Huyền thoại Hollywood tiết lộ bí kíp sống trăm tuổi "không tốn một xu"

Nam diễn viên Dick Van Dyke vừa bước sang tuổi 100 vào tháng 12/2025. Ở cột mốc hiếm có này, ông vẫn duy trì sự linh hoạt, tinh thần lạc quan và thói quen vận động đều đặn.

Theo chia sẻ của ông, một trong những nguyên tắc sống quan trọng nhất là không để bản thân rơi vào trạng thái tức giận kéo dài. Thay vào đó, ông lựa chọn cách nhìn nhận tích cực và giữ tâm lý nhẹ nhàng trước những biến động của cuộc sống.

Lạc quan có thể giúp sống lâu hơn

Nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra mối liên hệ giữa trạng thái tinh thần và tuổi thọ. Theo Science Alert, khả năng kiểm soát căng thẳng và duy trì sự lạc quan có thể tác động trực tiếp đến sức khỏe tổng thể.

Nam diễn viên Dick Van Dyke (Ảnh: Getty).

Một nghiên cứu kéo dài từ những năm 1930 theo dõi 678 nữ tu cho thấy những người có xu hướng thể hiện cảm xúc tích cực từ khi còn trẻ có thể sống lâu hơn trung bình khoảng 10 năm so với những người có xu hướng tiêu cực.

Tương tự, nghiên cứu tại Anh ghi nhận những người lạc quan có thể sống lâu hơn khoảng 11% đến 15% so với người bi quan.

Không chỉ vậy, một khảo sát quy mô lớn năm 2022 trên 160.000 phụ nữ cũng cho thấy những người có thái độ sống tích cực có khả năng sống đến tuổi 90 cao hơn đáng kể.

Những kết quả này cho thấy yếu tố tâm lý không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống mà còn có thể liên quan trực tiếp đến tuổi thọ.

Vì sao “ít giận” lại tốt cho cơ thể?

Theo các chuyên gia, câu trả lời nằm ở phản ứng sinh học của cơ thể khi con người tức giận.

Khi rơi vào trạng thái căng thẳng hoặc tức giận, cơ thể sẽ giải phóng các hormone như adrenaline và cortisol. Những hormone này khiến tim đập nhanh hơn, huyết áp tăng và hệ tim mạch phải hoạt động nhiều hơn.

Dù chỉ là những cơn giận ngắn, chúng vẫn có thể gây tác động tiêu cực đến sức khỏe. Về lâu dài, tình trạng căng thẳng và giận dữ kéo dài có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh như tim mạch, đột quỵ và tiểu đường type 2.

Các bệnh này là nguyên nhân của khoảng 75% các ca tử vong sớm.

Không chỉ dừng lại ở đó, căng thẳng còn ảnh hưởng đến mức độ tế bào. Các nhà khoa học chỉ ra rằng stress có thể tác động đến telomere, phần “nắp bảo vệ” ở đầu nhiễm sắc thể. Khi telomere bị rút ngắn nhanh hơn, tế bào sẽ lão hóa sớm, kéo theo quá trình lão hóa của toàn cơ thể.

Ngược lại, các hoạt động giúp giảm căng thẳng như thiền hoặc thư giãn tinh thần được ghi nhận có liên quan đến việc duy trì telomere dài hơn, từ đó hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa.

Lối sống tích cực tạo hiệu ứng dây chuyền

Một điểm đáng chú ý là những người có xu hướng lạc quan thường duy trì lối sống lành mạnh hơn. Họ có xu hướng tập thể dục đều đặn, ăn uống hợp lý và giữ các mối quan hệ xã hội tích cực.

Bản thân Dick Van Dyke cho biết ông vẫn duy trì việc vận động ít nhất 3 lần mỗi tuần. Đây cũng là một trong những yếu tố giúp ông giữ được thể trạng tốt ở tuổi 100.

Các chuyên gia cho rằng chính sự kết hợp giữa tinh thần tích cực và lối sống lành mạnh tạo nên “hiệu ứng cộng hưởng”, giúp cải thiện sức khỏe tổng thể và kéo dài tuổi thọ.

Theo các chuyên gia, việc kiểm soát cảm xúc không đồng nghĩa với việc kìm nén cảm xúc tiêu cực. Thay vì “xả giận” bằng cách la hét hay đập phá, những hành vi có thể kéo dài trạng thái căng thẳng, mỗi người nên lựa chọn các phương pháp lành mạnh hơn.

Một số cách đơn giản có thể áp dụng bao gồm hít thở chậm, tập yoga, thiền hoặc tạm dừng để lấy lại bình tĩnh trước khi phản ứng.

Ngoài ra, việc tận hưởng những khoảnh khắc nhỏ trong cuộc sống như một bữa ăn vui vẻ, một buổi trò chuyện hay một hoạt động giải trí nhẹ nhàng cũng có thể giúp nuôi dưỡng cảm xúc tích cực.