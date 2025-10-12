Tại hội nghị khoa học chủ đề “Phẫu thuật xâm lấn tối thiểu điều trị động kinh kháng thuốc trong kỷ nguyên mới”, diễn ra ngày 11/10, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM đã thực hiện thành công ca mổ cấy thiết bị kích thích dây thần kinh phế vị (VNS) đầu tiên ở Việt Nam, trên bệnh nhân động kinh kháng thuốc.

Bệnh nhân là chàng trai 17 tuổi mắc bệnh động kinh kéo dài 15 năm. Dù đã điều trị nội khoa và phẫu thuật nhưng triệu chứng động kinh của bệnh nhân vẫn xuất hiện, với tần suất 5-10 lần mỗi ngày.

Ca phẫu thuật được thị phạm trực tiếp tại hội nghị bằng phương pháp VNS, xâm lấn tối thiểu với đường mổ nhỏ, ít mất máu. Toàn bộ quy trình kỹ thuật từ chuẩn bị, gây mê, phẫu thuật đến cài đặt thiết bị trong ca mổ đều được các đại biểu theo dõi trực quan.

Ca phẫu thuật bằng phương pháp VNS cho bệnh nhân động kinh (Ảnh: BV).

PGS.TS.BS Nguyễn Minh Anh, Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM chia sẻ, động kinh kháng thuốc là một trong những thách thức lớn của y học hiện nay, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và chất lượng sống của người bệnh.

Trong khi điều trị nội khoa vẫn là nền tảng, thì vẫn còn một tỷ lệ không nhỏ người bệnh không đáp ứng với thuốc và cần đến các phương pháp can thiệp ngoại khoa.

Kỹ thuật VNS là phương pháp sử dụng thiết bị cấy ghép để kích thích điện vào dây thần kinh phế vị, từ đó điều hòa hoạt động não bộ và giảm tần suất, mức độ các cơn động kinh.

Đây được xem là hướng đi đầy tiềm năng cho những trường hợp động kinh kháng thuốc, khi thủ thuật có độ an toàn cao, ít xâm lấn, thời gian hồi phục nhanh và đặc biệt có thể mở rộng chỉ định cho nhiều nhóm người bệnh khác nhau.

TS.BS Trương Thanh Tình, Trưởng khoa Ngoại Thần kinh cho biết, thành công của ca mổ không chỉ đánh dấu bước tiến quan trọng trong điều trị động kinh, mà còn mở ra định hướng phát triển dài hạn cho ngành Ngoại Thần kinh trong nước.

TS.BS Trương Thanh Tình, Trưởng khoa Ngoại Thần kinh chia sẻ về kỹ thuật VNS (Ảnh: BV).

Theo ông Tình, việc triển khai thành công kỹ thuật VNS đầu tiên tại Việt Nam là minh chứng rõ ràng cho năng lực chuyên môn và khả năng làm chủ kỹ thuật của đội ngũ phẫu thuật viên.

Bên cạnh những ưu thế vượt trội, các chuyên gia cũng chỉ ra thách thức trong việc triển khai rộng rãi kỹ thuật trên, từ chi phí điều trị đến yêu cầu về trang thiết bị và nhân lực.

Do đó, hội nghị mở ra cơ hội để các cơ sở y tế tăng cường hợp tác, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật, giúp người bệnh ở nhiều tuyến có thể tiếp cận với phương pháp hiện đại.

TS.BS Trương Thanh Tình nhận định, trong 5-10 năm tới, điều trị động kinh kháng thuốc sẽ chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ nhờ kết hợp phẫu thuật ít xâm lấn với các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo, thực tế ảo và các thiết bị thần kinh thế hệ mới, mở ra kỷ nguyên điều trị toàn diện cho người bệnh.