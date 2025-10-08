Góc nhìn mới trong phòng ngừa bệnh phế cầu ở trẻ em

Đây là diễn đàn khoa học nhằm cập nhật bằng chứng y sinh học mới, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và đưa ra khuyến nghị chuyên môn trong phòng ngừa bệnh phế cầu, một trong những nguyên nhân hàng đầu gây bệnh nặng và tử vong ở trẻ em.

Chuỗi hội nghị là cầu nối giữa các chuyên gia trong nước và quốc tế nhằm thúc đẩy các giải pháp tiên tiến, góp phần bảo vệ thế hệ tương lai trước gánh nặng bệnh phế cầu (Ảnh: BTC).

Sự kiện do MSD (Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA tại Hoa Kỳ và Canada) phối hợp cùng Viện Kiểm định Quốc gia Vắc xin và Sinh phẩm y tế tổ chức, thu hút hơn 3.000 chuyên gia và các cán bộ y tế từ hệ thống tiêm chủng công lập và tư nhân.

PGS.TS.BS. Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng Viện Pasteur TPHCM, chia sẻ: “Trẻ dưới 1 tuổi có hệ miễn dịch chưa hoàn thiện, trong khi kháng thể từ mẹ giảm nhanh sau 6 tháng. Giai đoạn 6-12 tháng tuổi chính là giai đoạn nguy cơ cao, trẻ dễ mắc bệnh phế cầu xâm lấn nguy hiểm, đặc biệt nếu bệnh gây ra bởi các tuýp có độc lực cao như tuýp 3, 22F, và 33F”.

PGS.TS.BS. Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng Viện Pasteur TPHCM chia sẻ tại hội thảo (Ảnh: BTC).

ST3 là tuýp huyết thanh dai dẳng, dù đã có nhiều loại vaccine triển khai trước đó. Tỷ lệ tử vong do ST3 có thể lên tới 47%, gây ra những bệnh cảnh nghiêm trọng như tràn mủ màng phổi, nhiễm trùng huyết, biến chứng tim và viêm màng não. Ngoài ra, các tuýp 22F và 33F cũng liên quan đến tỷ lệ tử vong cao trong vòng 30 ngày.

Đầu năm nay, Bộ Y tế đã phê duyệt vaccine phế cầu thế hệ mới 15 tuýp của MSD, được chỉ định cho cả trẻ em và người lớn. Việc ra mắt vaccine này góp phần mở rộng khả năng tiếp cận của người dân Việt Nam với một giải pháp phòng ngừa tiên tiến, giúp bảo vệ sớm, đặc biệt là cho trẻ dưới 1 tuổi.

Trình bày tại hội nghị, GS. TS. George G. Zhanel, Giáo sư và Phó Trưởng khoa Vi sinh học Y khoa và Bệnh truyền nhiễm, Giám đốc Liên minh Kháng thuốc Kháng sinh Canada (CARA), Trường Y Max Rady, Khoa Khoa học Sức khỏe Rady, Đại học Manitoba, Winnipeg, Canada, cho biết: “Ở trẻ em, WHO khuyến nghị cần đánh giá không chỉ số lượng tuýp huyết thanh mà còn khả năng sinh miễn dịch, vì có những bằng chứng đáng tin cậy về việc giảm nồng độ kháng thể khi thêm quá nhiều tuýp huyết thanh vào vaccine dành cho đối tượng trẻ em.

Vaccine phế cầu 15 chủng của MSD phù hợp cho cả trẻ sinh non, đã được chứng minh qua nhiều nghiên cứu và sử dụng rộng rãi tại hơn 47 khu vực trên toàn thế giới”.

PGS.TS.BS. Phạm Quang Thái, Phó trưởng khoa Kiểm soát Bệnh Truyền nhiễm - Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cũng nhấn mạnh vai trò của việc cập nhật liên tục các khuyến cáo chuyên môn dựa trên bằng chứng mới trong phòng ngừa bệnh phế cầu ở trẻ em.

TS.BS. Phan Trọng Giáo, Giám đốc Y khoa, MSD Việt Nam, chia sẻ: “Việt Nam đang thúc đẩy các chính sách bảo vệ và nâng cao sức khỏe người dân, đặc biệt là trẻ em, nhóm đối tượng dễ bị tổn thương. Gần 30 năm đồng hành cùng ngành y tế Việt Nam, MSD kiên định với sứ mệnh ứng dụng khoa học tiên tiến để cứu sống và cải thiện cuộc sống của hàng triệu người dân. Với danh mục vaccine toàn diện và sự hợp tác chặt chẽ cùng đội ngũ chuyên gia y tế, chúng tôi tin tưởng có thể chung tay bảo vệ cộng đồng khỏi các bệnh có thể phòng ngừa bằng vaccine”.

TS.BS. Phan Trọng Giáo, Giám đốc Y khoa, MSD Việt Nam, khẳng định MSD cam kết đồng hành cùng ngành y tế Việt Nam (Ảnh: BTC).

Với chuỗi hội nghị khoa học chuyên sâu này, MSD cùng các đối tác chiến lược trong ngành y tế khẳng định cam kết đồng hành cùng Việt Nam trong hành trình tăng cường phòng bệnh, nâng cao sức khỏe cộng đồng. Sự kiện không chỉ mang đến các bằng chứng khoa học cập nhật, mà còn là cầu nối giữa các chuyên gia trong nước và quốc tế nhằm thúc đẩy các giải pháp tiên tiến, góp phần bảo vệ thế hệ tương lai trước gánh nặng bệnh phế cầu.