Vì sao bác sĩ phải ghép tạm tay đứt lìa vào chân cô gái mang song thai?

Những ngày qua, thông tin cô gái gần 20 tuổi mang song thai gặp tai nạn thương tâm, được các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Bình Dương (TPHCM) thực hiện ca phẫu thuật đặc biệt ghép tạm bàn tay đứt lìa vào chân để giữ lại cơ hội làm mẹ trọn vẹn cho bệnh nhân, đã tạo cảm xúc mạnh mẽ trong cộng đồng.

Bên cạnh những lời động viên thai phụ sớm lành vết thương và thán phục trước tinh thần hết lòng cứu chữa bệnh nhân của các y bác sĩ, nhiều người cũng thắc mắc vì sao ê-kíp điều trị phải ghép tạm bàn tay đứt lìa vào chân cô gái mang song thai, mà không nối lại tay ngay khi sự việc xảy ra?

Khoảnh khắc cân não quyết định ghép tạm tay đứt lìa vào chân thai phụ

Trao đổi với phóng viên Dân trí ngày 25/9, thành viên ê-kíp thực hiện ca phẫu thuật nêu trên cho biết, thời điểm nhập viện, bệnh nhân bị dập nát 1/3 dưới cẳng tay và đứt lìa bàn tay phải sau tai nạn lao động.

Tai nạn khiến vùng tay của cô gái bị dập nát, đứt lìa (Ảnh: BV)

Với tình trạng dập nát mạch máu và các mô rất bẩn, nếu nối lại ngay lập tức thì chi của bệnh nhân sau đó sẽ bị ngắn, và sau đó vị trí nối sẽ tiếp tục hoại tử, khiến ca ghép nối sẽ thất bại. Ngoài ra, bệnh nhân có nguy cơ nhiễm trùng sau mổ, gây biến chứng nhiễm trùng huyết, suy đa tạng, thậm chí mất cả mẹ lẫn con.

Song song đó, một ca mổ nối liền bàn tay đứt lìa với cánh tay thường kéo dài (7-8 giờ đồng hồ). Với thời gian phẫu thuật nêu trên, thuốc gây mê có thể gây ảnh hưởng xấu và làm sảy thai. Nếu tạo mỏm cụt, bệnh nhân sẽ không còn bàn tay phải.

Đứng trước những nguy cơ nêu trên, ê-kíp điều trị sau khi hội chẩn nhiều chuyên khoa (Hồi sức cấp cứu, Sản, Phẫu thuật - Gây mê hồi sức, Huyết học, Chấn thương chỉnh hình) và nhiều bệnh viện đã đưa ra một quyết định dũng cảm:

“Bảo quản” bàn tay tạm ở chân để chờ ghép lại, cho bệnh nhân có thêm cơ hội chăm sóc 2 con bằng đôi tay người mẹ.

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân (Ảnh: NT).

“Nếu cấy tay vào bàn chân để nuôi tạm, thời gian mổ sẽ ngắn hơn (2-3 tiếng), giảm thời gian gây mê cho người bệnh, để an toàn cho mẹ và con. Thứ hai, bệnh nhân sẽ không xảy ra nhiễm trùng nặng và vấn đề hoại tử, vì các mô dập nát đã được loại bỏ để cấy vào các mô sạch.

Sau khi ghép tạm chi, dự kiến khi thai nhi đạt 28-32 tuần tuổi (thời điểm em bé có thể sinh ra an toàn và có khả năng nuôi dưỡng), chúng tôi sẽ ghép trả trở lại. Với bàn tay đứt lìa vẫn còn đủ mạch máu thần kinh, gân và xương, tiên lượng phục hồi chức năng rất tốt”, thành viên ê-kíp điều trị nói.

Bên cạnh việc ghép tạm bàn tay vào chân, nữ bệnh nhân còn được ghép tạm cánh tay đã mất bàn tay vào ổ bụng. Kỹ thuật này gọi nôm na là “bỏ túi”, nhằm giữ được chiều dài của cánh tay, vì bệnh nhân đã dập nát mô da và một phần mô cơ, mô gân sau tai nạn.

Nếu để vị trí dập nát trơ ra ngoài, bệnh nhân có nguy cơ hoại tử và không có da để che phủ.

Bàn tay bệnh nhân sau khi được ghép tạm vào chân (Ảnh: NT).

Kỹ thuật lần đầu thực hiện ở Việt Nam, thứ 2 ghi nhận trên thế giới?

Sau 3-4 tuần thực hiện kỹ thuật “bỏ túi”, cánh tay sẽ được lấy ra ngoài. Lúc này, da cẳng tay khâu nối với da bụng đã tự hình thành một vòng tuần hoàn, nên các bác sĩ có thể lấy thêm một phần da bụng để bổ sung vào phần da thiếu hụt, nhằm chuẩn bị tốt hơn cho ca nối chi sau đó.

Thành viên ê-kíp điều trị phân tích, kỹ thuật “bỏ túi” đã được nhiều cơ sở y tế trước đó thực hiện. Còn kỹ thuật ghép tạm bàn tay vào cẳng chân để nuôi cấy, y văn thế giới đã ghi nhận một trường hợp bệnh nhân được thực hiện ở Trung Quốc, ở Việt Nam có thể xem như là ca đầu tiên.

Thai phụ đã lấy lại tinh thần để sẵn sàng cho quá trình điều trị, sau tai nạn kinh hoàng (Ảnh: BS).

“Trước đây, chúng tôi từng thực hiện việc ghép cẳng chân đứt lìa vào cẳng chân lành để nuôi tạm, sau đó nối lại chân và thành công. Hiện tại, bệnh nhân này đã đi được…

Để thực hiện kỹ thuật ghép tạm tay vào chân là sự nỗ lực của cả ê-kíp, trong việc tìm ra một phương pháp để vừa giúp an toàn cả mẹ và bé, vừa giữa được bàn tay cho người bệnh”, bác sĩ điều trị chia sẻ.

Ngoài vấn đề chuyên môn, đại diện Bệnh viện Đa khoa Bình Dương cho biết sẽ hỗ trợ miễn giảm chi phí điều trị cho bệnh nhân, trong trường hợp thai phụ gặp khó khăn, thông qua nguồn quỹ của đơn vị.

Như Dân trí đã thông tin, trước đó khi làm việc tại nhà máy, cô gái tên L.N.P. (gần 20 tuổi) bị tai nạn lao động gây đứt lìa bàn tay phải.

Bệnh nhân được sơ cứu tại cơ sở y tế ở phường Thuận An (TPHCM), sau đó chuyển gấp đến Bệnh viện Đa khoa Bình Dương chiều cùng ngày.

Tại đây, nữ bệnh nhân được ghi nhận không sốc, đang mang song thai 23 tuần tuổi, có vết thương đứt lìa chi. Trước mong ước giữ được bàn tay để chăm sóc con sau này của cô gái, các bác sĩ đã táo bạo thực hiện ca mổ ghép tạm vùng chi đứt lìa vào chân. Ca mổ kéo dài trong 3 giờ.

Hiện tại, người mẹ và 2 con trong bụng an toàn, đồng thời bàn tay ghép tạm ở vùng chân ổn. Dự kiến khi thai nhi đủ lớn, các bác sĩ sẽ tính đến phương án nối lại tay cho bệnh nhân.