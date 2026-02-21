Công an Thanh Hóa thông tin về vụ 13 người ngộ độc do ăn trứng cá cảnh

Ngày 21/2, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin về kết quả kiểm tra vụ việc 13 người ở xã Ngọc Liên bị ngộ độc sau khi ăn trứng cá cảnh. Theo Công an Thanh Hóa, các bệnh nhân nghi bị ngộ độc do ăn trứng cá sấu hỏa tiễn (cá Phúc Lộc Thọ), không phải trứng cá rồng như thông tin ban đầu.

Trước đó, khoảng 17h ngày 19/2 (mùng 3 Tết), tại nhà ông Q.N.H. (SN 1978, ở xã Ngọc Liên) có người thân, bạn bè đến thăm và chúc Tết. Ông H. làm thịt cá sấu hỏa tiễn do gia đình nuôi để chế biến món ăn tiếp khách.

Sau khi ăn xong, đến khoảng 18h cùng ngày, 11 người xuất hiện các triệu chứng nôn mửa, tiêu chảy, nghi ngộ độc do ăn trứng cá nhúng lẩu.

Ngay sau đó, gia đình ông H. và hàng xóm đã đưa những người bị ngộ độc đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc để cấp cứu, theo dõi và điều trị. Đến 1h ngày 20/2, sức khỏe các bệnh nhân cơ bản ổn định và đã được xuất viện về nhà.

Cá sấu hỏa tiễn là loài cá nước ngọt, có nguồn gốc và phân bố chủ yếu tại khu vực Bắc Mỹ, được du nhập vào Việt Nam để nuôi làm cảnh. Thịt cá có thể sử dụng làm thực phẩm; tuy nhiên, gan và trứng cá chứa độc tố nên không được dùng trong chế biến món ăn.

Qua vụ việc trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân không chế biến, sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, đặc biệt là các loại thực phẩm không phổ biến. Người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin và cách sử dụng thực phẩm an toàn để tránh xảy ra những vụ ngộ độc đáng tiếc.