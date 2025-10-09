Khi nào mổ tiếp cho cô gái mang thai được ghép tạm tay đứt lìa vào chân?

Theo đó, cô gái trẻ tên L.N.P., ở Cà Mau, vẫn đang được điều trị, theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa Bình Dương (TPHCM), trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Dự kiến nếu không có gì thay đổi, bệnh nhân sẽ được xem xét cho xuất viện, tái khám định kỳ, chờ đến ngày mổ ghép nối bàn tay đứt lìa vào cánh tay và sinh con.

Trước đó, theo thành viên ê-kíp điều trị, ngoài việc ghép tạm bàn tay đứt lìa vào chân, nữ bệnh nhân cũng được tạm ghép cánh tay dập nát vào ổ bụng. Kỹ thuật này gọi nôm na là “bỏ túi”, nhằm giữ được chiều dài của cánh tay, vì bệnh nhân đã dập nát mô da và một phần mô cơ, mô gân sau tai nạn.

Ban đầu, các bác sĩ dự định sau 3-4 tuần thực hiện kỹ thuật “bỏ túi”, phần cánh tay có mỏm cụt sẽ được lấy ra khỏi ổ bụng.

Lúc này, da cẳng tay khâu nối với da bụng đã tự hình thành một vòng tuần hoàn, nên bác sĩ có thể lấy thêm một phần da bụng để bổ sung vào phần da thiếu hụt, nhằm chuẩn bị tốt hơn cho ca nối chi sau đó.

Tuy nhiên sau khi Bệnh viện Đa khoa Bình Dương làm việc với Sở Y tế TPHCM cùng các chuyên gia Sản phụ khoa và Chấn thương chỉnh hình đầu ngành, ê-kíp điều trị thống nhất việc bệnh nhân sẽ được phẫu thuật một lần để xử lý tất cả tình trạng khi sinh con.

Vùng tay đứt lìa của cô gái mang song thai được ghép tạm vào chân (Ảnh: NT).

Các cuộc mổ sẽ được Bệnh viện Đa khoa Bình Dương thực hiện. Trong tình huống cần thiết, Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TPHCM sẽ tham gia hỗ trợ.

Như Dân trí đã thông tin, trước đó khi làm việc, cô gái tên L.N.P., bị tai nạn lao động gây đứt lìa bàn tay phải. Bệnh nhân được sơ cứu tại cơ sở y tế ở phường Thuận An (TPHCM), sau đó chuyển gấp đến Bệnh viện Đa khoa Bình Dương chiều cùng ngày.

Tại đây, nữ bệnh nhân được ghi nhận đang mang song thai 23 tuần tuổi, có vết thương đứt lìa chi. Trước mong ước giữ được bàn tay để chăm sóc con sau này của cô gái, các bác sĩ đã táo bạo thực hiện ca mổ ghép tạm vùng chi đứt lìa vào chân. Ca mổ kéo dài trong 3 giờ.

Hiện tại, người mẹ và 2 con trong bụng an toàn, đồng thời bàn tay ghép tạm ở vùng chân ổn. Dự kiến khi thai nhi đủ lớn, các bác sĩ sẽ tính đến phương án nối lại tay cho bệnh nhân.

Sở Y tế TPHCM đánh giá cao năng lực chuyên môn của Bệnh viện Đa khoa Bình Dương trong quá trình xử trí các ca bệnh khẩn cấp và phức tạp.

Việc lựa chọn phương pháp vi phẫu đặc biệt trên được xem là giải pháp đột phá, không chỉ cứu được chi thể người bệnh, bảo đảm an toàn cho song thai mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp chặt chẽ và sự tận tâm của đội ngũ y bác sĩ.