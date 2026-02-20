13 người ở Thanh Hóa nhập viện sau khi ăn trứng cá rồng

Ngày 20/2, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa cho biết đã nhận được báo cáo từ Bệnh viện Đa khoa Ngọc Lặc về việc tiếp nhận và điều trị 13 người bị ngộ độc do ăn trứng cá rồng.

Khoảng 19h, ngày 19/2, tại một gia đình ở thôn Kim Chi, xã Ngọc Liên, có 13 người ăn trứng cá cảnh (cá rồng).

Cá rồng - một loại cá cảnh được nhiều người yêu thích (Ảnh: Hoàng Ngọc).

Sau khi ăn, một người xuất hiện triệu chứng như đau bụng, nôn, tiêu chảy. Bệnh nhân sau đó được đưa đến Trạm Y tế xã, sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Ngọc Lặc.

Sau khi thăm khám, các bác sĩ đề nghị gia đình đưa 12 người còn lại đến bệnh viện để theo dõi và điều trị.

Đến ngày 20/2, sức khỏe các bệnh nhân đã ổn định và được xuất viện về nhà.

Lãnh đạo UBND xã Ngọc Liên cho biết sau khi nắm bắt tình hình, chính quyền địa phương đã khuyến cáo người dân khi sử dụng thực phẩm cần kiểm tra kỹ lưỡng, đảm bảo an toàn để tránh những trường hợp tương tự xảy ra.