Lợi ích của “kim cương đen” trong thực đơn Hàn Quốc chiêu đãi lãnh đạo APEC

Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 32 diễn ra từ ngày 30/10 đến ngày 1/11 tại thành phố Gyeongju, tỉnh Bắc Gyeongsang, Hàn Quốc.

Tối 29/10, Tổng thống Lee Jae-myung đã chủ trì buổi tiệc tối đặc biệt dành cho nhà lãnh đạo các nền kinh tế tham dự Tuần lễ Lãnh đạo Kinh tế APEC.

Các nhà lãnh đạo APEC tham dự bữa tiệc tối do Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung chủ trì (Ảnh: Reuters).

Theo Văn phòng tổng thống Hàn Quốc, bữa tiệc đặc biệt được phục vụ theo hình thức nhiều món, sử dụng các nguyên liệu cao cấp của Hàn Quốc. Thực đơn gây chú ý với nhiều món ăn hấp dẫn, trong đó có bánh hấp nhân nấm cục truffle và thịt gà “ogol” (hay còn gọi là gà đen Hàn Quốc) từ Yeongwol, tỉnh Gangwon.

Món bánh hấp nhân nấm cục truffle và thịt gà đen Hàn Quốc trong thực đơn chiêu đãi (Ảnh: Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc).

Một trong các nguyên liệu của món ăn trên là nấm cục truffle - hay còn được biết đến là “kim cương đen” của giới ẩm thực nhờ độ quý hiếm, hương thơm và mùi vị đặc biệt.

Loại nấm này càng trở nên đắt đỏ khi chỉ mọc dại trong tự nhiên, phải sử dụng chó săn hay lợn đánh hơi để tìm thấy chúng. Nhiều người ví von việc tìm nấm truffle giống như một cuộc “săn tìm kho báu”.

Không chỉ nổi tiếng vì sự đắt đỏ, hiếm có khó tìm mà những cục nấm truffle còn được “săn tìm” vì là một thực phẩm giàu dưỡng chất, đem lại nhiều công dụng cho sức khỏe.

Loại nấm chứa nhiều dinh dưỡng

Nấm cục truffle là loại nguyên liệu chứa nhiều dinh dưỡng (Ảnh: Getty).

Nấm truffle chứa nhiều carbohydrate, protein và chất xơ, kèm theo cả các axit béo bão hòa và không bão hòa. Chúng cũng là nguồn bổ sung vitamin và khoáng chất quan trọng như vitamin C, phốt pho, canxi, magie, mangan và sắt.

Ngoài ra, loài nấm này giàu các chất chống oxy hóa như vitamin C, lycopene, axit gallic và axit homogentisic - các hợp chất này giúp trung hòa gốc tự do và bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do quá trình oxy hóa.

Hỗ trợ ngăn ngừa ung thư

Nấm truffle được xếp vào nhóm những loại thực phẩm giúp ngăn chặn ung thư hàng đầu, đặc biệt là các khối u ác tính. Chất selenium trong nấm làm chậm sự phát triển của khối u, tiêu viêm, từ đó vô hiệu hóa các tác nhân gây ung thư.

Từ xa xưa, người Hy Lạp và La Mã cổ đại đã coi nấm truffle là một phương thức quý hiếm cho sức khỏe (Ảnh: Getty).

Một số nghiên cứu cho thấy, nấm truffle có chứa chất chống ung thư mạnh mẽ, các chất được chiết ra từ loại nấm này có tác dụng ngăn chặn sự phát triển tế bào xấu ở phổi, ruột, gan và vú.

Tăng cường miễn dịch

Nấm cục truffle giàu kháng sinh tự nhiên như penicillin, ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn.

Hàm lượng beta glucan và selen có trong nấm truffle giúp kích thích hệ miễn dịch tự nhiên. Bên cạnh đó, trong loại nấm này có các hợp chất kháng khuẩn tự nhiên, giúp ức chế một số vi khuẩn gây bệnh.

Ngoài ra, nấm truffle cũng được nghiên cứu và ứng dụng như một thành phần hỗ trợ điều trị nhiều bệnh lý phổ biến như đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, bệnh tim mạch vành và cao huyết áp.