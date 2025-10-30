Bệnh viện Bạch Mai khởi công Khoa Khám bệnh, đáp ứng 7.000 lượt khám/ngày

Phát biểu tại lễ khởi công, Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận nhấn mạnh, Dự án đầu tư xây dựng Khoa Khám bệnh - Bệnh viện Bạch Mai là một bước đi cụ thể, thể hiện quyết tâm của ngành Y tế trong việc hiện đại hóa hệ thống khám chữa bệnh, hướng tới nâng cao chất lượng dịch vụ, giảm tải, tăng sự hài lòng của người bệnh.

Công trình Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Bạch Mai được khởi công chiều 30/10. Sau khi hoàn thành, Khoa Khám bệnh có thể đáp ứng tới 7.000 lượt khám/ngày (Ảnh: Thành Dương).

Tại buổi lễ, PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, đây là một trong những công trình trọng điểm trong chiến lược hiện đại hóa cơ sở hạ tầng y tế của bệnh viện, hướng tới mục tiêu nâng cao hơn chất lượng phục vụ và trải nghiệm y tế của người dân.

Theo Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện đã trải qua hơn 110 năm hình thành và phát triển, trở thành một trong những trung tâm y học đầu ngành của Việt Nam.

Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng hiện nay, đặc biệt là khu nhà khám bệnh, đã được xây dựng từ nhiều thập kỷ trước, xuống cấp nghiêm trọng, không còn đáp ứng được yêu cầu phát triển của y học hiện đại và nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng gia tăng của nhân dân.

Mỗi ngày, cơ sở này tiếp nhận thường xuyên hơn 4.000 bệnh nhân nội trú và lên đến 10.000 bệnh nhân ngoại trú. Việc Bệnh viện Bạch Mai được phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Khoa Khám bệnh mới sẽ tạo dựng một không gian khám chữa bệnh văn minh - thân thiện - hiệu quả, góp phần thực hiện chủ trương hiện đại hóa hệ thống y tế Việt Nam theo hướng đồng bộ, bền vững và lấy người bệnh làm trung tâm.

Công trình Khoa Khám bệnh được xây dựng tại vị trí khu nhà A cũ của Bệnh viện, với quy mô 5 tầng nổi, 1 tum, 3 tầng hầm, tổng diện tích sàn hơn 18.000 m², đáp ứng quy mô khám chữa bệnh cho khoảng 5.000-7.000 lượt khám/ngày.

Công trình được thiết kế đồng bộ, tích hợp đầy đủ các phòng khám chuyên khoa, khu xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, khu tiếp đón và các dịch vụ hỗ trợ người bệnh hiện đại, ứng dụng công nghệ thông minh trong quản lý và điều hành.

Bên cạnh hạng mục chính, dự án còn bao gồm hệ thống kỹ thuật phụ trợ hiện đại, như trạm biến áp, máy phát điện, hệ thống cấp thoát nước, chiếu sáng, phòng cháy chữa cháy và hạ tầng kết nối đồng bộ với toàn khuôn viên bệnh viện.

Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cam kết triển khai dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, an toàn tuyệt đối, để sớm đưa công trình vào hoạt động, phục vụ nhân dân cả nước.

"Dự án khi hoàn thành sẽ góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, cải thiện môi trường làm việc cho cán bộ y tế, đồng thời giảm tải cho các khu vực điều trị hiện hữu.

Đây cũng là bước đi cụ thể trong lộ trình chuyển đổi số và phát triển bệnh viện thông minh, hướng tới mục tiêu đưa Bạch Mai trở thành mô hình bệnh viện kiểu mẫu trong khu vực", PGS Cơ nói.

Công trình Khoa Khám bệnh là một phần quan trọng trong Đề án phát triển Bệnh viện Bạch Mai đến năm 2030, phù hợp với định hướng của Bộ Y tế về việc xây dựng các trung tâm y học hiện đại, có khả năng đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người dân.