vào không khí sôi động trên sân khấu.

Trong đó, nhiều trường hợp mắc bạo bệnh, không thể tự di chuyển cũng được gia đình đẩy xe lăn, ngồi từ xa lắng nghe âm nhạc.

"Còn sống ngày nào là còn vui ngày đó..."

Nhìn con là chị Phạm Thị Thu T. (42 tuổi) hớn hở, cô Lê Thị Đ. (66 tuổi) cũng vui lây. Người mẹ chia sẻ, 5 năm qua con gái đã mổ não 2 lần, kể từ khi phát hiện căn bệnh ung thư não. Đang là một nữ kế toán khỏe mạnh, chị T. bỗng chốc phải gắn bó cùng chiếc xe lăn và không còn nói được.

Suốt thời gian dài, người mẹ phải đồng hành cùng con trên hành trình từ nhà ở huyện Bình Chánh cũ (TPHCM) đến Bệnh viện Chợ Rẫy tái khám mỗi tháng. Chi phí 5-7 triệu đồng mỗi lần vào viện khiến tài chính của họ cạn dần.

Người mẹ đẩy xe lăn đưa con gái bị u não ác tính đến xem văn nghệ tại đường hoa (Ảnh: Hoàng Lê).

May mắn gần đây, nhờ các chính sách hỗ trợ, chị T. đã được bảo hiểm chi trả 100% viện phí, giúp gánh nặng của người mẹ đỡ đi bội phần. Những ngày cận Tết, người mẹ đưa con đi khám theo lịch, và vô tình thấy buổi khai mạc đường hoa xuân Bệnh viện Chợ Rẫy.

"Nó bệnh mà yêu đời lắm, nghe nhạc là nhún nhảy, đi tái khám nhưng cứ nằng nặc đòi mẹ ở lại xem văn nghệ. Con bị u não ác tính, nên với tôi bây giờ, con còn sống ngày nào là còn vui ngày đó...", cô Đ. bày tỏ.

Cạnh bên, chị Bùi Thị Kim A. cũng đẩy xe lăn đưa anh Trương Đức Q. (44 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) từ phòng bệnh xuống nghe nhạc, ngắm hoa cho khuây khỏa. Hơn một tuần nay, anh Q. nằm viện vì thủng ruột do biến chứng sau mổ u tụy, bụng vẫn còn gắn ống dẫn lưu dịch.

"Tôi thấy tiết mục ca nhạc nào cũng hấp dẫn. Còn ở đường hoa, tôi ấn tượng nhất tiểu cảnh của khoa Gan Mật Tụy. Hy vọng bệnh viện duy trì đường hoa xuân mỗi năm, để bệnh nhân ai cũng được đón Tết", chị A. chia sẻ.

Anh Đinh Hiệu Q. (46 tuổi, ngụ tỉnh Nghệ An) - đã trải qua 25 lần xạ trị điều trị ung thư tụy - cũng tranh thủ đến xem văn nghệ, trong ngày đi tái khám để lấy thuốc định kỳ. "Mong muốn lớn nhất của tôi là tất cả bệnh nhân đều khỏe mạnh", người đàn ông nói khi được phóng viên hỏi ước mơ năm mới.

Bệnh viện Chợ Rẫy mong Tết với các bệnh nhân luôn trọn vẹn, ấm áp dù không ở quê nhà (Ảnh: Hoàng Lê).

Đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, để tiếp thêm động lực cho những "chiến binh" đang ngày đêm chống chọi bệnh tật, nơi này đã phối hợp cùng các đơn vị trao tặng những phần quà xuân ý nghĩa đến các bệnh nhân khó khăn đang điều trị tại Trung tâm Ung bướu để phần nào mang Tết về gần hơn với họ.

"Chúng tôi hy vọng mang đến một không gian thư giãn, gần gũi, để Tết nơi đây vẫn trọn vẹn, ấm áp dù không ở quê nhà. Đó chính là thông điệp trong lễ khai mạc đường hoa xuân hôm nay", ban tổ chức nhắn gửi.