Kết luận vụ trẻ sơ sinh trở nặng sau 10 giờ ra viện

Sáng 19/12, ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk, cho biết Hội đồng chuyên môn đã có kết luận về quá trình thăm khám, theo dõi, chăm sóc đối với bệnh nhi con của sản phụ N.T.D. tại Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột.

Theo ông Nay Phi La, người nhà của bệnh nhi này từng đăng tải thông tin bức xúc về Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột trên mạng xã hội, do đó, Sở đã chỉ đạo thành lập Hội đồng chuyên môn để đưa ra kết luận chính thức.

Hội đồng chuyên môn kết luận không có sai sót trong quá trình khám, chăm sóc bệnh nhi tại Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột (Ảnh: Trương Nguyễn).

Hội đồng chuyên môn cấp cơ sở gồm: đại diện lãnh đạo Sở Y tế, chuyên gia đến từ Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM), Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh và Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột.

Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk thông tin, qua quá trình nghiên cứu hồ sơ bệnh án, các tài liệu liên quan, ý kiến chuyên môn của các thành viên và thảo luận công khai, Hội đồng chuyên môn kết luận không có sai sót chuyên môn, kỹ thuật trong quá trình khám, theo dõi và chăm sóc đối với con của sản phụ N.T.D. tại Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột.

Toàn bộ quá trình chẩn đoán và điều trị đối với bệnh nhi này được kết luận không có chậm trễ.

Người nhà bệnh nhi từng đăng tải bài phản ánh trên mạng xã hội (Ảnh: Trương Nguyễn).

Như Dân trí phản ánh, một tài khoản Facebook có tên L.A.T. đăng tải câu chuyện về việc đưa vợ đến Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột để sinh con trai đầu lòng vào ngày 7/11.

Sau xuất viện 10 tiếng, bé trai xuất hiện dấu hiệu bất thường như nôn rất nhiều dịch vàng và xanh sau khi bú mẹ. Gia đình đưa bé nhập viện tại bệnh viện tư nhân khác ở Đắk Lắk và chuyển viện đến Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) để phẫu thuật, điều trị.

Tài khoản này cho rằng, phía Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột trả lời theo kiểu "chối bỏ trách nhiệm" và có thái độ làm việc thiếu chuyên nghiệp.

Ông Võ Minh Thành, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột, lên tiếng khẳng định các thông tin lan truyền trên mạng xã hội đã gây ra những lo lắng và hiểu nhầm nhất định trong dư luận.

Lãnh đạo Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột cho rằng quá trình chăm sóc tại bệnh viện, bệnh nhi sức khỏe ổn định, không có dấu hiệu bất thường, chỉ có vàng da sinh lý và được hướng dẫn tái khám khi có dấu hiệu bất thường.

Sau đó, cháu bé điều trị tại một cơ sở y tế khác và chuyển xuống Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) với chẩn đoán xoắn ruột trên nền bệnh lý bẩm sinh, ruột xoay bất toàn cần phẫu thuật điều trị. Đến nay, bé đã được phẫu thuật tháo xoắn thành công, không có hoại tử ruột, không cắt ruột.

"Trong thời gian tại bệnh viện, bé không có bất cứ dấu hiệu nào của bệnh lý xoắn ruột trên", ông Thành cho hay.

Trước các thông tin liên quan, Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột đã báo cáo và đề nghị Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk thành lập Hội đồng chuyên môn để có kết luận khách quan.