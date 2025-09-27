Thông tin mới nhất về cô gái mang thai được ghép tạm tay đứt lìa vào chân

Sở Y tế TPHCM đánh giá cao năng lực chuyên môn của Bệnh viện Đa khoa Bình Dương trong quá trình xử trí các ca bệnh khẩn cấp và phức tạp.

Việc lựa chọn phương pháp vi phẫu đặc biệt trên được xem là giải pháp đột phá, không chỉ cứu được chi thể người bệnh, bảo đảm an toàn cho song thai mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp chặt chẽ và sự tận tâm của đội ngũ y bác sĩ.

Liên quan đến ca bệnh trên, theo ghi nhận của phóng viên, đến ngày 27/9 vì biết thai phụ có hoàn cảnh thương tâm, nhiều người đã chung tay quyên góp, ủng hộ bệnh nhân số tiền lên đến hơn 1 tỷ đồng.

Dự kiến khi thai nhi đủ lớn (đạt 32 tuần tuổi), các bác sĩ sẽ tính đến phương án nối lại chi đứt lìa, cho cô gái có cơ hội chăm sóc 2 con bằng đôi tay người mẹ.

Theo đó, vào ngày 13/9, Bệnh viện Đa khoa Bình Dương (TPHCM) tiếp nhận trường hợp cô gái tên L.N.P. (do Trung tâm Y tế khu vực Dĩ An chuyển đến) trong tình trạng vết thương dập nát nặng vùng cẳng tay phải do tai nạn lao động.

Lúc vào viện, cẳng tay người bệnh gần như đứt lìa, gãy nát xương và tổn thương động mạch do bị máy cắt, có nguy cơ mất bàn tay và đe dọa tính mạng. Đặc biệt, người bệnh đang mang song thai 23 tuần tuổi.

Bệnh nhân P. (Ảnh: NT).

Ngay khi tiếp nhận, Bệnh viện Đa khoa Bình Dương đã khẩn trương xử trí cấp cứu, kích hoạt báo động đỏ toàn viện, huy động khẩn các chuyên khoa Hồi sức cấp cứu, Gây mê hồi sức, Sản khoa, Chấn thương chỉnh hình cùng phối hợp hội chẩn.

Kết quả ghi nhận, tình trạng song thai trong bụng bệnh nhân tạm ổn định, chưa chuyển dạ; vết thương tay phải dập nát đứt gần lìa 1/2 cẳng tay, gãy nát xương trụ và xương quay phải, dập nát đoạn động mạch trụ, động mạch quay phải. Người bệnh có chỉ định phẫu thuật khẩn cấp.

Nhằm bảo tồn tối đa mô da và gân cơ, hạn chế tình trạng nhiễm trùng và đảm bảo điều kiện cho các bước tái tạo tiếp theo, ê-kíp phẫu thuật đã thực hiện phẫu thuật chuyển bàn tay phải sang nuôi dưỡng tạm thời tại cẳng chân phải bằng kỹ thuật nối vi phẫu động mạch - tĩnh mạch.

Cụ thể, ê-kíp đã tiến hành tháo đoạn tay đứt gần lìa, cắt lọc sạch mô mềm và xương phần xa còn được đến 1/3 dưới cẳng tay phải; bộc lộ động mạch quay, động mạch tùy hành, tĩnh mạch đầu và một nhánh tĩnh mạch mu tay còn tương đối nguyên vẹn.

Sau đó, các bác sĩ tiến hành rạch da 1/3 giữa dưới mặt trong cẳng chân phải để bộc lộ động mạch chày sau, tĩnh mạch tùy hành và hệ tĩnh mạch hiển lớn (hệ thống các mạch máu nông dưới da ở chân). Bước tiếp theo, họ thực hiện các kỹ thuật để nối phần cổ tay phải đã cắt vào cẳng chân phải.

Hai tuần sau ca phẫu thuật, bàn tay nuôi ghép ở chân bệnh nhân đã hồng hào (Ảnh: NT).

Sau ca mổ kéo dài khoảng 3 giờ, mạch máu lưu thông tốt, các đầu ngón tay bệnh nhân hồng trở lại. Bàn tay đứt lìa được cố định vào cẳng chân bằng kim Kirschner (một dụng cụ kết hợp xương), vết thương được che phủ bằng vạt da bụng.

Đến nay, sức khỏe sản phụ hồi phục tốt, tỉnh táo, sinh hiệu ổn định, có thể đi lại nhẹ nhàng, vết mổ vùng cẳng chân phải khô, bàn tay nuôi ghép hồng, tình trạng thai ổn định.