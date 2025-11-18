Loại vi khuẩn làm 1,6 triệu ca tử vong mỗi năm, trẻ nhỏ dễ tổn thương nhất

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm có khoảng 1,6 triệu người tử vong bởi bệnh do phế cầu khuẩn. Trong đó, khoảng 1 triệu ca là trẻ dưới 5 tuổi.

Phế cầu khuẩn là tác nhân gây ra nhiều bệnh nguy hiểm như viêm phổi, viêm tai giữa và đặc biệt là các bệnh lý nhiễm trùng xâm lấn như viêm màng não, nhiễm khuẩn huyết.

Việt Nam là một trong 15 quốc gia có tỷ lệ mắc bệnh viêm phổi ở trẻ em cao nhất. Đây cũng là một trong những căn bệnh đứng hàng đầu về tỷ lệ mắc bệnh và tử vong ở trẻ em dưới 5 tuổi ở nước ta.

Theo ghi nhận, những ngày qua tại nhiều bệnh viện chuyên khoa nhi phía Bắc (như Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Nhi Hà Nội...) nhiều trẻ nhập viện liên quan đến phế cầu và các bệnh hô hấp như cúm, nhiễm RSV... Đặc biệt ở lứa tuổi dưới 2 tuổi, trẻ nguy cơ diễn biến nhanh.

Bác sĩ Trương Hữu Khanh cho biết, trẻ nhỏ là nhóm dễ bị tổn thương do phế cầu (Ảnh: BTC).

Trao đổi tại chuỗi hội thảo khoa học chủ đề “Động học type huyết thanh trong mô hình bệnh phế cầu ở trẻ em”, diễn ra ở TPHCM và Hà Nội mới đây, bác sĩ Trương Hữu Khanh, Phó Chủ tịch Hội Truyền nhiễm TPHCM nhấn mạnh, trẻ nhỏ là nhóm dễ tổn thương nhất trước phế cầu khuẩn, đặc biệt khi nhiễm các type có độc lực cao.

Theo bác sĩ Khanh, tính xâm lấn và độc lực của phế cầu khuẩn không đồng đều giữa các type huyết thanh. Do đó, chiến lược phòng ngừa cần được thiết kế để bao phủ rộng các type nguy cơ cao.

Phó Chủ tịch Hội Truyền nhiễm TPHCM cảnh báo phế cầu khuẩn hiện là một trong những tác nhân hàng đầu gây tử vong liên quan đến kháng kháng sinh (AMR) ở mọi lứa tuổi.

Theo nghiên cứu đăng trên The Lancet năm 2019, ước tính có khoảng 600.000 ca tử vong liên quan đến phế cầu khuẩn kháng thuốc. Vi khuẩn phế cầu nằm trong 4 tác nhân hàng đầu gây bệnh nguy hiểm nhất, góp phần làm gia tăng gánh nặng tử vong do AMR trên toàn thế giới.

Phế cầu khuẩn là một trong những tác nhân hàng đầu gây tử vong liên quan đến kháng kháng sinh (Ảnh minh họa: BV).

Theo các chuyên gia, hiện có hơn 100 type huyết thanh phế cầu khuẩn được ghi nhận. Trong đó, 80-90% các trường hợp bệnh do phế cầu xâm lấn ở trẻ em được xác định là do 23 type gây ra, gồm các type có nguy cơ cao như 1, 3, 5, 6A, 7F, 8, 11A, 12F, 15A, 19A, 19F và 31.

Chuyên gia khuyến nghị, chiến lược dự phòng bệnh do phế cầu khuẩn cần được thực hiện toàn diện, đồng bộ và bền vững, bao gồm: Tăng cường vệ sinh cá nhân và môi trường sống; nâng cao nhận thức cộng đồng về bệnh do phế cầu và dấu hiệu cảnh báo sớm; chủ động phòng ngừa sớm.