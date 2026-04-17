Bé gái 2 tuổi tử vong sau nhiều giờ bị bỏ quên trên ô tô

Ngày 17/4, lãnh đạo xã Đông Lộc, tỉnh Nghệ An cho biết sau khi nhận được thông tin vụ việc, chính quyền địa phương đã cử cán bộ tới gia đình nạn nhân thăm hỏi, chia buồn.

Theo thông tin ban đầu từ chính quyền địa phương, sự việc xảy ra vào sáng 16/4. Một người đàn ông trú trên địa bàn xã Đông Lộc lái ô tô 5 chỗ chở con gái lớn đến trường tiểu học, đồng thời đưa bé gái 2 tuổi đi gửi tại lớp nhà trẻ.

Tuy nhiên, sau khi đưa con lớn tới trường, người bố không đưa bé út đến lớp mà về nơi làm việc thuộc địa bàn xã Nghi Lộc, Nghệ An. Do sơ suất, người này đã không phát hiện bé vẫn ngồi phía sau xe.

Sau đó, người bố khóa cửa ô tô và vào cơ quan làm việc như bình thường.

Đến khoảng 14h cùng ngày, một đồng nghiệp phát hiện bé gái nằm trong xe nên nhanh chóng báo cho người bố.

Bé được nhanh chóng đưa đi cấp cứu, song đã không qua khỏi. Hằng ngày, bé gái do mẹ đưa đón, trong khi người bố phụ trách đưa chị gái đến trường.