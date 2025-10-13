Lần đầu tiên ở Việt Nam, bệnh viện có 2 bãi đáp trực thăng cấp cứu

Ngày 13/10, Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Sư đoàn 370 (Quân chủng Phòng không - Không quân) tổ chức bay, kiểm tra, nghiệm thu bãi đáp trực thăng trên nóc tòa nhà K2 (quy mô 1.000 giường).

Trực thăng của Sư đoàn 370 bay treo tại bãi đáp trực thăng trên nóc tòa nhà của Bệnh viện Quân y 175 (Ảnh: Hoàng Lê).

Hoạt động này nhằm đánh giá, kiểm tra toàn diện chất lượng kỹ thuật và khả năng vận hành thực tế của bãi hạ cánh trực thăng, để có cơ sở báo cáo, xin phép Bộ Quốc phòng ra quyết định đưa vào sử dụng. Đây cũng là bãi đáp trực thăng thứ 2 thuộc Bệnh viện Quân y 175.

Theo đó, trong khoảng thời gian 9-10h, trực thăng của Sư đoàn 370 đã thực hiện bay treo, cất cánh, hạ cánh, tiếp cận bãi đáp, điều phối không lưu và đã bảo đảm an toàn bay theo đúng quy trình kỹ thuật của Bộ Quốc phòng.

Kết quả cho thấy, các hạng mục kỹ thuật và an toàn hàng không quân sự của bãi đáp hạ cánh trực thăng trên nóc tòa nhà K2 đều đạt tiêu chuẩn, sẵn sàng đi vào hoạt động để cấp cứu, vận chuyển bệnh nhân.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi nghiệm thu, Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam ghi nhận Bệnh viện Quân y 175 đã có bước phát triển vượt bậc, trở thành một trong những bệnh viện hàng đầu của quân đội và cả nước, với đội ngũ giáo sư, bác sĩ hùng hậu.

Thượng tướng Phạm Trường Sơn chúc mừng, tặng hoa cho tổ bay của Sư đoàn 370 (Ảnh: TC).

Đặc biệt, đây cũng là đơn vị y tế đầu tiên trong cả nước sở hữu 2 sân đáp trực thăng. Trong đó, sân đầu tiên tại Viện Chấn thương chỉnh hình đã đưa vào sử dụng nhiều năm; còn sân thứ hai có quy mô lớn, hiện đại hơn vừa được kiểm tra.

Thượng tướng Phạm Trường Sơn nhấn mạnh, việc đưa sân đáp trực thăng vào hoạt động có ý nghĩa đặc biệt trong công tác cấp cứu đường không, tận dụng "giờ vàng, phút vàng, giây vàng" để giành giật sự sống cho bệnh nhân.

Việc cấp cứu này không chỉ dành cho cán bộ, chiến sĩ mà đối tượng nhân dân được đặt lên hàng đầu, đúng với tinh thần “Quân đội chủ động đến với dân” mà Bộ Quốc phòng đề ra.

Trực thăng của sư đoàn 370 tiếp cận bãi đáp của Bệnh viện Quân y 175 trong sáng 13/10 (Ảnh: Hoàng Lê).

Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát, hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm đầy đủ điều kiện kỹ thuật, hiệp đồng chặt chẽ và tuyệt đối tuân thủ quy định an toàn bay khi vận hành bãi đáp trực thăng trên.

Thiếu tướng Trần Quốc Việt, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 cho biết, sau khi bay nghiệm thu bãi đáp trực thăng thứ 2, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với Binh đoàn 18 bay huấn luyện với các loại máy bay khác nhau, bay ngày và bay đêm. Khi hoàn tất việc huấn luyện, bãi đáp sẽ chính thức được sử dụng.

Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 cũng chia sẻ, Bộ Quốc phòng và UBND TPHCM đã yêu cầu đơn vị thực hiện việc phát triển hoạt động cấp cứu đường không.

Việc này không chỉ dành cho quân đội, biển đảo, vùng sâu vùng xa mà ở cả các địa điểm xa xôi của TPHCM, hoặc cần cấp cứu trong giờ vàng, với thời gian thực hiện từ nay đến năm 2026.