Tiếng monitor tít đều, đèn cấp cứu sáng xuyên Tết ở hai bệnh viện tuyến đầu

Là bệnh viện tuyến cuối, tiếp nhận nhiều trường hợp cấp cứu nặng, suốt những ngày nghỉ lễ, tinh thần khẩn trương của các bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế tại Trung tâm Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai luôn được duy trì ở mức cao nhất.

Xuyên suốt kỳ nghỉ lễ Tết Âm lịch, các trường hợp cấp cứu do bệnh lý nội khoa, đặc biệt là viêm tụy cấp và xuất huyết tiêu hóa tăng nhanh. Hiện khoảng 60% bệnh nhân tại Trung tâm Cấp cứu A9 có liên quan đến việc sử dụng bia rượu.

“Trung tâm Cấp cứu A9 đã tiếp nhận nhiều trường hợp tăng triglycerid máu cao. Chúng tôi đã tăng cường nhân lực tại các phòng nội soi, tổ chức các kíp lọc máu, lọc mỡ liên tục để duy trì sự sống cho các trường hợp bệnh nhân viêm tụy, xuất huyết tiêu hóa nặng do rượu bia”, ThS.BS Lê Quang Trí, điều dưỡng trưởng Trung tâm Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai cho biết.

Ngay từ sáng mùng 2 Tết (ngày 18/2 dương lịch), lượng bệnh nhân từ tuyến dưới chuyển lên tăng vọt. Ngày thường Trung tâm A9 tiếp nhận khoảng 300 bệnh nhân/ngày, hiện con số đã lên 400 ca/ngày, trong đó nhiều trường hợp nặng.

Để giảm tải cho Khoa cấp cứu và tạo không gian tiếp nhận các ca nặng từ tuyến dưới, bệnh viện chỉ đạo tất cả các khoa, phòng tăng cường quân số. Riêng Trung tâm A9 mỗi ngày có khoảng 80 nhân lực trực. Ngoài lực lượng cố định, bệnh viện còn huy động thêm bác sĩ nội trú, điều dưỡng từ các khoa khác, duy trì đến hết kỳ nghỉ lễ.

Theo kế hoạch ban đầu, bệnh viện không tổ chức khám trong ngày lễ. Tuy nhiên để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân, Bệnh viện Bạch Mai đã triệu tập các y bác sĩ, nhân viên y tế và triển khai 2 phòng khám tại Trung tâm Khám bệnh và Điều trị trong ngày để tiếp nhận những trường hợp không cần nằm cấp cứu, giảm áp lực cho Trung tâm A9.

Theo PGS.TS Nguyễn Văn Chi (Trung tâm Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai), kế hoạch trực chiến Tết, chuẩn bị nhân lực, trang thiết bị, thuốc men đã được bệnh viện chuẩn bị kỹ càng. Dù số lượng bệnh nhân cấp cứu đông nhưng vẫn đảm bảo trật tự, được chữa trị và chăm sóc kịp thời.

“Gần như ngày nào chúng tôi cũng có hội chẩn khẩn cấp, nhiều cuộc hội chẩn toàn viện cho các ca phức tạp. Ngày Tết, hoạt động chuyên môn không khác ngày thường, thậm chí còn khẩn trương, tích cực hơn”, PGS Chi nói.

Anh Trịnh Văn Hiển (phường Yên Nghĩa, Hà Nội) nhập viện vì mệt mỏi kéo dài. Lo lắng vì tình trạng sức khoẻ kém trong những ngày nghỉ Tết, anh vào Trung tâm Cấp cứu A9 theo dõi và được chẩn đoán thiếu máu nặng.

“Được các bác sĩ chăm sóc chu đáo, hướng dẫn cụ thể nên tôi cảm thấy bớt lo lắng. Xin cảm ơn các bác sĩ vì ngày nghỉ lễ vẫn trực, ân cần thăm khám cho tôi và các bệnh nhân khác”, anh Hiển xúc động nói.

Tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, công tác trực Tết cũng được chuẩn bị kỹ càng. Trước kỳ nghỉ, ban giám đốc ban hành quy định tăng cường biện pháp đảm bảo trực, đặc biệt với cấp cứu ngoại khoa, nguồn nhân lực, vật tư, thuốc men, kho dự trữ máu và bộ phận liên quan đều sẵn sàng.

Trong 7 ngày diễn ra kỳ nghỉ Tết Âm lịch 2026, bệnh viện ghi nhận số ca cấp cứu giảm so với cùng kỳ năm ngoái, không tăng đột biến so với ngày thường.

Trung bình mỗi ngày tiếp nhận khoảng 120 trường hợp cấp cứu, phần lớn là tai nạn giao thông, song đã giảm đáng kể so với Tết năm trước.

“Rất may trong kỳ nghỉ lễ này chưa xảy ra các trường hợp cấp cứu hàng loạt. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn duy trì các đội cấp cứu ngoại viện, sẵn sàng hỗ trợ cho các cơ sở y tế địa phương khi cần để giảm tải áp lực cho tuyến cuối”, BSCK2 Trần Tuấn Anh, Phó Trưởng Khoa Phẫu thuật nhiễm khuẩn, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết.

Tuy nhiên theo BS Tuấn Anh, tai nạn do pháo nổ là vấn đề đáng lưu ý. Chỉ trong 7 ngày, bệnh viện tiếp nhận 28 trường hợp liên quan đến pháo nổ.

Phần lớn nạn nhân là thanh thiếu niên, sử dụng pháo không an toàn, pháo tự chế. Các bệnh nhân thường nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, đặc biệt ở vùng mặt và hai tay, nguy cơ để lại di chứng lâu dài, ảnh hưởng đến các chức năng sau này.

Về phẫu thuật, bệnh viện thực hiện 179 ca mổ cấp cứu trong 7 ngày vừa qua, trung bình khoảng 25 ca/ngày, tương đương ngày thường.