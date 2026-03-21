Sản phụ 60 tuổi sinh bé trai nặng 2,8kg

GS.TS Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật lấy thai an toàn cho sản phụ đã 60 tuổi.

Theo đó, sản phụ 60 tuổi nhập viện khi thai 38,2 tuần, tình trạng toàn thân ổn định nhưng có nhiều yếu tố nguy cơ đáng lưu ý: tăng huyết áp mạn tính đang điều trị, đái tháo đường thai kỳ phải kiểm soát bằng insulin hàng ngày, tiền sử phẫu thuật sản phụ khoa gồm mổ mở chửa ngoài tử cung (GEU) và mổ tách dính buồng tử cung (BTC).

Sản phụ 60 tuổi sinh con an toàn (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Theo GS.TS Nguyễn Duy Ánh, ở tuổi 60, việc mang thai và sinh nở không còn là câu chuyện tự nhiên của cơ thể, mà trở thành một thử thách khắc nghiệt đối với hệ tim mạch, nội tiết và cả khả năng hồi phục vốn đã suy giảm theo thời gian.

Những nguy cơ như tai biến tim mạch, đột quỵ do tăng huyết áp, rối loạn đường huyết trong và sau mổ, băng huyết do tử cung co hồi kém, nhiễm trùng hay hồi phục chậm… luôn hiện hữu trong suốt quá trình sinh nở.

Đặc biệt, sản phụ có tiền sử hai lần phẫu thuật khiến nguy cơ dính, tổn thương mô và chảy máu trong mổ cao hơn.

Trước giờ mổ diễn ra ngày 20/3, các chỉ số sinh tồn của sản phụ được kiểm soát tương đối ổn định với huyết áp 125/80 mmHg, mạch 85 lần/phút, đường huyết duy trì bằng insulin. Trong suốt ca phẫu thuật, GS.TS Nguyễn Duy Ánh liên tục trò chuyện, động viên để người mẹ bớt căng thẳng. Em bé 2,8kg cất tiếng khóc to, phản xạ tốt.

Theo Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương, thành công của ca mổ không chỉ dừng lại ở việc đón một em bé khỏe mạnh, mà quá trình tiếp tục theo dõi và hồi sức sau mổ cho người mẹ vẫn là thử thách. Vì thế, người mang thai khi tuổi cao cần được quản lý tại các cơ sở y tế chuyên sâu.