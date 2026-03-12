Hơn 60 người nghi bị ngộ độc sau khi ăn bánh kem được tặng

Ngày 12/3, ông Ngô Quốc Khải, Phó Phòng Văn hoá - Xã hội phường Rạch Giá (tỉnh An Giang) xác nhận, UBND phường đã chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp Trung tâm y tế vào cuộc xác minh, thu thập mẫu xét nghiệm, làm rõ nguyên nhân vụ hơn 60 người nhập viện nghi ngộ độc bánh kem từ một cơ sở trên địa bàn.

Theo ông Khải, những người này khi nhập viện đều cùng có triệu chứng nôn, đau bụng, tiêu chảy, chóng mặt,...

Hơn 60 người nhập viện sau khi ăn bánh kem được tặng (Ảnh: Phương Vũ).

Trước đó, ngày 6/3, nhiều cơ quan, doanh nghiệp đặt mua bánh kem tại tiệm bánh C.C.G. (toạ lạc đường 3/2, phường Rạch Giá) để chúc mừng và tặng đối tác, khách hàng nhân dịp Quốc tế phụ nữ 8/3.

Ngay sau khi ăn bánh kem được tặng, nhiều cán bộ, nhân viên công tác tại các cơ quan, doanh nghiệp xuất hiện triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, nôn... phải nhập viện cấp cứu.

Theo thông tin từ một bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang, trước đó, công ty của cô nhận được chiếc bánh kem từ đối tác gửi tặng. Tuy nhiên, sau khi ăn bánh, cô và nhiều đồng nghiệp cùng xuất hiện triệu chứng bất thường như đau bụng, nôn mửa và tiêu chảy, nghi do ngộ độc thực phẩm.

Một trong những chiếc bánh kem của tiệm bánh C.C.G. bán đi trong ngày 8/3 (Ảnh: Phương Vũ).

Theo ông Ngô Quốc Khải, Phó Phòng Văn hoá - Xã hội phường Rạch Giá, sau khi có kết quả kiểm nghiệm mẫu thực phẩm, cơ quan chức năng sẽ tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với các cơ sở liên quan nếu có vi phạm.