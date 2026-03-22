3 cách sử dụng dứa hỗ trợ chức năng thận

Dứa là loại trái cây quen thuộc, giàu vitamin C, enzyme bromelain và chất chống oxy hóa. Khi sử dụng hợp lý, loại quả này có thể góp phần hỗ trợ chức năng thận thông qua việc tăng đào thải chất dư thừa.

Trong chế độ ăn hàng ngày, dứa không chỉ mang lại hương vị dễ chịu mà còn cung cấp nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, nhờ hàm lượng nước cao, vitamin và khoáng chất, dứa có thể hỗ trợ quá trình bài tiết và góp phần giúp thận hoạt động hiệu quả hơn.

Thành phần dinh dưỡng hỗ trợ chức năng thận

Dứa chứa nhiều vitamin C, chất chống oxy hóa và enzyme bromelain, có lợi cho hệ tiêu hóa và quá trình chuyển hóa trong cơ thể. Một số chuyên gia cho rằng việc bổ sung dứa với lượng phù hợp có thể hỗ trợ quá trình đào thải độc tố thông qua việc tăng bài tiết nước tiểu.

Ngoài ra, loại quả này còn giàu nước và kali, hai yếu tố quan trọng giúp duy trì cân bằng điện giải. Khi cơ thể được cung cấp đủ nước, thận sẽ hoạt động thuận lợi hơn trong việc lọc máu và loại bỏ các chất cặn.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, hàm lượng nước cao trong dứa có thể góp phần kích thích bài tiết nước tiểu, từ đó hỗ trợ giảm sự tích tụ các chất thải trong thận.

Dưới đây là 3 cách sử dụng dứa hỗ trợ thải độc thận:

Nước ép dứa và dưa chuột rất tốt cho thận (Ảnh: Getty).

Uống nước ép dứa tươi

Đây là cách đơn giản để bổ sung nước và vitamin cho cơ thể. Theo TS Lisa Young, chuyên gia dinh dưỡng tại Đại học New York (Mỹ), việc cung cấp đủ nước giúp thận hoạt động hiệu quả hơn trong quá trình lọc và đào thải chất cặn.

Nước ép dứa, với hàm lượng nước cao và giàu chất chống oxy hóa, có thể góp phần hỗ trợ quá trình này khi được sử dụng hợp lý.

Kết hợp dứa với cần tây hoặc dưa leo

Sinh tố dứa kết hợp với các loại rau củ giàu nước như cần tây hoặc dưa leo giúp tăng khả năng hydrat hóa. Những thực phẩm này không chỉ cung cấp nước mà còn bổ sung khoáng chất, hỗ trợ cân bằng điện giải trong cơ thể.

Nhờ đó, thận có thể hoạt động thuận lợi hơn trong việc xử lý và đào thải chất dư thừa.

Ăn dứa tươi sau bữa ăn

Bổ sung dứa tươi trong khẩu phần ăn hàng ngày cũng là một lựa chọn phù hợp. Enzyme bromelain trong dứa có khả năng hỗ trợ tiêu hóa, giúp cơ thể xử lý thức ăn hiệu quả hơn.

Theo TS Michael Greger, bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng tại Mỹ, chế độ ăn giàu trái cây và thực phẩm tự nhiên có thể góp phần giảm áp lực lên các cơ quan thải độc, bao gồm thận.

Lưu ý khi sử dụng dứa

Mặc dù mang lại nhiều lợi ích, việc sử dụng dứa cần có sự cân đối. Các chuyên gia cảnh báo lạm dụng nước ép trái cây có thể làm tăng lượng đường nạp vào cơ thể, gây ảnh hưởng đến dạ dày và chuyển hóa.

Ngoài ra, dứa chứa lượng axit tự nhiên khá cao, nếu ăn quá nhiều có thể gây kích ứng niêm mạc dạ dày hoặc ảnh hưởng đến men răng.

Theo khuyến nghị, người trưởng thành nên ăn khoảng 100-165g dứa tươi mỗi lần, tương đương một cốc dứa cắt nhỏ, với tần suất khoảng 3-4 lần mỗi tuần để bổ sung dinh dưỡng mà không gây tác động tiêu cực.

Những người mắc bệnh thận mạn tính hoặc cần kiểm soát lượng kali nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi bổ sung dứa thường xuyên vào chế độ ăn.

Các chuyên gia cũng nhấn mạnh, việc hỗ trợ chức năng thận không thể phụ thuộc vào một loại thực phẩm riêng lẻ. Duy trì chế độ ăn uống cân bằng, uống đủ nước và kiểm soát tốt các bệnh lý như tăng huyết áp, tiểu đường vẫn là yếu tố quan trọng nhất để bảo vệ sức khỏe thận.