Kỳ tích sản khoa Việt Nam: Cặp song sinh chào đời cách nhau 13 tuần

"Lúc bác sĩ hỏi tên con là gì khi vợ vẫn đang nằm trong phòng cấp cứu, trong đầu tôi chỉ nhớ đến hai cái tên vợ đã đặt: An Nhiên và Bình An, với mong muốn các con đến với cuộc đời như chính tên của mình", anh Ngô Trung Kiên (Bắc Ninh), cha của cặp song sinh chào đời cách nhau 13 tuần - một kỳ tích trong nền sản khoa Việt Nam và trên thế giới - nghẹn ngào kể lại.

Người chồng không kìm được nước mắt khi nhớ về thai kỳ đầy biến động của vợ mình (Ảnh: Thương Huyền).

5 năm ròng rã tìm con để đón 2 chiến binh đến với cuộc đời

Vợ chồng anh Kiên đã tìm con suốt 5 năm qua. Cặp sinh đôi là trái ngọt sau hành trình IVF dài đằng đẵng.

Thời gian đầu, mọi chỉ số của mẹ và bé đều bình thường, sức khỏe của sản phụ ổn định. Tuy nhiên tới tuần 20, vợ anh phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội trong tình trạng vỡ ối hoàn toàn. Các bác sĩ giải thích đây là tình huống đặc biệt nguy hiểm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho cả mẹ và con.

Sản phụ Nguyễn Thị Liên nghẹn ngào kể lại: “Có người mẹ nào không sợ khi nghe đến khả năng phải kết thúc thai kỳ. Nhưng khi ấy, tôi cảm nhận được 2 trái tim vẫn đang đập trong cơ thể mình, tình mẫu tử đã tiếp thêm cho tôi và gia đình sức mạnh để đón các con đến với cuộc đời”.

Tình mẫu tử và sự quyết tâm của các y bác sĩ đã tiếp thêm cho gia đình anh Kiên có thêm sức mạnh để đón các con đến với cuộc đời (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Nhờ sự nỗ lực của các bác sĩ và ý chí quyết tâm của cả gia đình, đến tuần 25, chị Liên được đưa vào phòng phẫu thuật. Khi này một thai đã tụt xuống vị trí rất thấp, một chân gần như thò ra khỏi tử cung khiến các bác sĩ buộc phải đưa bé ra ngoài.

“Con bé xíu! Khi chào đời, con chỉ nặng khoảng 650gam”, anh Kiên vừa nói vừa ngửa lòng bàn tay mình miêu tả lại lần đầu tiên được nhìn thấy cô con gái mới chỉ được 25 tuần của mình.

Suốt 4 tháng ròng, nỗi sợ lớn nhất của anh là những cuộc điện thoại gọi từ phía Bệnh viện Nhi Trung ương, nơi con gái anh đang được theo dõi chặt chẽ.

“Các bác sĩ giải thích, tuổi thai của em bé còn quá nhỏ, để sống được phải cần đến rất nhiều may mắn. Nhưng sau khi được các bác sĩ tận tâm chăm sóc, hiện em bé đã có tiến triển tốt hơn rất nhiều”, anh Kiên xúc động nói.

13 tuần kiên cường của cả gia đình và các y bác sĩ

Em bé thứ hai được giữ lại trong cơ thể của người mẹ trong tình trạng theo dõi đặc biệt. Một phác đồ chưa từng có được các bác sĩ chuẩn bị để có thể giữ lại thai nhi trong cơ thể người mẹ càng lâu càng tốt.

Khi này, anh Kiên phải chạy đi chạy lại giữa hai bệnh viện để chăm sóc 3 mẹ con. Mỗi khi được nghe chồng kể lại con gái đang kiên cường chiến đấu như thế nào, người mẹ lại càng được tiếp thêm sức mạnh để đợi ngày 2 chị em được đoàn tụ với nhau.

Tuy nhiên, nguy cơ cơn co tử cung đẩy thai ra ngoài, nhiễm trùng nặng cho cả mẹ và bé có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Mọi chỉ số của chị Liên đều được các bác sĩ theo dõi sát sao bởi chỉ một cơn sốt hoặc bạch cầu tăng bất thường cũng đặt tính mạng vào tình huống vô cùng nguy hiểm.

Một phác đồ điều trị chưa từng có được các bác sĩ chuẩn bị riêng cho sản phụ nhiều nguy cơ như trường hợp của sản phụ Liên (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

TS.BS Mai Trọng Hưng, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết, tình trạng của sản phụ Liên được các bác sĩ tại bệnh viện theo dõi sát sao, từng li từng tí, không loại trừ trường hợp xấu nhất có thể xảy ra nhưng cả ê-kíp cùng gia đình vẫn quyết tâm, giữ em bé còn lại trong bụng đến khi có thể khỏe mạnh chào đời.

Ngày 15/4, cậu em trai được chào đời ở tuần thứ 38, nặng 2,4kg, các chức năng sơ sinh được đánh giá tốt. Khi nghe được tiếng khóc của em bé thứ hai, cả gia đình và các bác sĩ như vỡ oà trong niềm hạnh phúc.

Ngày 15/4, cậu em trai đã chào đời khỏe mạnh ở tuần thứ 38 trong niềm vui và hạnh phúc vỡ oà của gia đình và tập thể các y bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội (Ảnh: Thương Huyền).

“Được ôm con trong vòng tay khiến tôi cảm thấy may mắn, mọi khổ cực trong thời gian qua như tan biến hết. Giờ tôi chỉ mong sức khỏe của cả ba mẹ con sớm ổn định, được đón con gái về để tiện chăm sóc, bù đắp những ngày tháng qua chưa được ở bên con”, chị Liên xúc động chia sẻ.

Kỳ tích chưa từng có trong nền sản khoa Việt Nam

Việc giữ được em bé thứ hai trong bụng sản phụ thêm 13 tuần đến khi đủ tuần để được sinh ra khỏe mạnh không chỉ là kỳ tích của y học Việt Nam mà còn là trường hợp hy hữu trên thế giới.

Theo Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, đây là lần đầu tiên một trường hợp các bác sĩ có thể kéo dài thai kỳ suốt 13 tuần cho một sản phụ mang song thai mà có một thai chào đời sớm.

Theo TS.BS Mai Trọng Hưng, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, dù phải đối mặt với nhiều nguy cơ nhưng các bác sĩ đã quyết tâm bảo vệ 3 mẹ con sản phụ (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

"Thông thường cơ hội để tiếp tục thai kỳ, kéo dài tuổi thai trong trường hợp này là rất khó. Thành công lần này là sự phối hợp của đa trung tâm, đa chuyên khoa sản, nhi, hồi sức, nhiễm trùng, đa bệnh viện của Việt Nam, Thuỵ Điển, Ý để có một phác đồ điều trị linh hoạt, ứng dụng nhiều tiến bộ y học trong nước và quốc tế", BS Hưng cho biết.

Để em bé còn lại phát triển trong bụng mẹ và chào đời khoẻ mạnh ở tuần 38 không chỉ là thành công của các bác sĩ Việt Nam mà còn trở thành tiền lệ để nhiều quốc gia trên thế giới tham khảo phác đồ điều trị cho các trường hợp sinh non, sinh đôi mà một thai đã ra ngoài trước.