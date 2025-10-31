Loại lá “vài nghìn một nắm” ở chợ Việt là khắc tinh của ung thư tiêu hóa

Loại lá bình dân là khắc tinh của ung thư

Theo Sohu, trên chương trình “Cuộc sống tốt đẹp và khỏe mạnh” của Đài Loan (Trung Quốc), bác sĩ Jiang Shoushan kể về trường hợp bệnh nhân Zhang, 51 tuổi, từng mắc ung thư thực quản giai đoạn hai.

Do đặc thù công việc, ông thường xuyên phải uống rượu, cơ thể suy kiệt và chức năng thận giảm sau nhiều đợt hóa trị.

Hành lá mang lại nhiều giá trị sức khỏe (Ảnh: Getty).

Trong quá trình phục hồi, bác sĩ Jiang khuyên ông Zhang tăng cường rau xanh và các loại gia vị kháng viêm. Không thể ăn củ hành hay tỏi, nhưng ông lại đặc biệt thích món trứng chiên hành lá. Bác sĩ khuyên ông nên duy trì thói quen ăn hành lá hàng ngày, thêm vào các món ăn nhưng hạn chế chiên xào nhiều dầu mỡ.

Sau 7 năm, bệnh ung thư của ông Zhang không tái phát. Sức khỏe tổng thể được cải thiện rõ rệt, thận hoạt động tốt hơn. Ông chia sẻ rằng hành lá gần như xuất hiện trong mọi bữa ăn của mình, và bác sĩ Jiang tin chính điều đó đã giúp ông tăng khả năng đề kháng và ngăn tế bào ung thư quay trở lại.

Hành lá - lớp bảo vệ tự nhiên của cơ thể

Theo bác sĩ Jiang, hành lá chứa nhiều hợp chất quý như allicin, quercetin, flavonoid, beta carotene, vitamin K, vitamin A, vitamin C và folate. Những dưỡng chất này có tác dụng kháng viêm, chống oxy hóa, tăng cường miễn dịch và bảo vệ tế bào khỏi tổn thương. Đây là nền tảng quan trọng giúp cơ thể phòng ngừa ung thư.

Allicin - hợp chất tạo nên mùi hăng đặc trưng của hành lá - có khả năng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư. Trong khi đó, quercetin và flavonoid giúp trung hòa gốc tự do, giảm viêm mạn tính, nguyên nhân dẫn đến nhiều bệnh lý nghiêm trọng như ung thư gan, phổi, dạ dày hay thực quản.

Nhiều nghiên cứu quốc tế cũng khẳng định điều này. Đại học Nam California (Mỹ) phối hợp với Đại học Phúc Đán (Trung Quốc) từng công bố rằng, các loại cây họ hành như hành lá, hành tây, hẹ và tỏi có thể ức chế vi khuẩn HP, vốn là tác nhân chính gây ung thư dạ dày.

Viện Ung thư Quốc gia Trung Quốc cũng ghi nhận, nam giới ăn khoảng 10g hành lá hoặc tỏi mỗi ngày có nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt thấp hơn đáng kể so với nhóm còn lại.

Loại rau nhỏ bé nhưng lợi ích lớn

Không chỉ có tác dụng phòng ung thư, hành lá còn chứa axit malic và nhóm vitamin B giúp tăng năng lượng, cải thiện tâm trạng, giảm mệt mỏi và hỗ trợ hoạt động của hệ thần kinh. Hàm lượng selen trong hành lá giúp cơ thể thải độc, nâng cao khả năng miễn dịch và chống lại các tác nhân gây hại.

Bác sĩ Jiang khuyến cáo, hành lá nên được nấu ở mức vừa phải để giữ nguyên dưỡng chất. Nếu nấu quá chín, nhiều hoạt chất quý sẽ bị phân hủy. Người trưởng thành có thể ăn hành lá thường xuyên với lượng vừa đủ, tránh ăn quá nhiều vì có thể khiến cơ thể có mùi khó chịu.

Ngoài hành lá, ông cũng khuyên bổ sung thêm các loại gia vị có tính kháng viêm tự nhiên như nghệ, gừng, tỏi, tiêu, húng quế hoặc bạc hà để nâng cao sức đề kháng và hỗ trợ phòng bệnh.