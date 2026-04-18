Ngày 18/4, Sở Y tế TPHCM đã công bố kết quả bước đầu của ngày ra quân khám chữa bệnh toàn địa bàn.

Theo đó, vào ngày 17/4, TPHCM đồng loạt tổ chức khám sức khỏe, sàng lọc bệnh cho người dân tại 168 phường, xã. Đây được xem là đợt ra quân quy mô lớn nhất từ trước đến nay của thành phố trong hoạt động đưa dịch vụ khám tầm soát bệnh về cộng đồng.

Bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 khám sàng lọc bệnh tim cho trẻ ngày 17/4 (Ảnh: BV).

Tổng cộng, có hơn 29.600 lượt người dân tham gia khám trong ngày, với sự tham gia của hơn 100 bệnh viện và trung tâm y tế. Nhiều người lần đầu tiên phát hiện bệnh lý hoặc yếu tố nguy cơ, từ đó được tư vấn điều trị sớm, chuyển khám chuyên khoa hoặc tiếp tục theo dõi tại tuyến cơ sở.

Cụ thể, các y bác sĩ ở những điểm khám ghi nhận tổng cộng 19.088 trường hợp có vấn đề sức khỏe (chiếm 64,3% số người được khám). Trong đó, hơn 10.600 người cần tiếp tục theo dõi tại trạm y tế, hơn 8.400 trường hợp được chỉ định khám chuyên khoa, chuyển tuyến hoặc điều trị tiếp.

Đáng chú ý, nhóm bệnh lý mạn tính không lây như tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch... chiếm tỷ lệ cao nhất với 16.175 lượt khám. Qua sàng lọc, hơn 7.100 trường hợp cần được quản lý theo dõi lâu dài và gần 5.000 người cần tiếp tục điều trị.

Ngoài ra, các điểm khám còn triển khai nhiều chuyên khoa khác như ung thư, phụ sản, tim mạch, mắt, răng hàm mặt, hô hấp, tai mũi họng, da liễu, viêm gan B, viêm gan C... Qua đó, nhiều trường hợp bất thường cần can thiệp sớm đã được phát hiện.

Bác sĩ Bệnh viện Ung bướu TPHCM tầm soát ung thư miễn phí cho người dân (Ảnh: BV).

Theo ghi nhận tại nhiều địa phương, đông đảo người dân - đặc biệt là người cao tuổi - đã đến trạm y tế từ sớm để được khám. Nhiều người bày tỏ phấn khởi khi được bác sĩ từ các bệnh viện lớn trực tiếp khám ngay gần nơi cư trú, không phải di chuyển xa và không mất chi phí.

Sở Y tế TPHCM nhận định, kết quả trên cho thấy mô hình khám sức khỏe, khám tầm soát tại cộng đồng mang lại hiệu quả rõ rệt. Đó là giúp người dân phát hiện bệnh sớm, giảm nguy cơ bệnh nặng, đồng thời hỗ trợ phân luồng điều trị và giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên.

Đây là bước đi quan trọng trong lộ trình xây dựng hệ thống y tế chủ động, tăng cường y tế cơ sở và tiến tới mục tiêu quản lý sức khỏe người dân theo vòng đời trên toàn địa bàn.