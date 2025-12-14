Ngộ độc bánh mì ở Quảng Ngãi: Thêm nhiều nạn nhân nhập viện

Ngày 14/12, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa tư nhân Phúc Hưng (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, bệnh viện đã tiếp nhận thêm 10 người có triệu chứng ngộ độc thực phẩm.

Các bệnh nhân đến từ nhiều xã, phường khác nhau trên địa bàn tỉnh, song đều xuất hiện các triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, sốt cao sau khi sử dụng bánh mì mua tại cơ sở Hồng Vân.

Một bệnh nhân bị ngộ độc nghi do ăn bánh mì Hồng Vân (Ảnh: Quốc Triều).

Tính từ ngày 13/12, Bệnh viện đa khoa tư nhân Phúc Hưng đã tiếp nhận, điều trị cho 25 bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm nghi do ăn bánh mì. Phần lớn bệnh nhân có tình trạng sức khỏe diễn tiến tốt, chỉ có một cụ ông 73 tuổi diễn tiến nặng do suy thận cấp.

Theo Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi, tính đến thời điểm này có khoảng 50 người bị ngộ độc thực phẩm nghi do ăn bánh mì của cơ sở Hồng Vân. Cơ sở này có rất nhiều chi nhánh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Sở đã yêu cầu cơ sở bánh mì Hồng Vân tạm dừng hoạt động để phục vụ công tác kiểm tra, lấy mẫu thực phẩm xét nghiệm tìm nguyên nhân gây ngộ độc. Việc kiểm tra mẫu bệnh phẩm và thực phẩm cần khoảng một tuần mới có kết quả chính xác.

Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi cũng đề nghị UBND các xã, phường tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh mì trên địa bàn nhằm ngăn ngừa các vụ ngộ độc có thể xảy ra.