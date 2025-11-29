Chán vì thất nghiệp, nam thanh niên dần "nghiện" thủ dâm phải đi khám

Nam thanh niên 25 tuổi, chưa kết hôn, đến Trung tâm Y học Giới tính Hà Nội thăm khám trong tình trạng lo lắng, tâm lý căng thẳng.

Qua khai thác bệnh sử, bệnh nhân cho biết, bắt đầu thủ dâm từ năm 16 tuổi, trung bình 2 lần/tuần.

Thời gian gần đây, do công việc không thuận lợi, mới nghỉ việc và đang chờ việc mới nên tần suất thủ dâm tăng lên 7 lần/tuần. Bệnh nhân xuất hiện nhiều suy nghĩ, tưởng tượng chỉ tập trung vào việc tình dục và dành phần lớn thời gian ở nhà suy nghĩ về chủ đề đó.

ThS.BS Phạm Minh Ngọc thăm khám, tư vấn cho bệnh nhân (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Bệnh nhân chia sẻ với bác sĩ, trước đây tham gia tích cực hoạt động thể thao, tập thể dục 3 lần/tuần, nhưng hiện nay bệnh nhân đã bỏ không đi tập, giảm thời gian ra ngoài, giảm thời gian cho các hoạt động khác.

Trực tiếp thăm khám, ThS.BS Phạm Minh Ngọc, Phó Giám đốc Trung tâm Y học Giới tính Hà Nội chẩn đoán bệnh nhân nghiện thủ dâm, xu hướng tăng suy nghĩ, tưởng tượng, động lực chuyện thủ dâm.

"Nam giới thường có xu hướng thủ dâm nhiều lần hơn so với phụ nữ, đặc biệt ở độ tuổi thanh thiếu niên và giai đoạn đầu tuổi trưởng thành.

Một số nghiên cứu cho thấy, có khoảng 70-90% nam giới thực hiện hành vi thủ dâm ít nhất một lần trong đời.

Phụ nữ cũng thực hiện thủ dâm, mặc dù tần suất có thể thấp hơn so với nam giới, có khoảng 40-60% phụ nữ đã từng thủ dâm", BS Ngọc thông tin.

Với trường hợp nam thanh niên này, bác sĩ tư vấn bệnh nhân điều trị bằng liệu pháp tâm lý kết hợp thuốc, liệu pháp hành vi nhận thức, đồng thời hướng dẫn bệnh nhân thay đổi lối sống, tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, hạn chế ở một mình để giảm tối đa suy nghĩ đến hoạt động tình dục.

Theo ThS Nguyễn Quốc Linh, chuyên gia tâm lý lâm sàng, việc thủ dâm (hoặc bất kỳ hành vi nào mang lại khoái cảm tức thời như ăn uống, chơi game, mua sắm...) như một cơ chế đối phó để trốn tránh căng thẳng là một hiện tượng tâm lý rất phổ biến.

Dưới góc độ tâm lý, việc thủ dâm và đạt cực khoái sẽ giải phóng một "cocktail" hóa chất trong não bộ (dopamine, endorphin, oxytocin), mang lại cảm giác thư giãn, giảm đau và khoái cảm ngay lập tức và do đó sẽ xoa dịu mọi căng thẳng.

Tuy nhiên, nếu thủ dâm quá mức có thể gây ra cảm giác tội lỗi, xấu hổ hoặc lo lắng. Những cảm giác này có thể xuất phát từ xung đột các quan điểm văn hóa, tôn giáo với giá trị cá nhân.

"Thực tế cho thấy, nhiều trường hợp lạm dụng thủ dâm như một cơ chế trốn tránh các vấn đề căng thẳng trong cuộc sống. Nếu phụ thuộc vào thủ dâm như một phương tiện để giảm bớt căng thẳng có thể dẫn đến tình trạng trì trệ trong việc giải quyết những vấn đề này, từ đó gia tăng cảm giác cô đơn và sự không hài lòng trong cuộc sống", ThS Linh phân tích.