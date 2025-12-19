Khánh thành BV Việt Đức, Bạch Mai cơ sở 2; khởi công dự án 786 tỷ ở TPHCM

Sáng 19/12, tại tỉnh Ninh Bình, Bộ Y tế tổ chức lễ khánh thành phần xây dựng công trình Bệnh viện Bạch Mai Cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Cơ sở 2. Đây là hai công trình y tế trọng điểm quốc gia, có quy mô lớn, hiện đại, kỹ thuật cao, ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Lê Thành Long - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo bộ, ban, ngành trung ương, lãnh đạo tỉnh Ninh Bình.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long và các đại biểu tham dự buổi lễ khánh thành Bệnh viện Bạch Mai Cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Cơ sở 2 (Ảnh: T.M).

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, Bệnh viện Bạch Mai Cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Cơ sở 2 là hai công trình y tế trọng điểm quốc gia.

Việc hoàn thành công trình xây dựng hai bệnh viện không chỉ góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trung ương, mà còn khẳng định tầm nhìn chiến lược của Đảng và Nhà nước trong phát triển hệ thống y tế hiện đại, đồng bộ, gắn với mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân trong giai đoạn mới.

Mỗi bệnh viện với quy mô 1.000 giường bệnh và được xây dựng theo mô hình bệnh viện hiện đại, cơ sở hạ tầng khang trang, hệ thống trang thiết bị y tế tiên tiến, đồng bộ; đáp ứng yêu cầu triển khai các kỹ thuật cao, chuyên sâu ngang tầm khu vực và từng bước tiếp cận trình độ quốc tế.

Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết, hai bệnh viện phải coi cơ sở 2 là một phần không thể tách rời, là cánh tay nối dài, đảm bảo chất lượng chuyên môn là đồng nhất giữa hai cơ sở (Ảnh: T.M).

Theo Bà Lan, quá trình triển khai hai dự án này, Bộ Y tế gặp phải những khó khăn chưa từng có tiền lệ như những vướng mắc phức tạp về cơ chế chính sách, các quy định pháp luật thay đổi, yêu cầu kỹ thuật cao, quy mô lớn kể cả những tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện cùng với những ảnh hưởng khách quan của đại dịch COVID-19.

"Sau hơn 10 tháng tái thi công, với khối lượng thi công đồ sộ, nhiều vướng mắc khó khăn phát sinh nhưng đến nay hai dự án đã khánh thành phần xây dựng vượt tiến độ của Nghị quyết 34 đề ra"- Bộ trưởng Đào Hồng Lan thông tin.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết, Bộ Y tế đã và đang chỉ đạo các đơn vị của Bộ, Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức khẩn trương, tiếp tục tập trung cao cho các công việc để đưa 2 Bệnh viện hoàn thiện xong thủ tục đưa vào hoạt động chính thức. Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức chuẩn bị đầy đủ nhân sự cho cơ sở 2.

"Hai bệnh viện phải coi cơ sở 2 là một phần không thể tách rời, là cánh tay nối dài, đảm bảo chất lượng chuyên môn là đồng nhất giữa hai cơ sở. Mục tiêu là khi mở cửa đón bệnh nhân, người dân sẽ được thụ hưởng chất lượng dịch vụ y tế ngang tầm với Hà Nội", Bộ trưởng Y tế khẳng định.

Trung tâm chăm sóc, điều trị chất lượng cao 786 tỷ đồng khởi công tại TPHCM

Dự án Trung tâm chăm sóc, khám và điều trị chất lượng cao cho cán bộ với mức đầu tư gần 786 tỷ đồng là một trong 79 công trình được tổ chức khởi công, khánh thành đồng thời trên cả nước ngày 19/12.

Ngày 19/12, tại Bệnh viện Thống Nhất (TPHCM) diễn ra Lễ khởi công dự án Trung tâm chăm sóc, khám và điều trị chất lượng cao cho cán bộ. Đây là một hoạt động hết sức có ý nghĩa để chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.

Phó giáo sư Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất cho biết, dự án nêu trên của đơn vị được xếp vào danh mục 79 công trình được tổ chức khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật đồng thời trên phạm vi cả nước.

Đây không chỉ là dấu mốc khởi đầu của một công trình xây dựng, mà còn là sự tiếp nối cam kết bền bỉ của Bệnh viện Thống Nhất đem đến chất lượng và dịch vụ tốt nhất để điều trị, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ và nhân dân.

Trung tâm chăm sóc, khám và điều trị chất lượng cao cho cán bộ được khởi công ngày 19/12 tại TPHCM (Ảnh: GL).

Trung tâm chăm sóc, khám và điều trị chất lượng cao cho cán bộ - Bệnh viện Thống Nhất là dự án nhóm B với tổng mức đầu tư gần 786 tỷ đồng, thời gian hoàn thành dự kiến vào năm 2027.

Trung tâm sẽ được xây dựng khối nhà 10 tầng nổi, 1 tầng hầm và sàn kỹ thuật hầm đặt máy gia tốc, 1 tum; Trung tâm cũng có gara ngầm ngoài khối nhà trung tâm, với tổng diện tích sàn xây dựng dự kiến hơn 32.200 m2. Song song với việc xây dựng, Trung tâm sẽ được đầu tư thiết bị y tế phục vụ chuyên môn.

Dự án tọa lạc trong khuôn viên Bệnh viện Thống Nhất hiện hữu, nơi có vị trí đắc địa, cận kề với sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, cửa ngõ phía Bắc trung tâm TPHCM, nơi có nhà ga kết nối tuyến Metro số 2 và số 5 đi qua.

Phối cảnh Trung tâm chăm sóc, khám và điều trị chất lượng cao cho cán bộ - Bệnh viện Thống Nhất (Ảnh: BV).

"Bệnh viện cam kết cùng các đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công thực hiện dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, tuyệt đối an toàn, tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, để sớm có được một công trình hiện đại - hội nhập - phát triển", Phó giáo sư Lê Đình Thanh nói.

Có mặt tại Lễ khởi công, ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu, dự án được triển khai trên cơ sở Đề án bảo vệ sức khỏe cán bộ đã được Ban Bí thư thông qua, cùng sự quan tâm, chỉ đạo xuyên suốt của Bộ Y tế và các cơ quan Trung ương.

Sau quá trình chuẩn bị nghiêm túc, chặt chẽ, với nhiều bước thẩm định quan trọng, đến nay dự án đã đủ điều kiện pháp lý để chính thức xây dựng. Điều này thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao và sự phối hợp đồng bộ của Bệnh viện Thống Nhất, các cơ quan Trung ương và các sở, ngành TPHCM.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu tại lễ khởi công dự án (Ảnh: GL).

Khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, dự án sẽ góp phần nâng cao năng lực khám, chữa bệnh chuyên sâu, đáp ứng yêu cầu chăm sóc, điều trị chất lượng cao cho cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng và Nhà nước, đồng thời phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân.

Đây cũng là một bước đi cụ thể trong chiến lược phát triển hệ thống y tế TPHCM theo hướng hiện đại, chuyên sâu, hội nhập, xứng tầm trung tâm y tế lớn của khu vực phía Nam và cả nước.

"UBND TPHCM cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế và Bệnh viện Thống Nhất trong suốt quá trình triển khai dự án; kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh theo thẩm quyền, tạo điều kiện thuận lợi để công trình được thi công đúng tiến độ...", ông Dũng khẳng định.