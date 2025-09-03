Loại cây người Việt thường ăn quả, không ngờ lá lại là "thuốc quý"

Lá xoài - “thuốc quý” bị lãng quên

Nếu như quả xoài được yêu thích nhờ vị ngon, giàu dinh dưỡng thì lá xoài lại thường bị bỏ qua, ít ai biết rằng đây là một loại dược liệu quý trong y học cổ truyền.

Theo y học cổ truyền, lá xoài từ lâu đã được sử dụng để hỗ trợ điều trị nhiều bệnh lý nhờ khả năng chống viêm, điều hòa đường huyết, và bảo vệ các cơ quan nội tạng. Gần đây, nhiều nghiên cứu hiện đại cũng bắt đầu xác nhận những tác dụng bất ngờ từ loại lá này.

Ổn định đường huyết, hỗ trợ người bệnh tiểu đường

Lá xoài có nhiều giá trị sức khỏe (Ảnh: Getty).

Nổi bật nhất trong số các công dụng của lá xoài là khả năng hỗ trợ kiểm soát đường huyết.

Nghiên cứu công bố trên Journal of Ethnopharmacology cho thấy, chiết xuất lá xoài chứa hoạt chất mangiferin và anthocyanins có thể làm giảm stress oxy hóa, bảo vệ tế bào beta của tuyến tụy, nơi sản sinh insulin, từ đó cải thiện khả năng chuyển hóa glucose của cơ thể.

Một hợp chất khác là axit corosolic giúp thúc đẩy gan sản xuất glycogen giúp ổn định đường huyết sau bữa ăn. Đồng thời, hàm lượng chất xơ trong lá xoài còn giúp làm chậm quá trình hấp thu đường tại ruột non, giảm nguy cơ tăng đường huyết đột ngột.

Tốt cho tim mạch, giảm mỡ máu, ổn định huyết áp

Không dừng lại ở tác dụng với người bị tiểu đường, lá xoài còn mang lại lợi ích rõ rệt cho hệ tim mạch. Nhờ chứa nhiều polyphenol, vitamin C, và kali, lá xoài giúp tăng tính đàn hồi của mạch máu, giảm hình thành mảng xơ vữa, từ đó phòng ngừa các bệnh lý như cao huyết áp, đột quỵ, nhồi máu cơ tim.

Một nghiên cứu trên Phytotherapy Research cho thấy, chiết xuất lá xoài giúp giảm cholesterol LDL (xấu), tăng HDL (tốt), cải thiện chỉ số lipid máu sau 12 tuần sử dụng ở nhóm người thừa cân.

Hỗ trợ giảm cân, cải thiện hội chứng chuyển hóa

Trong thí nghiệm được công bố trên Obesity Research & Clinical Practice, nhóm tình nguyện viên thừa cân khi dùng 150mg mangiferin mỗi ngày trong 12 tuần có chỉ số kháng insulin giảm đáng kể, đồng thời nồng độ mỡ máu cũng được cải thiện so với nhóm đối chứng.

Chiết xuất lá xoài không chỉ giảm tích tụ mỡ mà còn làm tăng adiponectin – loại protein có vai trò quan trọng trong chuyển hóa đường và chất béo, từ đó hỗ trợ kiểm soát cân nặng và ngăn ngừa hội chứng chuyển hóa.

Hỗ trợ tiêu hóa, giải độc cơ thể

Nước sắc từ lá xoài được xem như một “thuốc bổ dạ dày” trong dân gian, có thể giúp ngăn ngừa đầy bụng, khó tiêu, đau dạ dày và rối loạn tiêu hóa. Các polyphenol trong lá xoài cũng giúp kháng khuẩn, hỗ trợ đào thải độc tố, tăng cường chức năng gan.

Giúp phòng ngừa sỏi thận và sỏi mật

Lá xoài chứa hàm lượng cao axit citric, có khả năng hòa tan các khoáng chất hình thành nên sỏi. Kết hợp với đặc tính lợi tiểu nhờ hàm lượng kali, loại lá này hỗ trợ đào thải sỏi nhỏ qua đường niệu một cách tự nhiên, đồng thời ngăn ngừa tái hình thành sỏi.

Nhiều bài thuốc dân gian sử dụng lá xoài phơi khô, nghiền thành bột uống hằng ngày để hỗ trợ điều trị sỏi thận. Tuy nhiên, người bệnh cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi áp dụng.

Bảo vệ da, tóc và chống lão hóa

Mangiferin trong lá xoài không chỉ có tác dụng kháng viêm mà còn giúp chống lại các gốc tự do gây lão hóa da. Nghiên cứu trên tạp chí Oxidative Medicine and Cellular Longevity khẳng định, chiết xuất lá xoài giúp tăng tổng hợp collagen, thúc đẩy chữa lành vết thương và giảm hình thành nếp nhăn.

Vitamin A và C có trong lá xoài còn giúp nuôi dưỡng tóc, làm tóc bóng mượt và giảm gãy rụng. Một số sản phẩm chăm sóc da và tóc từ thảo mộc hiện đã bắt đầu ứng dụng chiết xuất lá xoài như một thành phần tự nhiên quý giá.

Lưu ý khi sử dụng lá xoài

Bạn có thể sử dụng lá xoài non bằng cách pha trà uống vào buổi sáng trước bữa ăn, sử dụng bột lá xoài khô pha với nước ấm, hoặc dùng lá xoài non cho vào các món ăn.

Bạn có thể nấu nước lá xoài tươi theo các bước sau:

- Chuẩn bị 10 lá xoài tươi, rửa sạch.

- Đun lá xoài với 150ml nước và sử dụng.

- Nếu không có sẵn lá tươi, bạn có thể sử dụng túi trà lá xoài và trà lá.

Mặc dù nhiều công dụng của lá xoài đã được khoa học bước đầu ghi nhận, nhưng việc sử dụng vẫn nên thận trọng. Người có cơ địa nhạy cảm, phụ nữ mang thai, đang cho con bú hoặc đang dùng thuốc điều trị nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng lá xoài dưới dạng trà, chiết xuất hay bài thuốc dân gian.