Đầu bếp người Mỹ vượt nửa vòng trái đất sang Việt Nam để được mổ mắt

Ngày 17/4, bác sĩ Trần Ánh Dương, Trưởng khoa Mắt, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị, thông tin đã phẫu thuật thành công cho một bệnh nhân người Mỹ bị cận thị nặng kèm đục thủy tinh thể.

Bệnh nhân là ông Gregory Wayne Bishop (SN 1970), một đầu bếp tại bang Florida (Mỹ). Cách đây không lâu, người đàn ông cảm nhận đôi mắt mờ dần, ảnh hưởng lớn đến công việc cũng như cuộc sống.

Bác sĩ Trần Ánh Dương kiểm tra mắt cho người đàn ông quốc tịch Mỹ (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Đầu bếp Bishop đã tìm đến bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán đục thủy tinh thể trên nền cận thị nặng, nhưng lịch hẹn phẫu thuật tại Mỹ phải chờ đợi 9 tháng.

Đứng trước nguy cơ phải dừng công việc vì đôi mắt mờ dần, ông Bishop chợt nhớ đến bác sĩ Trần Ánh Dương, người mà ông tình cờ quen biết và giữ liên lạc qua mạng xã hội nhiều năm nay.

Nhận lời mời và sự hướng dẫn tận tình từ bác sĩ Dương, ông Bishop đã quyết định thực hiện chuyến bay xuyên Thái Bình Dương đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới để nhờ giúp đỡ.

Bác sĩ phẫu thuật mắt cho bệnh nhân (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Theo bác sĩ Trần Ánh Dương, thời điểm thăm khám, tình trạng của bệnh nhân khá phức tạp, cận thị nặng kèm đục thủy tinh thể, đồng tử kém giãn trên nền bệnh lý đái tháo đường type 2, đang điều trị bằng insulin.

Sau khi hội chẩn, bác sĩ Dương và các cộng sự quyết định phẫu thuật cho bệnh nhân Bishop. Ca mổ diễn ra nhanh chóng và thành công ngoài mong đợi. Chỉ sau thời gian ngắn, thị lực của ông Bishop phục hồi ngoạn mục, đạt 9/10 mắt trái và 10/10 ở mắt còn lại, có thể nhìn rõ mọi thứ, màu sắc sống động và không cần phải đeo kính.

"Tại Mỹ, một ca phẫu thuật tương tự có giá hơn 12.000 USD (hơn 300 triệu đồng), nhưng ở Việt Nam, con số này chưa đến 3.000 USD (gần 80 triệu đồng). Bệnh nhân vẫn được sử dụng những loại thủy tinh thể nhân tạo cao cấp nhất sản xuất từ Mỹ", bác sĩ Dương cho hay.

Ông Bishop chụp ảnh kỷ niệm cùng đội ngũ y tế (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Sau ca phẫu thuật, ông Bishop đã cảm ơn bác sĩ Dương cùng đội ngũ y tế Khoa Mắt nói riêng và Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới nói chung. Vị đầu bếp người Mỹ tỏ ra khâm phục trình độ chuyên môn cao của người bạn bác sĩ, cũng như xúc động trước sự chăm sóc tận tình của đội ngũ y tế Việt Nam.

Bác sĩ Dương thông tin ông Bishop đã bình phục và xuất viện vào sáng 17/4. Người đàn ông ngoại quốc dự kiến sẽ đi du lịch một số tỉnh tại Việt Nam, trước khi bay về Mỹ sau 2 tuần nữa.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới từng tiếp nhận, chữa trị cho nhiều bệnh nhân nước ngoài và nhận được sự đánh giá cao về chất lượng chuyên môn cũng như tinh thần phục vụ tận tình của đội ngũ y, bác sĩ.