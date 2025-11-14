Loại lá rẻ nhất chợ Việt lại là "thuốc quý" ngừa ung thư

Ở các chợ truyền thống, hành lá chỉ vài nghìn một mớ, thường được xếp chung với rau thơm hay rau gia vị.

Những cọng hành tưởng như bình thường ấy thực ra lại chứa một kho dưỡng chất mà khoa học nhiều năm qua không ngừng nhắc đến. Từ miễn dịch, tim mạch, xương khớp đến làn da và thị lực, hành lá đều để lại dấu ấn rõ rệt.

Sức mạnh miễn dịch

Hành lá giàu vitamin C và vitamin A, hai dưỡng chất then chốt đối với hệ miễn dịch. Vitamin C hoạt động như một lá chắn chống oxy hóa, giúp cơ thể đối phó với virus và vi khuẩn, đồng thời hỗ trợ giảm nguy cơ nhiễm trùng khi thời tiết thay đổi.

Các hợp chất tự nhiên trong hành lá có tính kháng khuẩn và kháng virus nhẹ, vì vậy bát cháo hành giải cảm của người Việt không chỉ là mẹo dân gian mà còn có cơ sở sinh học khá rõ ràng.

Bảo vệ trái tim bằng những hợp chất mạnh

Hành lá có nhiều giá trị sức khỏe (Ảnh: Getty).

Trong hành lá có allicin và quercetin, hai hoạt chất quen thuộc trong nghiên cứu tim mạch. Chúng giúp giảm cholesterol xấu và hỗ trợ điều hòa huyết áp.

Khi mức cholesterol và huyết áp được giữ ổn định, nguy cơ hình thành mảng bám cũng giảm đáng kể. Nhờ vậy hành lá trở thành một trong những loại rau gia vị góp phần bảo vệ động mạch và giảm rủi ro bệnh lý tim mạch, từ đau tim đến đột quỵ.

Tiềm năng chống ung thư từ họ allium

Hành lá thuộc nhóm thực vật họ allium, nhóm đã được nhiều nghiên cứu chứng minh khả năng hỗ trợ phòng chống ung thư. Các hợp chất lưu huỳnh hữu cơ trong hành, đặc biệt là allyl sulfide, có khả năng làm chậm sự phát triển của tế bào ung thư và hạn chế các enzyme kích thích quá trình này.

Những công trình đã công bố cho thấy tiêu thụ hành lá thường xuyên có thể góp phần giảm nguy cơ ung thư dạ dày và ung thư tiền liệt tuyến.

Hệ tiêu hóa khỏe

Hành lá cung cấp lượng chất xơ tự nhiên đáng kể. Chất xơ đóng vai trò quan trọng trong việc tăng nhu động ruột, hỗ trợ đào thải chất cặn bã và giúp hạn chế táo bón.

Tinh dầu và tính ấm của hành lá còn giúp kích thích tiết dịch tiêu hóa, làm ấm bụng và cải thiện tình trạng đầy hơi. Trong những món ăn truyền thống, hành lá thường được thêm vào cuối cùng, không chỉ để tăng mùi vị mà còn giúp cơ thể tiêu hóa thức ăn dễ hơn.

Xương chắc khỏe và quá trình đông máu ổn định

Nhiều người bất ngờ khi biết hành lá chứa hàm lượng vitamin K dồi dào, dưỡng chất quan trọng trong việc hỗ trợ hấp thu canxi. Khi lượng vitamin K đầy đủ, cơ thể sẽ tăng mật độ xương, giúp xương chắc khỏe và giảm nguy cơ loãng xương.

Vitamin này cũng giữ vai trò thiết yếu trong quá trình đông máu, giúp vết thương nhanh liền hơn.

Tốt cho mắt và cải thiện chất lượng làn da

Trong hành lá có vitamin A cùng lutein và zeaxanthin, ba dưỡng chất quen thuộc trong các công trình nghiên cứu về sức khỏe thị lực.

Vitamin A giúp bảo vệ võng mạc và hạn chế thoái hóa điểm vàng, trong khi lutein và zeaxanthin hoạt động như bộ lọc tự nhiên chống lại ánh sáng xanh và các tác nhân gây hại cho mắt.

Đối với làn da, vitamin C trong hành lá góp phần thúc đẩy quá trình sản sinh collagen, tăng độ đàn hồi và giúp da trẻ khỏe hơn. Đồng thời vitamin C còn hạn chế tác động của gốc tự do, yếu tố khiến da lão hóa sớm.

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết, tốt cho người có nguy cơ tiểu đường

Các hợp chất lưu huỳnh trong hành lá được ghi nhận có khả năng cải thiện độ nhạy insulin, giúp cơ thể sử dụng đường huyết hiệu quả hơn.

Một số nghiên cứu cho thấy việc đưa hành lá vào bữa ăn thường xuyên có thể hỗ trợ ổn định đường trong máu, thêm một lựa chọn tự nhiên cho những ai muốn phòng ngừa hoặc kiểm soát bệnh tiểu đường.