Cô gái được ghép tạm tay đứt lìa vào chân: “Em sẽ cười đến khi con ra đời”

“Em sẽ cười đến khi con ra đời”

Liên quan đến trường hợp cô gái tên L.N.P. (gần 20 tuổi, quê Cà Mau) bị tai nạn lao động thương tâm khi đang mang song thai, được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bình Dương (TPHCM) ghép tạm tay đứt lìa vào chân để giữ lại hy vọng làm mẹ trọn vẹn cho bệnh nhân, ngày 26/9, thành viên ê-kíp mổ cho biết, hiện tại bệnh nhân đã tỉnh táo, ăn uống được.

Các vết mổ tại bàn tay của bệnh nhân đã khô, hồng ấm. Với tình trạng song thai trong bụng bệnh nhân, qua kết quả siêu âm và thăm khám, các bác sĩ ghi nhận sức khỏe 2 em bé vẫn đang ổn định.

Cô gái bị tai nạn lao động thương tâm, gây đứt lìa bàn tay khi đang mang song thai (Ảnh: NT).

Tiếp chuyện với phóng viên trên giường bệnh, cô gái tên P. liên tục nở nụ cười lạc quan. Thai phụ kể lại, tai nạn xảy ra quá nhanh, khiến cô chưa kịp định thần đã ngất đi.

Lúc tỉnh dậy, P. lo lắng tột độ khi thấy mình đã ở trong phòng hồi sức, còn bàn tay lại… nằm dưới chân, trong khi cẳng tay kẹp dính trong bụng.

“Khi thấy bàn tay dưới chân, em rất hoảng. Bác sĩ phải đến giải thích ngay, rằng việc ấy để tạm nuôi bàn tay chờ ngày ghép lại, sẽ giúp được cho em và con. Nghe vậy, em mới dần bình tĩnh và thấy mừng.

Phát hiện bị dập nát tay với em là một cú sốc lớn. Nhưng điều em lo nhất không phải tay mà là các con, em lo sợ mất chúng. Nhờ đội ngũ y bác sĩ, em còn cơ hội lấy lại cánh tay toàn vẹn và cứu được con.

Hai em bé của em đã được hơn 24 tuần tuổi. Mỗi khi cảm nhận con mình đạp, khi thấy có cơn gò là em lại rất vui, vì biết con vẫn còn sự sống.

Con và mẹ là động lực cho em vượt qua lúc này. Em biết mình phải cố vui lên, vì có khóc thì mọi chuyện cũng không trở lại được như lúc đầu. Em ước hai tháng nữa sẽ được nhìn thấy con em. Khi đó, muốn ghép bao nhiêu cánh tay cho em cũng được. Em sẽ cười đến khi nào con ra đời”, cô gái xúc động chia sẻ.

Nụ cười của nữ bệnh nhân trên giường bệnh ngày 26/9 (Ảnh: NT).

Sẵn sàng cho tương lai vừa làm cha, vừa làm mẹ các con

Cũng theo nữ bệnh nhân, hiện tại cô chỉ lo sợ mình không bế được con vì không đủ tay, sẽ khiến tương lai của những đứa trẻ thiếu thốn nhiều thứ. Vì cô sẽ đối diện với cuộc sống đơn thân nuôi con, giữ trách nhiệm vừa làm cha, vừa làm mẹ khi song thai chào đời.

“Em sẽ rất hạnh phúc khi được bế con, được tắm và cho con ăn, được mặc đồ cho nó bằng chính đôi tay của mình. Nhưng có thể sẽ phải rất lâu, em mới làm được điều đó trọn vẹn...”, P. trăn trở.

Như Dân trí đã thông tin, trước đó khi làm việc tại nhà máy, cô gái tên L.N.P. bị tai nạn lao động gây đứt lìa bàn tay phải.

Bệnh nhân được sơ cứu tại cơ sở y tế ở phường Thuận An (TPHCM), sau đó chuyển gấp đến Bệnh viện Đa khoa Bình Dương chiều cùng ngày.

Thai phụ được giữ lại hy vọng làm mẹ trọn vẹn bằng ca mổ ghép tạm vùng chi đứt lìa vào chân ở Bệnh viện Đa khoa Bình Dương (Ảnh: NT).

Tại đây, nữ bệnh nhân được ghi nhận không sốc, đang mang song thai 23 tuần tuổi, có vết thương đứt lìa chi. Trước mong ước giữ được bàn tay để chăm sóc con sau này của cô gái, các bác sĩ đã táo bạo thực hiện ca mổ ghép tạm vùng chi đứt lìa vào chân. Ca mổ kéo dài trong 3 giờ.

Hậu phẫu, người mẹ và 2 con trong bụng an toàn, đồng thời bàn tay ghép tạm ở vùng chân ổn. Dự kiến khi thai nhi đủ lớn (đạt 32 tuần tuổi), các bác sĩ sẽ tính đến phương án nối lại tay cho bệnh nhân.